Даже динозавры вили гнезда: ученые из Индии нашли 256 яиц титанозавров

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24 января ученые из Индии поделились итогами исследования сенсационной находки — 256 яиц динозавров позднего мелового периода. «Вечерняя Москва» узнала подробности из первых уст — у палеонтолога, заведующего кафедрой геологии Делийского университета Гунтупалли Прасада.

— Господин Прасад, как долго длилось исследование?

— В 2012 году наш коллега Вишал Верма нашел первые кладки в возрасте 96 миллионов лет в центре Индии, в долине Нармада, и связался со мной. Тогда я впервые посетил это место, и с тех пор бывал там почти каждый год. Раскопки требовали времени. Но с каждым днем, проведенным в поле, число находок росло. Гнезда были в разной степени сохранности. И вот мы обнаружили 92 кладки, где было 256 яиц.

— Какие признаки указывали на то, что именно в той местности можно было найти яйца?

— Еще ранее в формации Ламета (осадочная горная порода. — «ВМ») находили гнезда титанозавров — в Джабалпуре, Баласиноре, в западной части долины Нармада. Сначала были зафиксированы лишь фрагменты яичной скорлупы и несколько гнезд. Затем мы начали более систематично изучать местность и нашли большой тайник с яйцами.

— Что отличает титанозавров?

— Они травоядные, жили в основном в меловой период на континентах Южного полушария. Встречались и в США, Южной Европе. Титанозавры были крупными, и, возможно, родители не особо опекали детенышей.

— О чем говорит сходство их кладки с кладкой птиц?

— Гнезда похожи на крокодильи — они были частично закопаны, а не открыты, как у птиц. Однако их патологическая особенность — яйцо в яйце — указывает на то, что репродуктивная физиология их ближе к птичьей. Предположительно, яйца они откладывают так же.

— Чего ученые еще не знают о динозаврах, но хотели бы знать?

— Хотел бы узнать больше об анатомии их мягких частей тела, ведь случаи сохранения таких фрагментов крайне редки. Понять, были динозавры хладнокровными или теплокровными, почему некоторые достигали таких больших размеров. Интересно узнать больше и об их повадках.

— Что планируется сделать с найденными яйцами?

— Большинство гнезд теперь законсервировано в Национальном парке окаменелостей динозавров в штате Мадхья-Прадеш. Некоторые экземпляры хранятся в окаменелостях Ашмадха в Манду (округ Дхар). Большинство образцов, изученных под микроскопом и использованных для химического анализа, хранятся в лаборатории палеонтологии позвоночных Делийского университета. Многие гнезда остались «в поле», и лесной департамент правительства штата Мадхья-Прадеш прилагает усилия для их сохранения, пресекает попытки браконьерства.

— Выходит, долина Нармада — крупнейший питомник титанозавров на Индийском субконтиненте. Какие исследования предстоят теперь?

— Наше открытие помогает лучше понять эволюцию этих существ. Сейчас планируем провести компьютерную томографию яйцеклеток, чтобы понять, сохранили ли какие-либо из них эмбриональные скелеты. Еще — провести комплексную работу в других местах гнездования титанозавров долины Нармада. И изучить яичную скорлупу из осадочных пород, зажатых лавовыми потоками на плато Декан.

— Возможна ли технология, позволяющая возродить вымершие виды?

— Ученые проводят исследования по извлечению ДНК и других органических соединений и зокаменелостей и в некоторой степени добились результатов. Но пока ни одно из животных «воскресить» не удалось.

СПРАВКА

Титанозавры — растительноядные пресмыкающиеся надотряда динозавров. Высота — до 20 м, длина — до 40 м, вес — до 77 тонн. Обитали в Азии, Африке, Южной Европе, странах Латинской Америки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бухарицин, председатель Астраханского отделения Русского географического общества, доктор географических наук:

— Я очень рад за индийских палеонтологов. В России таких находок не было. Видимо, еще не докопались. Надеюсь, что когда-нибудь найдут и у нас. Пока такие работы идут в Южной Америке, Китае, и каждый год обнаруживаются все новые виды динозавров.