Участники «Московского долголетия» рассказали, как проект помог осуществить мечты

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники проекта «Московское долголетие» уверены, что сделать шаг к мечте и стать писателем, актером, моделью, художником, дизайнером или певцом можно в любом возрасте. Научиться этому ремеслу москвичи старшего поколения могут у профессиональных педагогов на бесплатных занятиях проекта. Кроме того, ежегодно в «Московском долголетии» проходят различные творческие конкурсы и фестивали, где они могут проявить себя и продемонстрировать успехи, которых достигли на занятиях.

Одним из последних больших событий прошлого года стал театральный фестиваль «Серебряная астра». Москвичи старшего поколения представили постановку из пяти новелл о поиске себя, любви, ожидании, войне и победе. Молодые режиссеры, которые ставили спектакль, отметили, что работали не с любителями, а с уже достаточно опытными актерами. Всего в постановке было задействовано 40 участников — все они посещают занятия в театральных студиях «Московского долголетия». Проводят их профессиональные преподаватели — артисты, сценаристы, режиссеры, педагоги по сценической речи и многие другие.

Фестиваль стал для многих первым опытом работы на большой сцене. Александр Аршавский пришел на занятия в театральную студию в мае 2022 года, а уже в декабре сыграл одну из главных ролей в спектакле.

По признанию мужчины последний раз он выходил на сцену в школьных постановках. Александр рассказал, что, попав в театральную студию «Московского долголетия», он погрузился в атмосферу театрального вуза. На занятиях они осваивают актерское мастерство, искусство речи, сценическое движение и ритмику.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Применить полученные знания Александр смог на одном из главных фестивалей проекта «Московское долголетие» — «Серебряная астра».

— Мы начали работать над постановкой чуть позже, чем другие коллективы, поэтому пришлось сразу максимально включиться в работу. Каждый день репетировали по восемь часов. Всего за десять дней мы смогли окунуться в работу настоящего театра, испытать то восхищение и трепет, когда впервые выходишь на сцену к зрителям. Признаюсь, актерская работа — это сложный труд, необходимо научиться справляться с волнением, удерживать в голове текст и все то, что наработал во время репетиций, быстро сориентироваться если, что-то пошло не по плану. Но результат того стоит. Конечно, не все получилось, были помарки, паузы, импровизации, но режиссер сказала, что для первого показа мы справились с поставленной задачей, — говорит Александр Аршавский.

Впервые на сцену вышла одна из партнерш Александра — Татьяна Бубликова. Она пришла в коллектив осенью и сразу начала репетиции в спектакле по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», с которым они в дальнейшем прошли отбор на фестиваль.

— О проекте «Московское долголетие» знаю давно, но почему-то несколько лет не могла найти занятия по душе. Осенью еще раз решила зайти на сайт и тут все сложилось — театральная мастерская, курсы по экскурсоведению в Серебряном университете — это те две сферы, в которых я хотела себя попробовать. Конечно, особенно ярким событием в моей жизни стал фестиваль «Серебряная астра». Даже не думала, что моя детская мечта сможет осуществиться в уже зрелом возрасте и я выйду на настоящую театральную сцену, — говорит Татьяна Бубликова.

Посмотреть онлайн-версию спектакля можно по ссылке:

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг «Мои Документы», в также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».