5 признаков скорого расставания

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Спустя годы совместной жизни отношения могут начать трещать по швам. Психолог, врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», какие неочевидные признаки указывают на то, что пара находится на грани расставания, и как это можно исправить.

Какие признаки указывают на скорое расставание

Потеря влечения

Как считает специалист, снижение или полное отсутствие сексуального влечения между партнерами явно указывает на скорый конец отношений.

— Главный маркер — это отсутствие сексуального желания по отношению друг к другу. Люди перестают заниматься сексом, их интерес как любовников ослабевает. Соответственно, если у мужчины и женщины нет заинтересованности в совместном проживании и они по какой-то причине терпят друг друга, то это выливается в последующие негативные эмоциональные реакции, — отметил Фомин.

По словам психотерапевта, один из партнеров внутри себя уже принял решение о расставании и что-то мешает это осуществить. Он начинает испытывать раздражение, увеличивается количество конфликтов в паре, и появляется обида по отношению друг к другу.

Старые обиды

Специалист также подчеркнул: когда отношения близятся к завершению, мужчина и женщина начинают прокручивать в голове все свои старые обиды.

— Также когда люди живут долго вместе и их отношения начинают портиться, они вспоминают все ситуации, которые их обижали. Они ищут все больше причин расстаться, — считает Фомин.

Чувство разочарования

По словам психолога, разочарование в партнере говорит о приближающемся расставании.

— Более того, человек может разочароваться в самом себе, в том, что он сделал неправильный выбор и потратил много времени, — уточнил эксперт.

Отсутствие общения

Собеседник «ВМ» уверен, что близость у людей пропадает в тот момент, когда они перестают делиться друг с другом и все меньше разговаривают:

— Мужчина и женщина меньше разговаривают, потому что у них пропадают общие интересы. Они перестают проводить время вместе и больше не строят совместных планов. У них остаются связи только на бытовом уровне или для решения жизненных проблем. Например, они вместе живут в общей квартире и не могут разъехаться.

Надуманные причины

Психолог подчеркнул, что в большинстве случаев отношения портятся из-за недосказанности и надуманных причин.

— Я всегда выступаю за то, чтобы сохранить отношения. Чаще всего они рушатся не из-за того, что произошло что-то серьезное. В какой-то момент люди начинают неправильно интерпретировать и оценивать свой брак, — объяснил Фомин.

Как спасти отношения

Психотерапевт рассказал, что разговор по душам и обсуждение накопившихся проблем помогут паре найти общий язык и понять друг друга. Это самые важные шаги к примирению.

— В первую очередь нужно начать друг с другом разговаривать. Нужно обсудить свои обиды и недосказанности. Скорее всего, этот разговор будет неприятным, но он выведет на определенные более глубинные обоснования, которые подводят пару к расставанию. Например, мужчина может опровергнуть мысли женщины о том, что он ее разлюбил, и привести нужные аргументы в свою пользу, — отметил специалист.

Кроме того, можно обратиться к психологу. Если партнеры понимают, что есть еще шанс спасти отношения, то им нужно воспользоваться. Грамотный специалист поможет, когда возлюбленные отчаялись и не могут пойти навстречу друг другу без посторонней помощи, подчеркнул Фомин.