Искусству делать комплименты подростков научат в столичных семейных центрах

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Каждому человеку хочется слышать приятные слова. Но многим людям, особенно подросткам, бывает сложно говорить о положительных качествах других открыто. Специалисты семейных центров проводят занятия, где учат ребят искренне делать комплименты. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Сириус» Светлана Шехватова.

В семейный центр обратилась Регина, мама 14-летней Карины. По словам женщины, школьница обижала окружающих и даже не понимала этого. Отношения со сверстниками не ладились.

На консультациях Карина вместе с психологом проанализировала, в первую очередь, отношение к себе. В ходе беседы выяснилось, что у девушки занижена самооценка. Школьница нередко занималась самокопанием, не замечала свои достоинства, поэтому неосознанно принижала чужие. Специалист объяснил, что легче говорить комплименты окружающим, если умеешь их делать самому себе.

Специалист порекомендовал Карине делать упражнение: раз в неделю, глядя на себя в зеркало, произносить вслух как минимум десять добрых слов. Нужно отмечать какие-либо качества или способности, которыми стоит гордиться, и делать это искренне.

Девушка также посетила занятие «Искусство дарить комплименты» семейного центра. Вместе с другими ребятами они тренировались в формулировании своих мыслей и эмоций, выполняли различные упражнения и играли. Участники наблюдали друг за другом, внимательно присматривались к действиям каждого и записывали в блокноты то, что им понравилось в других людях.

Постепенно Карина стала находить ценные качества в окружающих, научилась делать комплименты так, чтобы никого не обидеть. Девушка нашла новых друзей и наладила отношения с одноклассниками.

— Прежде я не понимала, насколько важны комплименты. Когда меня научили принимать себя и видеть хорошее в других, стало проще выстраивать общение со сверстниками. Кроме того, чтобы лучше развить коммуникативные навыки, я собираюсь посещать занятия дискуссионного клуба в семейном центре, — поделилась Карина.

Чтобы научить подростков говорить добрые слова, специалисты семейных центров проводят психологические тренинги и мастер-классы. На занятиях подробно разбирается типология комплиментов, выводится правильная формула, чтобы их сформулировать.

Также с ребятами делают упражнения, например, «Ты – молодец!» Объединившись в пары, разыгрывают сценки, моделируют различные ситуации и подбирают подходящие к каждому случаю приятные слова. Участники учатся адаптироваться под разные условия, развивают коммуникативные навыки.

Во время игры в «Банк» подростки встают в круг, бросают друг другу мяч, делая комплименты тем, кто ловит. Все успешные попытки отправляются в «копилку», а затем — анализируются. Обсуждая слова похвалы, ребята учатся взаимодействию и общению.

Еще одно полезное упражнение — «Алфавит». Задача подростков — на каждую букву придумать комплимент сидящему рядом участнику. Важно, чтобы слова соответствовали реальности. Такое времяпровождение не только воспитывает в ребятах доброту и искренность, но расширяет кругозор и словарный запас.

— Люди, которые искренне и легко делают комплименты, окружают близких и знакомых душевным теплом. Выражая одобрение действиям и качествам, человек располагает к себе, выстраивает крепкие отношения. Чтобы подростки могли гармонично сосуществовать в обществе, их необходимо учить говорить добрые слова окружающим, — отмечает Светлана Шехватова.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Более подробную информацию можно найти на портале «Мой семейный центр».