МТС улучшила связь для жителей Новой Москвы

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Компания завершила очередной этап модернизации мобильной сети в Новой Москве. Проведенные в прошлом году работы по установке базовых станций и перенастройке сети связи позволили увеличить средние скорости мобильного интернета для более полумиллиона жителей ТиНАО на треть — до 70 Мбит/с.

Оценить улучшения могут жители «Саларьево Парк», «Новые Ватутинки», «Спортивный квартал», «Эко-Бунино», «Южное Бунино», «Белые Ночи», «Румянцево Парк» и других жилых комплексов. Связь также модернизирована в коттеджных и дачных поселках в Белоусове, Акиньшине, Беляеве и других деревнях. В целом за прошлый год компания модернизировала сеть в 17 крупных жилищных комплексах, 15 коттеджных и дачных поселках и 10 промышленных и деловых зонах Новой Москвы, расположенных на расстоянии до 40 км от МКАД. Эта часть присоединенных территорий является центром жилищного и коммерческого строительства: только за 2022 год здесь ввели в эксплуатацию около трех миллионов квадратных метров жилья, что превышает треть всего объема столицы.

Чтобы обеспечить абонентов качественными услугами, компания построила дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. В результате расширились покрытие и емкость сети, повысилась средняя скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с, что, к примеру, позволяет загрузить около 1,5 ГБ видео за две минуты.

Помимо жилых районов, связь улучшилась в агрокластере «Фуд Сити», вблизи деловых и развлекательных центров притяжения жителей ТиНАО, в том числе бизнес-центра Neopolis, торговых центров «Саларис», «Новомосковский», «Сказка», «Нововатутинский», Family Room, а также логистических парков. Повышено качество связи на основных транспортных узлах — автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово.

— Мы постоянно контролируем качество связи и анализируем трафик абонентов и градостроительные планы, прогнозируя спрос на услуги связи в конкретных местах, — пояснил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков. — Новая Москва — одна из наиболее динамично развивающихся территорий столицы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее покрытием и достаточной емкостью сети. Благодаря проведенным работам наши абоненты здесь могут пользоваться цифровыми сервисами также свободно, как и в давно освоенной части столицы.