Школа родственного ухода уже год учит москвичей правильно заботиться о близких

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Год назад в Москве стартовал проект «Школа родственного ухода», в рамках которого москвичи, заботящиеся о маломобильных родственниках, могут изучить все основные правила домашнего ухода за человеком, потерявшим способность к самообслуживанию.

Для участников проекта разработаны и открыты несколько курсов, «Домашний уход за малоподвижным человеком», «Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни», «Первая помощь». Занятия построены на видеоуроках, статьях, небольших проверочных заданиях, тестах. Кроме того, все слушатели могут посетить очные мастер-классы.

Большинство участников школы отмечают важную роль именно очных занятий, которые проходят в симуляционных кабинетах столичного Института дополнительного образования работников социальной сферы. Заручившись поддержкой тренера, слушатели на интерактивных манекенах учатся правильно мыть, кормить, перемещать маломобильного человека.

— Очные встречи в стенах института — это возможность пообщаться, обменяться опытом, проконсультироваться у преподавателя и завести хорошие знакомства. Наш тренер по долговременному уходу говорит: «История каждого опекаемого индивидуальна. Поэтому все, кто заботится о своих родных, учатся и у эксперта, и друг у друга». Полностью согласна с этими словами, — рассказала выпускница Школы родственного ухода Марина Баландина.

Марина ухаживает за пожилой мамой. Чтобы научиться правильно заботиться о близком человеке, в сентябре 2022 года женщина стала слушательницей школы родственного ухода. Выпускница отмечает, что участие в проекте помогло ей обрести спокойствие и уверенность в собственных действиях:

— Особенно ценными для меня стали уроки по перемещению маломобильного человека. Теперь я знаю, как правильно усадить маму в кровати или перевернуть набок для выполнения необходимых процедур. Причем сделать это так, чтобы не причинить родному человеку боль и не сорвать себе спину, — поделилась Марина.

Также на занятиях выпускница школы родственного ухода узнала, как организовать безопасное пространство для подопечного. Эту информацию она планирует использовать при обустройстве квартиры. Благодаря проекту, Марина смогла систематизировать свои знания о домашнем уходе, получить необходимые навыки и полезные советы от экспертов.

Перед началом обучения в школе родственного ухода нужно зайти на сайт проекта или в специальный раздел на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения и пройти опрос. Он поможет определить, какой перечень услуг потребуется в конкретном случае. Список сформируется с помощью специального калькулятора услуг. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к дистанционному обучению. Ссылка на онлайн-курс придет на электронную почту.