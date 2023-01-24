В Москве стартовала олимпиада для учеников с особыми образовательными потребностями

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве стартовала онлайн-олимпиада по окружающему миру «Мир вокруг — 2023». Соревнование проводится для учеников четвертых классов с особыми образовательными потребностями.

Традиционно организаторы разработали для участников два типа заданий. Один рассчитан на школьников, которые учатся по первым или вторым вариантам адаптированных программ, сопоставимых с обычными. А другой предназначен для детей с ментальными особенностями.

В этом году олимпиадные задания связаны с 200-летним юбилеем Константина Дмитриевича Ушинского. Он не только оказал существенное влияние на развитие отечественной педагогики, но и проявил себя как детский писатель.

Вопросы олимпиады составлены в соответствии с содержательными разделами учебного предмета «Окружающий мир»: «Человек и общество», «Человек и природа» и «Правила безопасности жизнедеятельности». Они направлены на проверку знаний о важных событиях общественной и культурной жизни страны, достижениях знаменитых соотечественников, охране природных богатств.

Чтобы успешно справиться со всеми заданиями, школьники должны уметь устанавливать зависимость работать с календарем и таблицами, разбираться в диаграммах и решать задачи, связанные с повседневной жизнью. На выполнение заданий четвероклассникам отводится полтора часа. Ответы проверятся автоматически.

Олимпиада продлится до 29 января. Результаты будут опубликованы 28 февраля в личных кабинетах участников. Победители и призеры получат именные сертификаты.

Чтобы принять участие олимпиаде, нужно создать личный кабинет на сайте Городского методического центра, в разделе «Конкурсы».

Олимпиада «Мир вокруг» проходит в восьмой раз. Ее организатор — Городской методический центр столичного Департамента образования и науки. Цель мероприятия — предоставить школьникам с особыми образовательными потребностями возможность участвовать в олимпиадном движении, раскрыть их способности и повысить интерес к учебе.