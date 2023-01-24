5 признаков родового проклятия

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Родовое проклятие — вовсе не выдумки, которыми многие люди пытаются оправдать свои неудачи. Это вполне реальный и заранее прописанный сценарий, передающийся из поколения в поколение. Как распознать наличие родового проклятия, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

Если рассматривать данное проклятие с точки зрения эзотерических наук, то речь идет о целенаправленном негативном воздействии на целый род. Считается, что родовое проклятие теряет свою силу после того, как перейдет в седьмое колено или даже раньше, если потомки прилагают усилия, чтобы избавиться от разрушительного влияния на свою жизнь, но так происходит не всегда.

Существуют родовые проклятия как по женской линии, так и по мужской, и оба варианта несут для потомков большую угрозу: неудачи в семейной жизни или вообще отсутствие таковой, смерти первенцев или одного из супругов, проблемы со здоровьем. Как бы человек ни старался сам выстроить свою жизнь, рано или поздно в дело вмешается злой рок, который возьмет свое. Однако есть яркие признаки того, что вы стали жертвой этого явления.

Постоянные любовные неудачи

Люди, находящиеся под недобрым мистическим запретом, способны заводить отношения, которые могут начаться очень легко и благополучно. Более того, некоторые даже успевают создать семью или родить детей. Все зависит от того, под каким родовым проклятием находится тот или иной человек. Но очень скоро свет сменяется мраком и вас начинают преследовать неудачи, чаще всего в виде измен с последующим разрушением созданной пары. Причем сколько бы ни пытался человек обрести счастье в личной жизни, столько раз он будет сталкиваться с одной и той же проблемой, которая позже обнаружится в сценарии его детей.

Иногда люди, находящиеся под родовым проклятием, и вовсе не могут дойти до брачного венца, несмотря на все свои старания, и данная ситуация повторяется постоянно. В конечном счете жертву мистической неудачи ожидает расставание с тем или иным партнером.

Неожиданные проблемы со здоровьем

Очень часто родовое проклятие вступает в силу с достижением тридцатилетнего возраста. Именно тогда на человека «нападает» та или иная болезнь, и речь идет вовсе не о наследственном факторе. Появляющиеся заболевания могут вводить в ступор врачей, поскольку их причины невозможно объяснить, как и вылечить сам недуг.

Нередко болезни, связанные с родовыми проклятиями, затрагивают область ниже живота, особенно мочеполовую систему, а также суставы на ногах. Все потому, что негативная программа призвана воздействовать на второй энергетический центр человека.

Алкоголизм или суицид

К тяжелейшим родовым программам относятся алкоголизм и суицид. Такие негативные разрушительные установки могут преследовать потомков на протяжении долгого времени. Часто беда приходит в дом очень неожиданно и поражает успешных и уверенных в себе людей, которые просто не могут сопротивляться мощной мистической силе.

Это как раз те случаи, о которых хоть раз слышал каждый из нас: казалось бы, счастливая и крепкая семья разрушается за очень короткое время, и все родственники вдруг оказываются на дне. Такой сценарий можно наблюдать до седьмого колена.

Частые смерти в роду

Зачастую родовое проклятие можно определить по количеству нерожденных или погибших детей, а также других членов семьи. У людей, подверженных мистическому запрету, гибнут первенцы, жены или мужья при отсутствии всяческих предпосылок. Проклятие пытается прервать определенный род любыми способами и не дать ему приумножиться и процветать.

В данном случае очень важно не списывать происходящие вещи на случайности, а обязательно искать причины, иначе род просто «закроется».

Разобщенность семьи

Иногда родовое проклятие призвано разобщить родственников и бьет по семейным узам. При таком варианте люди не общаются или ненавидят своих близких без видимых причин. В подобных семьях царит очень напряженная негативная обстановка, которая переходит от одного поколения в другое.

Столь разрушительную установку формируют наши дальние предки, которые, вероятнее всего, из зависти или по вине недобрых помыслов прибегли к магии, чтобы лишить близкого человека успеха, любви или здоровья. Такие действия никогда не проходят бесследно и со временем формируют очень серьезную установку, ослабляющую или уничтожающую весь род.