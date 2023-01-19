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Приметы и советы

В столичном семейном центре помогают справиться с зимней хандрой

Павел Гриднев
Общество
В столичном семейном центре помогают справиться с зимней хандрой
Фото: Pexels

Солнечный свет — это не только тепло, но и необходимый для организма источник витаминов, который помогает нам оставаться в ресурсе. Его нехватка может привести к подавленности, плохому настроению и отсутствию сил. Как специалисты семейных центров Москвы помогают преодолеть зимнюю хандру, рассказывает психолог семейного центра «Гармония» Валерия Казанцева.

В семейный центр обратились 35-летняя Надежда. Она пожаловалась, что уже некоторое время испытывает упадок сил даже после отдыха. Проводив сыновей и мужа в школу и на работу, женщина снова ложилась в постель и просыпалась после обеда. Ей непросто давались домашние дела. Найти в себе энергию, чтобы помочь детям с выполнением школьных заданий, тоже не получалось. Все члены семьи понимали, что с мамой происходит неладное, но не знали, чем помочь. Атмосфера в доме становилась напряженной, а женщина винила в этом себя.

На консультации психолог объяснил Надежде, что она не виновата в своем состоянии. Он рассказал о том, как сокращенный световой день влияет на самочувствие и как процессы, происходящие в организме, вызывают сонливость и апатию. Специалист порекомендовал чаще гулять днем, разнообразить свободное время и проводить его с семьей и друзьями, заняться чем-то новым. Кроме того, женщина посетила психологический тренинг «Зимний час». На занятии участники обсуждали, как найти в себе силы и мотивацию, выполняли упражнения на поиск внутренней гармонии.

Посещая консультации и следуя рекомендациям психолога, Надежда смогла преодолеть подавленность. У нее снова появились силы, чтобы помогать детям с уроками, поддерживать порядок в доме и наладить отношения в семье.

— Мы с мужем и детьми стали чаще выбираться все вместе в парк, у нас появились общие увлечения. Я чувствую, как с каждым днем ко мне возвращаются силы, появляется настроение и желание что-либо делать, — поделилась Надежда.

Психологи семейных центров на тренингах и консультациях по преодолению зимней хандры используют различные упражнения. Например, арт-терапию «Творцы» применяют, чтобы человек почувствовал себя в безопасности, перестал неосознанно игнорировать проблему, а прожил ее через творчество. Участники с помощью разнообразных инструментов, красок и бумаги создают собственные картины, отражающие их мысли и чувства. С ними обсуждают процесс работы, их расспрашивают о впечатлениях, о том, что вызвало сложности или, наоборот, оказалось проще, чем ожидалось.

Чтобы помочь найти в себе силы и эмоциональные ресурсы, специалисты проводят упражнение «Внутренняя опора». Участники, закрыв глаза, концентрируются на своих ощущениях: дыхании, движении грудной клетки. Затем необходимо представить, что внутри, в самом центре, находится источник спокойствия. Для одних — это ровное пламя, для других — тихое озеро или поляна в лесу. Психологи отмечают, что в этом месте нет страхов, переживаний и забот, оно наполнено умиротворением и безопасностью. Специалисты рекомендуют запомнить возникшие чувства, обращаться к ним в моменты опустошения, апатии, бессилия или тревоги. В завершении проводится обсуждение, каждый делится своими впечатлениями и мыслями о задании. Таким образом формируется уверенность в себе и устойчивость при самых разных обстоятельствах.

Для преодоления хандры также важно уметь мыслить позитивно. Чтобы помочь в развитии этого навыка, психологи применяют упражнение «Минус на плюс». Основная задача участников – разыграть заранее смоделированные ситуации, заменяя слова с отрицательной окраской на положительные. Специалист рекомендуют использовать этот подход и в повседневной жизни, формировать таким образом оптимизм и настрой на лучшее.

— Чтобы преодолеть зимнюю хандру, стоит прибегнуть к светотерапии: проводить больше времени на улице, даже в пасмурную погоду. Кроме того, не забывайте про физические нагрузки, увлечения и хобби. Чаще общайтесь с друзьями, окружите себя яркими вещами, чтобы они радовали глаз. Если же самостоятельно справиться не получается, лучше обратиться за профессиональной помощью в семейные центры Москвы, — отметила Валерия Казанцева.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Бесплатную психологическую помощь можно получить также в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

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