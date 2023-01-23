Из охранника — в востребованную техническую профессию: история успешного трудоустройства москвича при поддержке столичной службы занятости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Решение сменить профессию может быть продиктовано разными причинами. Сокращение, профессиональное выгорание, переезд — какими бы ни были обстоятельства, они требуют индивидуального подхода. Поддержку при смене сферы деятельности москвичам оказывают в учебном центре «Профессионал». Здесь можно пройти курсы переподготовки и получить индивидуальное сопровождение специалиста при поиске новой работы.

Житель столицы Андрей Ларичев долгое время работал старшим смены охраны на нефтяном месторождении. В 39 лет по семейным обстоятельствам он переехал в Москву. Столичный рынок труда открыл большие возможности, и мужчина столкнулся с выбором: продолжить работать в сфере охраны или обучиться более перспективной профессии.

— Давно увлекаюсь компьютерной техникой и механикой, люблю работать с автоматизированными системами. На полноценное освоение какой-либо профессии, связанной с моим хобби, времени раньше не хватало из-за загруженности на работе. С переездом в Москву появилось больше возможностей, решил воспользоваться шансом пройти бесплатное обучение, — поделился Андрей.

За помощью Андрей обратился в столичную службу занятости. Ему предложили огромный перечень программ для профессиональной переподготовки, которые москвичи могут пройти бесплатно. Андрей изучил все технические направления и выбрал курсы операторов станков с программным управлением в центре «Профессионал». Эта профессия, по мнению соискателя, отвечает всем его требованиям: востребованность, интерес, стабильная работа и хороший уровень заработка.

— Программа очень интересная, особенно было полезно обучение работе с векторной графикой и практические занятия на станке. Порадовало, что мне провели индивидуальную карьерную консультацию прямо во время обучения. Помогли исправить резюме, подсказали, как лучше рассказать о своем опыте. Это очень помогло мне структурировать мысли и быстро найти работу, — отметил выпускник «Профессионала».

После окончания обучения мужчина устроился в компанию по производству наружной рекламы. Сейчас он трудится оператором станков с лазерной резкой, набирается опыта в новой для себя сфере. В перспективе Андрей рассматривает переход на более серьезное производство и работу оператором станков с программным управлением. Мужчина уверен, что его новая профессия ещё долгие годы будет актуальна. Для того, чтобы оставаться востребованным специалистом в этой сфере, нужно только не останавливаться в освоении новых технологий.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.