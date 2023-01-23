Скончался репортер «Вечерней Москвы» Кирилл Васильев

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

22 января скоропостижно скончался старший ведущий редактор утреннего выпуска «Вечерней Москвы» Кирилл Васильев. В это сложно поверить — нашего Киры, Кирюхи больше нет... Остановилось сердце.

Большой, смешной. Бесконечно добрый, но и взрывной. Любитель похохотать, неожиданно оказавшийся перфекционистом до мозга костей. Иногда — почти ребенок, способный по-детски обидеться. На самом деле — взрослый, достойный человек со своим видением мира, умеющий отстаивать свою позицию. В сентябре наступившего года ему исполнилось бы тридцать. Всего тридцать лет...

У Кирилла необычная биография. Он родился в Петропавловске-Камчатском и после школы отправился в самостоятельное плавание: «Делал себя сам». Поступал (сам, без всяких!) в солидных три института: поучился в МФТИ, затем в МАИ, понял, что это «не его», отправился в армию, после службы получил рекомендацию на внеконкурсное поступление в вуз и сделал еще один заход на получение высшего образования — поступив в Московский технический университет связи и информатики. Но и тут он себя не нашел: говорил, быстро стало скучно. А потом он увлекся реконструкцией, и сама судьба привела его в журналистику: в 2017 году он начал сотрудничать с нашей редакцией сначала как внештатный корреспондент.

Его быстро взяли в штат: от большинства соискателей Кирилл отличался внутренним горением, журналистской жаждой нового. Так, с классного репортера отдела новостей он прошел путь до старшего ведущего редактора утреннего номера газеты.

Но спокойствие — это было не для него. В прошлом году он трижды выезжал в командировки в зону проведения специальной военной операции как спецкор. Ведения номеров ему было мало. Он «болел» репортерством, а вне командировок жил газетой и вечно что-то придумывал. С нового года занимался разработкой эксклюзивных тем. А дома — собирал коллекцию пресмыкающихся, выказывая глубокие познания в биологии...

Ему все было интересно. «Хочу приносить пользу!» — объяснял он свой неукротимый зуд искателя. Никто не радовался удачным номерам так, как он. И никто так не злился, если сталкивался с халтурой.

И нам очень больно сейчас. Слишком больно, чтобы поверить... Мы тебя не забудем.

Редакция выражает глубокие соболезнования родителям и друзьям Кирилла Васильева.