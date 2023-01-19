Онлайн-марафон «Зимний джаз» прошел в центрах московского долголетия

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В центрах московского долголетия прошел городской онлайн-марафон «Зимний джаз», где музыкальные коллективы и сольные исполнители «серебряного» возраста смогли продемонстрировать свои таланты.

Провести общегородской джазовый марафон среди москвичей старшего возраста предложили активисты Центра московского долголетия «Преображенское». Идею с удовольствием поддержали музыкальные коллективы и индивидуальные исполнители из других клубных пространств, среди которых ЦМД «Северное Чертаново», «Ростокино», «Марьино», «Тушино».

— Среди активистов нашего центра множество талантливых людей, которые хотели проявить себя и порадовать других посетителей джазовыми композициями. Именно так появилась идея марафона «Зимний джаз». Наши участники знали, что их инициатива обязательно получит отклик, ведь музыканты есть в каждом центре. Так и получилось, — поделилась Татьяна Пушкина, руководитель Центра московского долголетия «Преображенское».

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

На первом этапе марафона, с 19 декабря по 14 января, участники присылали видеозаписи своих выступлений для отбора профессиональным жюри. Ролики оценивали кандидат музыкальных наук, лауреат российских и международных конкурсов, педагог университета МГУКИ — Ольга Фуникова; лауреат всероссийских конкурсов, преподаватель, дирижер духового оркестра московской полиции — Владислав Пахомов; лауреат всероссийских конкурсов дирижеров, руководитель большого творческого коллектива Московского военно-музыкального училища — Игорь Андрюшин.

— Все участники фестиваля очень музыкальные! Мы получили настоящее удовольствие, когда просматривали номера, — рассказал Владислав Пахомов.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Финал марафона состоялся 19 января в Центре московского долголетия «Преображенское». С первых минут участники погрузились в атмосферу живой музыки 40-х годов прошлого века. Помимо музыкальной программы для гостей была подготовлена тематическая фотозона, где они смогли сделать снимки на память. Любители кулинарного искусства приняли участие в мастер-классе шеф-повара и преподавателя «Школы хорошего вкуса» Александра Маслова. Завершился фестиваль отчетным концертом и торжественным награждением победителей.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях проекта.