Активисты центров московского долголетия проводят творческие занятия для детей-сирот

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Научиться чему-то новому в неформальной обстановке, пообщаться с интересными людьми, перенять бесценный опыт, «напитаться» житейской мудростью и заботой — все это воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» смогли благодаря обычным урокам вязания. Занятия провели активисты Центра московского долголетия «Таганский» — столичные пенсионеры, готовые делиться с ребятами не только своими умениями, но и душевным теплом.

С активистами Центра московского долголетия «Таганский» ребята из «Спутника» познакомились давно и уже успели провести несколько совместных мероприятий — писали письма мобилизованным, участвовали в акции «Москва помогает» по отправке новогодних подарков жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сотрудничество быстро переросло в настоящую дружбу. Накануне Нового года активисты ЦМД стали зрителями премьеры спектакля «Щелкунчик», который поставили в домашнем театре «Спутника». А теперь участники клубных пространств центров московского долголетия вернулись в центр для детей-сирот с ответной инициативой — рукодельницы из «Таганского» обучили воспитанников вязанию.

— Вязание — это не только хобби, благодаря которому ты можешь порадовать близких красивыми вещами. Это еще и отличный способ провести досуг. Процесс вязания лучше любой медитации, — рассказывает активистка Центра московского долголетия «Таганский» Галина Краснова. — Я вяжу с юного возраста: сначала для кукол, потом для себя, детей и внуков. Сейчас вот решила прийти к ребятам и поделиться своим умением».

Воспитанники «Спутника» восприняли идею мастер-класса с большим энтузиазмом. Прослушав инструктаж по технике безопасности при работе со спицами и крючком, ребята с энтузиазмом взялись за дело. Среди тех, кто вызвался принять участие в уроке, были и девочки, и мальчики. Освежить свои навыки пришел и воспитанник центра содействия семейному воспитанию Николай.

— Помню, мы с бабушкой на даче всегда что-нибудь вязали — она меня научила этому. Однажды за лето я связал трехметровый шарф, — рассказывает Коля.

Под руководством опытных мастериц у ребят быстро стали получаться аккуратные ряды цветных петель, уже вполне похожие на шарфы. Конечно, первое изделие будет простым – ведь на нем дети оттачивают навыки. Но планы у многих грандиозные: шапки, носки, свитера… Кто-то даже загадал связать к летнему сезону оригинальную пляжную сумку. Как это сделать, готова рассказать еще одна активистка ЦМД «Таганский» Галина Алексеева:

— Я люблю вязать из вторсырья. Никогда не выкидываю полиэтиленовые пакеты. Мою их, хорошо просушиваю и нарезаю на ленты. Из такой нити вяжу коврики, сумки-шоперы и прочие изделия.

В процессе работы наставницы и дети общались на самые разные темы — рукоделие, бережное отношение к природе, мода и стиль.

— Мне понравилось вязать, я бы хотела научиться это делать, как наши гости, — признается воспитанница «Спутника» Дарья. — Бабушка Галя пришла в кофте, которую связала сама. Очень красиво! Это то, к чему я буду стремиться. А еще я решила вязать игрушки из полиэтиленовых ниток.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях.