Зимний сезон «Московского долголетия»: какие занятия для старшего поколения проходят на свежем воздухе

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Зимой занятия проекта «Московское долголетие» на свежем воздухе не теряют своей актуальности. В холодное время года продолжают работать более 1,2 тысячи групп по таким направлениям как скандинавская ходьба, гимнастика, общая физическая подготовка, экскурсии, танцевальная физкультура и другие. В этом зимнем сезоне после двухлетнего перерыва возобновились занятия на коньках и лыжах. Сейчас на улице занимается более 38 тысяч человек.

Самым популярным направлением стали познавательные экскурсии по столице «Пеший лекторий». Их посещает около 20 тысяч участников. Профессиональные гиды знакомят москвичей старшего поколения с историей города, рассказывают об известных людях, которые в разное время жили и работали в столице. Экскурсии проходят по нескольким десяткам тематических маршрутов по всему городу.

Важным событием прошлого года стало возобновление занятий по зимним видам спорта — конькам и лыжам. Присоединиться к тренировкам могут все желающие горожане «серебряного» возраста. Преподаватели отмечают, что на занятиях будет интересно всем — начинающие смогут научиться кататься, а более продвинутые участники освоят новые элементы и техники. На данный момент в проекте открыто 14 групп по оздоровительному катанию на коньках и 20 групп по лыжам.

— Среди моих учеников есть люди с разным уровнем техники катания на коньках. Некоторые стояли на льду последний раз в детстве, поэтому учатся с самого начала. Любое занятие мы начинаем с того, что ложимся на лед и учимся правильно падать и группироваться. Кстати, эти навыки актуальны не только на катке, но и в повседневной жизни — например, помогут избежать травм в гололед. Затем постепенно переходим к изучению различных элементов: змейка, фонарики, ласточка, езда вперед спиной и другие. Все получают огромное удовольствие — это главная цель. Кроме того, фигурное катание — это особенный вид спорта. Работают все группы мышц, а также развиваются когнитивные функции мозга во время построения связок из элементов, — говорит тренер по фигурному катанию на катке «Метелица» Бабушкинского парка Светлана Бордодымова.

Фигурное катание — это особенный вид спорта / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Также москвичи старшего поколения могут научиться разным классическим стилям ходьбы на лыжах. Тренеры отмечают, что лыжная прогулка — это не только приятное времяпрепровождение, но и огромная польза для организма.

— На занятиях мы осваиваем классические способы ходьбы на лыжах. Причем многие мои ученики удивляются тому, сколько их существует. Безусловно, очень большое внимание мы уделяем технике безопасности — делаем разминку, упражнения на баланс, учимся удержать равновесие на лыжах, а также правильно падать, держать палки, делать стойку, двигать корпусом и многое другое. Лыжная прогулка дарит эмоциональный заряд и положительно влияет на организм. При правильно выбранном темпе ходьбы улучшается кровообращение, работает лимфатическая система, стимулируется работа сердца и поступает больше кислорода в организм, — говорит тренер по направлению беговые лыжи и скандинавская ходьба в парке Фили Ирина Левина.

Лыжная прогулка дарит эмоциональный заряд и положительно влияет на организм / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Также зимой на свежем воздухе продолжают проходить и другие спортивные занятия. Традиционно одним из самых популярных видов уличного спорта у московских долголетов остается скандинавская ходьба. Сейчас открыто более 400 групп. Кроме того, работают группы по гимнастике, общефизической подготовке, танцевальной физкультуре.

В любое время года главным центром притяжения для москвичей старшего поколения остаются парки. На данный момент занятия проекта «Московское долголетие» по разным видам активностей проходят в тридцати парках. Кроме того, занятия проходят на открытых спортивных площадках, катках и парковых территориях.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг «Мои Документы», в также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».