Специалисты столичных семейных центров рассказали о том, как воспитывают в подростках толерантность

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Отзывчивость и деликатность важны для гармоничной жизни в обществе и конструктивного общения с другими людьми. Эти качества нужно развивать у подростков, чьи принципы и взгляды только формируются. В семейных центрах Москвы на консультациях и практических занятиях психологи помогают ребятам принимать окружающих такими, какие они есть. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Притяжение» Анна Мыльникова.

В семейный центр обратились Ольга и Михаил, родители 12-летнего Антона. Новая одноклассница сына заикается, а мальчик — неожиданно для родителей — начал ее обижать. Он перебивает девочку, подшучивает и обзывает, когда она отвечает у доски. Разговоры и объяснения, что так делать нельзя, не помогали.

На консультации с психологом выяснилось: в семье не принято говорить о том, что люди бывают разными, у них могут быть особенности, и это нужно принимать. Родители считали это само собой разумеющимся, ведь они никогда не высказывали негативного отношения к кому-либо. Специалист отметил, что Антон просто не понимает очевидных для мамы с папой вещей, так как они никогда раньше не объясняли и не проговаривали их.

Подросток начал посещать индивидуальные занятия, где ему помогли понять, что такое эмпатия, почему это качество важно, как оно может помочь в жизни. Также с юношей выполняли упражнения на развитие эмоционального интеллекта.

По рекомендации психолога Антон стал посещать подростковый киноклуб семейного центра. Ребята смотрели фильмы о далеких странах, малых народах мира и традициях, обсуждали их и весело проводили время. Специалисты в то же время объясняли, что все участники занятий разные, при этом все равны: мнение каждого учитывается, перебивать нельзя, все друг друга уважают и ценят.

Вскоре Антон понял, что хочет общаться со всеми ребятами, а для этого ему необходимо быть вежливым, отзывчивым и деликатным. Он извинился перед своей одноклассницей, они смогли найти общие увлечения и даже подружиться.

— Сын теперь серьезно подходит к вопросу принятия окружающих, уважения к ним: если с кем-то несправедливо обращаются, он встает на защиту слабых. Антон заинтересовался волонтерством и стал участником добровольческого движения семейных центров. Мы гордимся им и во всем стараемся поддерживать, — поделился Михаил.

В формировании у подростка уважительного отношения к особенностям других людей основную роль играет близкое окружение. Специалисты семейных центров отмечают несколько аспектов, на которые мамам и папам стоит обратить внимание:

Сами относитесь с уважением ко всем

Не стесняйтесь демонстрировать это окружающим. Ребенок должен понимать, что быть вежливым и учтивым — это нормально.

Знакомьте детей с разными культурами, не бойтесь говорить о существующих физических и ментальных различиях

Нетерпимость возникает из-за страха перед чем-то непривычным и чужим. Важно донести до ребенка, что все люди обладают различной внешностью, способностями, характерами, в том числе поэтому нам интересно общаться друг с другом.

Обращайте внимание на то, с кем общается ваш ребенок

Дети впитывают взгляды и установки общества, в котором находятся. Поэтому если вы заметили, что в окружении вашего сына или дочери появился кто-то с выраженной нетерпимой позицией, постарайтесь объяснить ребенку, что соглашаться во всем с друзьями необязательно.

Объясните подростку, что нельзя допускать притеснения других людей

Не будьте равнодушными, учите ребенка защищать тех, кто в этом нуждается. Только так можно сделать мир лучше.

— Помогите детям начать выстраивать конструктивное общение, анализировать информацию, смотреть на ситуации с разных сторон, искать подход. Объясните, что принятие других не означает уступки, безразличие или отказ от собственных особенностей, мнения или ценностей, — отметила Анна Мыльникова.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Более подробную информацию можно найти на портале «Мой семейный центр».