Угостят баранками и медовухой: в МГУ готовятся отметить День студента

Студенты Московского педагогического государственного университета Валерия Артемьева, Алсу Рафикова (на заднем плане слева направо), Никита Белинский, Виктория Винокурова и Дмитрий Кузин (на переднем плане слева направо) репетируют песню в Ленинской аудитории вуза / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

25 января в столице отмечают День студента, или Татьянин день. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, какие традиции празднования существуют в разных московских университетах.

«От сессии до сессии живут студенты весело», — именно эту строчку из песни исполнителя Валерия Власова ребята вырезали по букве из бумаги и теперь вешают получившуюся гирлянду на стену. Студенты Московского педагогического государственного университета Никита Белинский и Алсу Рафикова приклеивают бумажные литеры на одну из колонн главного корпуса вуза. Рядом с ними — председатель студенческого совета МПГУ Дмитрий Кузин. Он рассматривает разложенные на столе фотографии с прошедших университетских мероприятий, чтобы отобрать лучшие и украсить ими помещения.

— Одна из наших традиций празднования Дня студента — проведение чайной церемонии. Мы собираемся все вместе, травим байки, смеемся, а выпускники МПГУ делятся советами со студентами, — говорит Дмитрий Кузин.

В атриуме главного корпуса студентам и преподавателям покажут праздничный концерт, а еще угостят их баранками и медовухой.

— Так издавна отмечали праздник московские студенты, — отмечает ректор МПГУ Алексей Лубков.

В РГСУ в честь Дня студента пройдет концерт народного артиста РФ Игоря Бутмана.

— Еще мы организуем турнир по хоккею, исторические квесты по Москве. И гости смогут покататься на коньках, — говорит первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Студенты и преподаватели РУДН решили отметить праздник неординарно — они придут в вуз в пижамах. По словам председателя студенческого совета университета Антона Каторгина, так в университете борются со скованностью и формальным общением.

А ребята из МАИ сегодня примут участие в гонке на гребных тренажерах и поборются за «Кубок вызова».

— Еще мы наградим волонтеров, проведем конкурс студенческой кухни, — отметил проректор по молодежной политике МАИ Сергей Куликов.

В МИСИС в честь праздника подведут итоги конкурса «Студент года».

— Праздник посетит министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он осмотрит лаборатории «биофизики» и «перспективной солнечной энергетики», — поделилась руководитель Центра по связям с общественностью вуза Наталья Селищева.

Но главной площадкой празднования станет МГУ имени М. В. Ломоносова. Там откроют первые два корпуса научно-технологической долины. Церемонию посетит президент России Владимир Путин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным пресс-службы зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, в отечественных вузах обучаются свыше 4 000 000 человек. Из них более 324 000 студентов приехали из-за рубежа.

По последним данным, порядка 596 000 выпускников после окончания высших учебных заведений нашли работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы:

— Ребята смогут поучаствовать в десятках разных событий по всей Москве. Их ждут экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Помимо этого для студентов проведут тренинги по предпринимательству и развитию карьеры. Крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького.