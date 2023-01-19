Определены лучшие IT-компании для работы

Фото: Freepik

В десятку лучших IT-работодателей России по версии площадки «Хабр Карьера» вошла МТС, став единственным представителем из телеком-сферы. Выше всего сотрудники оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и ее социальный вклад.

— МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. Мы — интереснейшее место для построения карьеры IT-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов, как сделать работу наших сотрудников еще лучше и интереснее, — отметил первый вице-президент по технологиям компании Павел Воронин.

Сервис оценок компаний на «Хабр Карьере» запущен в 2018 году, чтобы сделать рынок труда в IT более прозрачным и упростить для работодателей и соискателей поиск друг друга. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы.

— Наше главное правило неизменно: чтобы все было честно, мы не сравниваем большие компании на тысячи сотрудников с маленькими стартапами, — отмечают представители площадки.

Рейтинг IT-работодателей делится на четыре группы по размерам организаций: огромные (более 5000 сотрудников), большие (1000–5000 сотрудников), средние (100–1000 сотрудников) и небольшие (10–100 сотрудников).

Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге. В нем персонал оценивает компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда. В прошлом году свои компании оценили свыше 20 тысяч IT-специалистов.