Номера газеты стали экспонатами музея

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее открылась обновленная экспозиция, посвященная Битве за Москву и освобождению города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Причем немалую часть экс-позиции музея теперь занимают публикации материалов газеты «Вечерняя Москва» тех лет.

Экспозиция, посвященная теме Великой Отечественной войны, в Наро-Фоминскоммузее постоянная, но систематически обновляется. В этот раз здесь появились образцы военной формы, а также отдельный раздел, посвященный тому, как освещались события героической обороны Москвы в те годы в печатных средствах массовой информации. Причем основной упор сделан на публикации газеты «Вечерняя Москва» и материалы авторов, писавших про 1-ю Гвардейскую Московскую мотострелковую дивизию, бойцы которой сражались под Наро-Фо-минском в составе 33-й армии. Например, в коллекции музея теперь есть несколько номеров газеты за 19 и 24 ноября 1941 года, в которых первые полосы посвящены московским гвардейцам.

По словам сотрудников музея, не все номера издания удалось найти в оригинальном виде. В этом случае выручил электронный архив газеты. Однако удалось найти оригинальные номера «ВечернейМосквы», рассказывающие о непростой осени и трудной зиме 1941 года. И газета, как свидетель тех сложных времен, позволила сделать немало открытий, связанных с конкретными людьми и местами, где велись ожесточенные бои.

— Газета, как и радио — один из главных источников информации военного времени. Возможность узнать, перечитать, увидеть фотографии людей, когда речь идет о москвичах, ушедших на фронт в составе частей московского ополчения. В «Вечерней Москве» за 30 декабря 1941 года, посвященной освобождению Наро-Фоминска, мы для себя открыли некоторые снимки, которые раньше не видели. К примеру, изображения городской водонапорной башни и ворот текстильной фабрики, возле которых шли упорные бои, мы долгое время искали в архивах, в том числе в Центральном архиве кинофотодокументов. А получилось, что нашли на страницах газеты«Вечерняя Москва», — говорит научный сотрудник Наро-Фоминского музея Федор Пущин.

Экспозиция стала центром притяжения посетителей. Многие из них читают заметки в газете «Вечерня Москва»,с интересом разглядывают фотографии корреспондентов издания, рассказывающих о героической борьбе Красной армии за Москву и Наро-Фоминск.

Напомним, «Вечерняя Москва» была единственной газетой в столице, которая даже в самые тяжелые годы войны ни на день не прекратила свой выпуск.