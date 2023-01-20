«Иван Грозный» и портрет Лопухиной: мистические истории известных картин

Картина «Иван Грозный и сын его Иван», 1883–1885 / Фото: Художник Илья Репин

Известные полотна нередко связаны с загадочными историями, которые заставляют зрителя приписывать этим картинам магический характер.

Они не могли не сдружиться, два больших таланта: художник Илья Репин и молодой писатель Всеволод Гаршин. Репин давно искал такое лицо — красивое, породистое, нервное. «В лице Гаршина меня поразила обреченность: у него было лицо человека, обреченного погибнуть», — напишет позже художник. Но тогда, в 1882 году, о такой развязке невозможно было и подумать. Писатель и художник увлеченно спорили, гуляя по серому Петербургу; Гаршин был одержим борьбой с «социальным злом», и та ярость, с которой он отстаивал свою точку зрения, конечно, была признаком душевного заболевания, которое разовьется у Всеволода Михайловича позже. Репин понимал, что для него как художника бесценно встретить такого героя своей будущей картины.

Он написал портрет Гаршина и пригласил стать моделью для царевича Ивана — того самого, которого убивает Иван Грозный. Картина удалась! Безумный царь и несчастный царевич с первого представления на выставке вызвали у зрителей бурю эмоций. Но император Александр Третий был страшно недоволен полотном, и картина даже была запрещена к показу. Правда, через три месяца запрет сняли, и Павел Третьяков представил «Ивана Грозного…» в своей галерее. Кто-то был от картины в восторге — Крамской писал: «Вот она, вещь, в уровень таланту… И как написано, Боже, как написано!.. Что такое убийство, совершенное зверем и психопатом?.. Отец ударил своего сына жезлом в висок! Минута… В ужасе закричал… схватил его, присел на пол, приподнял его… зажал одной рукою рану на виске (а кровь так и хлещет между щелей пальцев)… а сам орет… Этот зверь, воющий от ужаса…

Эта сцена действительно полна сумрака и какого-то натурального трагизма…» Иные говорили, что художник впал «в шарж и безвкусие». Случилось и покушение на картину: в 1913 году иконописец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов изрезал холст ножом. Хранитель Третьяковки Хруслов, узнав о происшествии, бросился под поезд. Попечитель музея Остроухов подал в отставку — на его место был избран художник Игорь Грабарь. Картину смогли восстановить; Репин написал лица героев заново. Правда, к тому времени Всеволод Гаршин уже не мог позировать художнику: в 1887 году писатель, измученный семейным разладом и душевным расстройством, бросился в лестничный пролет с четвертого этажа. Он не умер сразу, был доставлен в госпиталь. Но началась лихорадка, врачи оказались бессильны. Автор философского «Красного цветка» и известной сказки про лягушку-путешественницу скончался в возрасте Христа.

А «Иван Грозный и сын его Иван» по-прежнему будоражит умы. В 2018 году на картину вновь было совершено покушение: «героем дня» оказался 37-летний безработный Игорь Подпорин, утверждающий, что Репин допустил историческую недостоверность и полотно оскорбляет чувства верующих. Сейчас картина отреставрирована, но находится в фонде Третьяковской галереи. Ей необходима антивандальная и антибликовая витрина, но ожидается, что мистическое полотно вскоре будет вновь открыто для посетителей.

Гениальный Илья Репин вообще считается «роковым» художником. Слишком часто для простого совпадения герои его картин умирали. Вскоре после написания портрета П. Столыпина (1910 год) премьер-министр был застрелен. Мусоргский, Писемский, врач Пирогов, даже здоровые мужики, позировавшие Илье Ефимовичу для картины «Бурлаки на Волге», умерли вскоре после того, как художник запечатлел их для истории.

Вероятно, что зритель сам «ждет страшилок» и ищет мистику там, где имеет место быть просто большое мастерство художника. Но вот еще одна страшная история про картину Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения». Громадное полотно — коллективный портрет с 81 фигурой — Репин рисовал с помощниками-ассистентами Борисом Кустодиевым и Иваном Куликовым. В 1903 году картина была готова. А в 1905 году произошла первая русская революция, и почти все изображенные на картине лишились или поста, или жизни. Или и того и другого. И снова — мистика. Те, кого писал Репин, погибли. Фигуры правой части, которые рисовали ученики, остались живы.

«Портрет Марии Лопухиной» — одна из самых известных картин кисти Владимира Лукича Боровиковского. Но этот портрет тоже скрывает печальную судьбу и окутан зловещей тайной. На момент его написания, в 1797 году, старшей дочери графа Ивана Андреевича Толстого исполнилось восемнадцать лет.

«Портрет М. И. Лопухиной», 1797 / Фото: Художник Владимир Боровиковский

Боровиковский запечатлел Марию Ивановну в очень счастливый для нее период жизни. Она только вышла замуж за егермейстера Степана Авраамовича Лопухина. К свадьбе он приобрел для молодой жены село Богородское Московской губернии и сделал еще один бесценный подарок: заказал портрет Марии Ивановны. Женщина-загадка, манкая, воздушная, в ней видны и острый ум, и затаенная ирония. Кажется, ей предначертана долгая и благополучная жизнь в любви и достатке. Но через несколько лет Мария Ивановна заболела чахоткой и скончалась в возрасте 24 лет, не оставив детей.

В свете шептались: виноват ее отец, масон! Слишком далеко зашел в своих изысканиях, и мироздание в наказание отняло у него самое дорогое — красавицу-дочь. Поговаривали, что, не смирившись с потерей, граф Иван Толстой заключил дух любимой дочери в портрет. И юные девицы, осмелившиеся смотреть на картину, разделят судьбу Марии: умрут молодыми. Тайна обрастала реальными именами, счет девиц, которых «умертвил портрет Лопухиной», перевалил за десяток.

Несмотря на мистику, связанную с портретом, в 1880 году его приобрел Павел Третьяков — с тех пор Мария Лопухина «поселилась» в Третьяковской галерее. Теперь картина просто одна из жемчужин музея, не причиняющая девушкам никакого вреда. Спустя сто лет поэт Яков Полонский написал свое знаменитое: «Красоту ее Боровиковский спас», — и это правда. Мария Ивановна могла прожить жизнь счастливую и долгую, превратилась бы в старушку, умерла, была бы позабыта. А так — вот уже более двухсот лет чуть улыбается нам с портрета.

История картин, особенно портретов, всегда хранит какую-то загадку. Нам очень хочется найти объяснение, почему история сложилась так, а не иначе. Но, скорее всего, мистики, «дориангреевщины», никакой нет. Портреты Мусоргского и Пирогова свидетельствуют, что эти немолодые люди нездоровы; Всеволода Гаршина, страдающего психическим заболеванием, подтолкнула к лестничному проему собственная вздорная мать. Она пережила трех своих сыновей — типичная авторитарная мамаша, испепеляющая все вокруг.

А Мария Лопухина, вполне вероятно, пала жертвой моды: муслиновые невесомые платья, в которых блистали на балах красавицы, назывались «чахоточными». Легкие, воздушные, они совсем не грели — и модницы легко простужались и заболевали чахоткой в сыром петербургском климате.

Здравое объяснение всегда найдется. Но — как страшно бывает вдруг, оказавшись одному в музейном зале, ощутить на себе взгляд с портрета! Как холодеют руки, когда медленно идешь к выходу и вдруг замечаешь: портрет будто следит за тобой глазами, словно хочет что-то сказать.

Талант художника и есть главная тайна, заключенная в картине.

ТЫ РИСУЙ МЕНЯ, ХУДОЖНИК

Мистические истории связаны не только с работами мастеров далекого прошлого. Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, какие необъяснимые события происходили с некоторыми его полотнами

— Художники воспринимают мир тоньше и являются проводником для высших сил, почему их и называют творцами. Они создают образы, порой не осознавая, что вносят в них мистическую энергию, но в результате полотна действительно могут так или иначе влиять на жизнь людей. С некоторыми моими работами тоже связаны загадочные истории. Например, для короля Бахрейна я написал картину, на которой была изображена бахрейнская нефтяная скважина. Когда я приехал вручать королю картину, он похвалил ее, но сказал, что нефть в его стране закончилась, а основное, чем славится теперь Бахрейн, — это жемчуг. Прошел месяц, и мне позвонил наш посол и сказал, что король вызывает меня к себе, потому что в Бахрейне снова нашли богатое месторождение нефти. Получилось так, что моя работа невольно оказалась пророческой для этой страны.

А еще в свое время я писал для одного человека картину, где был изображен золотой корабль с парусами из денежных купюр. Вскоре его бизнес, который он строил долгие годы, начал приносить большую прибыль, кроме того, он получил солидное наследство от американского родственника и стал мультимиллионером. Этот человек считает, что моя картина стала его талисманом. Так что мистика окружает нас в жизни, просто мы ее не замечаем. Удачу приносит ведь и то, что, глядя на картину с изображением денег, человек сам начинает верить в успех и больше к нему стремиться.

Я всегда молюсь перед работой и заканчиваю ее тоже с молитвой, и всегда, когда пишу картину, думаю о хорошем. Однажды я написал икону для семьи, где рос мальчик с патологией. Они повесили образ в спальню. Ребенок вскоре избавился от недугов. Может быть, просто время пришло, но тем не менее эти люди связывают исцеление ребенка с моей иконой. Возможно, через молитву художник действительно может дать благую энергию, хотя мы и не понимаем, как это происходит. Картины могут быть написаны по наитию, но все равно они так или иначе влияют на жизнь изображенных на них людей.