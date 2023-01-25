Взял все боли наши, раны: какую роль сыграл Владимир Высоцкий в русской культуре

Владимир Высоцкий в роли Гамлета в одноименном спектакле Театра на Таганке, 1971 года / Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого исполнилось 25 января. Артисты, музыканты, спортсмены вспоминают строки из песен поэта и рассказывают, что он значит для них.

Вячеслав Анисин, многократный чемпион мира, Европы и СССР по хоккею:

— Мне посчастливилось общаться с Владимиром Высоцким, когда он приезжал к нам на сборы команды ЦСКА в Архангельское. Он оказался человеком простым и доброжелательным.

Пожелал нам побед и пригласил в Театр на Таганку, исполнил несколько своих песен. Высоцкий был человеком эрудированным. Судя по всему, в своей жизни он прочитал очень много книг.

А сочинить такое количество стихотворений просто нереально! И голос у него потрясающий. Как жаль, что его не стало так рано... Во время той памятной мне встречи состоялся дебют «Вампиров», Владимир Семенович только сочинил эту песню.

Погодите, спрячьте крюк!

Да куда же, черт, вы!

Я же слышу, что вокруг,

— Значит, я не мертвый.

Сергей Галанин, рок-музыкант, лидер группы «Серьга»:

— У меня много любимых песен Высоцкого. Очень сложно остановить выбор на какой-то одной. Владимир Высоцкий — поэт от Бога. Его поэтическое творчество близко к рок-музыке. Особенно цикл о войне, о любви... Это по-настоящему, по-мужски. А слова из песни «Ну вот, исчезла дрожь в руках...» я даже на своих концертах часто произношу.

И я гляжу в свою мечту

Поверх голов

И свято верю в чистоту

Снегов и слов...

Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду:

— Владимир Высоцкий — человек с большой буквы. Его песни я и мои товарищи слушали с самого детства, росли на них. В репертуаре Высоцкого есть немало отличных композиций, в том числе и про спорт. Например, «Утренняя гимнастика». Под эту композицию я провожу занятия для будущих чемпионов. Получаем удовольствие и я, и мои воспитанники, и есть результаты!

Если вы в своей квартире

— Лягте на пол — три–четыре! —

Выполняйте правильно движения!

Прочь влияние извне —

Привыкайте к новизне,

Вдох глубокий до изнеможения!

Светлана Немоляева, актриса:

— Однажды мой сын, когда еще учился в школе, принес посмертный сборник стихов Высоцкого «Нерв», он очень увлекался его творчеством. В нашем доме всегда звучали песни Высоцкого. Я и сама была с ним немного знакома. Мы снимались в картине 1967 года «Короткие встречи» у Киры Муратовой. А еще я знала о Володе по рассказам моего мужа Саши Лазарева. Они учились вместе во МХАТе, но на разных курсах.

В вузе была лестница, на которой собирались исполнители с гитарами. Там выступал и Высоцкий, и послушать его сбегалось все училище. Песня Владимира Высоцкого «Кони привередливые» звучала как заставка перед каждым спектаклем Театра им. Маяковского «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, где я играла одну из главных ролей. Это была первая оркестровка Высоцкого, которую сделала Марина Влади. Потрясающая работа!

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю

Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю…

Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю…

Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!

Алла Юганова, актриса, певица и автор песен:

— Высоцкого много слушал мой папа. А потом я еще ближе познакомилась с его творчеством в театральном институте: актеры всегда говорили о Высоцком. В первую очередь о его «Гамлете» и «Пугачеве». Неважно, кого играл Владимир Семенович, главное — масштаб его личности. Высоцкий и тогда был кумиром для многих и остается им до сих пор. Мы с дочкой часто слушаем его песни.

Самые обожаемые — «Скалолазка моя», «Гимнастика» и «Дом хрустальный»... Думаю, мечта каждой женщины, чтобы рядом с ней был сильный мужчина. У меня пока такого нет. Наверное, еще и поэтому близка мне именно эта композиция Владимира Высоцкого.

Дом хрустальный на горе — для нее,

Сам, как пес, бы так и рос в цепи...

Родники мои серебряные,

Золотые мои россыпи!

Юрий Куклачев, художественный руководитель Театра кошек:

— Убежден, что творчество Владимира Высоцкого — на все времена. Удивительная личность, гениальный поэт. Я его боготворил. Да разве только я? Он запал в души и сердца миллионов людей. И у него был необыкновенный юмор. А я, когда учился в цирковом училище, при любой возможности бегал в Театр на Таганке, стоя смотрел все спектакли с участием Владимира Семеновича — «Гамлета», «Пугачева»... Годы идут, но Высоцкий был и остается мощью. Таких, как он, больше нет!

Лично я очень люблю его песню «Он не вернулся из боя». Пройдет еще сто лет, но она будет продолжать жить.

Почему все не так?

Вроде все как всегда:

То же небо — опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух и та же вода,

Только он не вернулся из боя.

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

— Владимир Высоцкий — это голос поколения. Кто-то уже, может, и забыл, что его не воспринимали как поэта, говорили, что он — артист. Для меня же Высоцкий — прежде всего поэт. Он говорил и пел о том, о чем другие молчали.

Высоцкому удалось предсказать судьбу целого поколения. Еще мало кто понимал, что СССР разваливается, а Высоцкий знал. И, кстати, много раз говорил о том, что поэты долго не живут. Видимо, предчувствовал свой ранний уход. Я бы выделил его композицию «Охота на волков». В моем представлении Высоцкий и был тем самым одиноким волком.

Рвусь из сил — и из всех сухожилий,

Но сегодня — опять как вчера:

Обложили меня, обложили —

Гонят весело на номера!

Владимир Пресняков-старший, композитор, саксофонист:

— Первое, что мне приходит на ум, когда произносят имя Владимира Семеновича Высоцкого, это слова из песни «Братские могилы». У него вообще потрясающие песни, посвященные Великой Отечественной войне. Уверен, что они будут жить вечно.

У братских могил нет заплаканных вдов —

Сюда ходят люди покрепче,

На братских могилах не ставят крестов…

Но разве от этого легче?!

Никита Джигурда, актер, исполнитель:

— У Высоцкого сложно выделить какую-то одну песню. Я знаком с его творчеством с 13 лет, знаю наизусть все композиции и верен творчеству Владимира Семеновича по сей день. Я был знаком с его родителями. Помню, как в 80-х годах встречался с его отцом, он мне передавал стихи сына, с которыми тот не успел познакомить людей. Тогда я делал цикл композиций на стихи Высоцкого. Я очень люблю его «Балладу о любви», она, по-моему, отражает суть жизни.

Я поля влюбленным постелю,

Пусть поют во сне и наяву!

Я дышу — и значит, я люблю!

Я люблю — и значит, я живу!

* В заголовке использована строка из стихотворения Валентина Гафта «Хулиганы», посвященного Владимиру Высоцкому