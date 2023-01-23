Михаил Чкаников: Во главе нашей иерархии — читатель

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

23 января отмечает свое 45-летие любимый многими еженедельник «Аргументы и Факты». Накануне юбилея мы связались с главным редактором «АиФ» Михаилом Чканиковым, чтобы поздравить его и коллег и поговорить «о текущем моменте».

— Михаил Дмитриевич, история «АиФ» известна, но, если честно, нельзя не поразиться тому, что из обыкновенного сухого бюллетеня выросло такое издание.

— В 45 лет говорить про серьезную историю издания, на мой взгляд, рано, это в 100 лет есть что вспоминать. А в 45 ты уже чему-то научился, конечно, но надо двигаться вперед, добиваться новых успехов.

Но вот о чем нельзя забывать: и 1978 год, когда общество «Знание» начало издавать бюллетень, и 1980-й, когда пришел Владислав Старков, считаются годами застоя, для чего, наверное, есть основания. Кажется, в то время все было зарегулировано и застегнуто на все пуговицы. Но тот факт, что Старкову удалось перепрофилировать бюллетень в народное издание, сделать его интересным, доказывает, что и в самые сложные времена есть возможность для реализации идей, если они пользуются спросом и кому-то нужны. И если ты человек азартный, рьяный и отдаешься своему делу со всей серьезностью.

Те люди, которые «Аргументы и Факты» делали в 1980-х годах, на венчурной стадии, и потом, в 1990-х, когда они закрепляли успех, занимались своим делом, может, и не безошибочно (не мне судить об этом), но точно — страстно, серьезно, с жаждой.

В результате получился вот такой продукт. Он заряжен, с одной стороны, тем, что сделан для людей. С другой стороны, «АиФ» называют народным изданием не потому, что в нем печатаются какие-то примитивные заметки, а потому, что оно старается говорить с читателем о сложном понятно и ясно, а не на птичьем языке, понятном пятерым посвященным. Это второй важный момент, который был заложен в фундамент издания еще его отцами-основателями.

— Кстати, многие считают, что самый большой тираж был в советские времена у газеты «Труд», но…

— Из ежедневных газет — да. Но у меня висит сертифицированное свидетельство, где указана цифра тиража «АиФ» — 33 431 100 экземпляров. Сейчас, конечно, тираж у нас меньше, но совокупно, как газету, сайт, телеграм-канал и соцсети, нас «потребляют», как мы подсчитали «по нижней границе», 25–30 миллионов человек.

Нам нравится конкуренция на рынке, нравится побеждать и расти. За последний год у нас в десять раз выросла ауди тория в соцсетях, мы вошли в десятку изданий по версии Liveinternet. А по некоторым направлениям нашей деятельности в этом году производительность труда выросла на 750 процентов.

— Вот это цифра, ничего себе! А аудиторию свою, читательскую, вы исследуете?

— В «АиФ» есть традиция: четко понимать, для кого мы работаем. Она мне очень нравится. Говорят, например: бумажные газеты читают одни старики. Ладно, допустим. А как вам такой факт: в нашей аудитории директоров малых, средних и больших предприятий больше, чем у трех ведущих деловых изданий, вместе взятых.

Да, у нас серьезная служба маркетинга. Когда выходит очередной номер газеты, маркетологи проводят сотни интервью по специальной схеме, разработанной социологами, а потом математики обсчитывают собранные данные. И мы понимаем, что читателю понравилось или не понравилось, к чему он стремится, что думает про обложку. То есть собираем огромный массив информации и о читателях, и о нас самих. И интернет-аналитики у нас великолепные. Благодаря этому наши журналисты четко понимают, для кого именно они работают. Во главе нашей иерархии стоит читатель.

— Что вы назвали бы приоритетной задачей на ближайшее время?

— Сейчас мы делаем мультиканальное издание, свой потребитель есть у газеты, у сайта, у телеграм-канала. Первоочередная задача: сделать так, чтобы человек использовал все наши платформы в зависимости от ситуации, в которой находится. Утром пробежал по сайту, в обед полистал телеграм-канал. В среду получил газету. Будем к этому стремиться.

Я свято верю: чтобы лучше жить, надо лучше работать, и моя задача как администратора в том, чтобы предоставлять желающим людям возможность больше работать и больше зарабатывать. Не забывая, что за все платит читатель.

СПРАВКА

«Аргументы и Факты» — советский информационный бюллетень, а затем газета. Издается с 1978 года, с 1991 года — как газета. Крупнейшая еженедельная общественно-политическая газета РФ. Михаил Чкаников возглавил «АиФ» в феврале 2022 года, до этого работал первым заместителем главного редактора «Российской газеты».

Редакция «Вечерней Москвы» от всей души поздравляет коллег с юбилеем их издания! Так держать! Новых высот!