Более 600 москвичей старшего возраста прошли первый курс обучения в «Школе гаджет»

Участники проекта «Школа гаджет» / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В ноябре прошлого года общегородской проект «Освой гаджет» центров московского долголетия получил продолжение в виде образовательной онлайн-платформы «Школа гаджет». Первый этап уже прошли более 600 участников. На специальной площадке жители «серебряного» возраста изучают основы компьютерной грамотности и могут протестировать свои знания онлайн.

«Школа гаджет» — онлайн-платформа, которая включает в себя ряд видеоматериалов по темам проекта «Освой гаджет», тестирования по изученному материалу и подробное расписание с указанием места и времени офлайн-занятий для участников проекта. Начальный уровень тестирования доступен для всех желающих на сайте школагаджет.рф. А 13 февраля центры московского долголетия запускают второй модуль.

— Платформа «Школа гаджет» организована на высшем уровне! Видеоуроки помогают мне и единомышленникам с легкостью осваивать современные технологии. Сотрудники центра и более продвинутые пользователи всегда готовы прийти на помощь — ответить на возникающие вопросы и показать на практике, что и как делать в том или ином случае. А тестирование позволяет нам проверить, как мы усвоили материал и понять, где еще нужно подтянуть навыки, — рассказала Маргарита Бодрова, активная участница Центра московского долголетия «Чертаново Северное».

Видеоуроки на сайте школагаджет.рф можно также посмотреть без прохождения тестов, чтобы получить новые знания и освежить уже имеющиеся.

— Большое спасибо за такой замечательный проект! Проходила его в Центре московского долголетия «Донской». Очень довольна обучением. Все исключительно по существу и в доступной форме. После обучения прошла тестирование, которое позволило оценить уровень усвоения материала. Огромное спасибо сотрудникам центра и разработчикам курса, — поделилась Нина Минина, участница клуба «Донские напевы».

Большой отклик и положительные отзывы «Школа гаджет» получила среди активистов Центра московского долголетия «Тушино».

— Посещала занятия клуба «С гаджетом на «ты» в ЦМД «Тушино». Получила много полезной и важной информации по освоению смартфона. В клубе нам подробно рассказали, как пользоваться необходимыми приложениями, завести страничку в социальных сетях. Тестирование в «Школе гаджет» стало хорошей проверкой, как я усвоила полученный материал. Хочется выразить благодарность за такой проект. Будем продолжать учиться пользоваться современными технологиями, ведь прогресс не стоит на месте, — рассказала Татьяна Белякова, участница клуба «С гаджетом на «ты».

Второй этап образовательной программы «Школы гаджет» стартует с 13 февраля. Присоединиться к занятиям по освоению современных технологий и проверить свои знания на онлайн-платформе «Школа гаджет» можно в центрах московского долголетия. Информация о центрах, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности в социальных сетях и по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.