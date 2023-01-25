«А сибирский загар самый лучший»: актер Михаил Башкатов не скучает без заграничных курортов

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Звезда шоу «Даешь молодежь!» актер Михаил Башкатов стал телеведущим. В эфир телеканала «Спас» вышла программа «Святыни России», которую он провел вместе со своей супругой Екатериной. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

— Михаил, где снимали «Святыни России»?

— На Северном Кавказе. Там тепло, гостеприимно, вкусно и очень красиво! Суть проекта — рассказать о святых местах, показать их. Посещали храмы, монастыри... Любовались красотой этих мест. Хотя и работали, было ощущение, что мы на курорте.

— Летом вы планировали отдохнуть на родине — мол, загар мальдивский не отличается от сибирского. Как думаете, может, и нестрашно, что сейчас, под санкциями, вариантов провести отпуск за границей меньше?

— На мой взгляд, это не беда, когда нет возможности поехать на Лазурный Берег. Если, конечно, речь о путешествиях, а не о том, чтобы повидать родных или съездить в важную командировку. Не жизненная ведь необходимость, а лишь приятный бонус. Не верю, что есть люди, которые жить не могут без зарубежных поездок и сильно по этому страдают. Хотя, может, и есть. Но я не такой.

Прекрасных регионов с самобытной культурой и традициями в России очень много: Татарстан, Бурятия, Якутия... А Сибирь, Томск мы навестили летом, к нам приезжали друзья из Москвы. Водили их по городу, они были в восторге.

— Недавно прошла премьера короткометражного фильма Игоря Неведрова «Пальто», где вы играли водителя. Комфортная для вас роль?

— Мой персонаж будто обитатель чистилища, порождение потустороннего мира. Демон с клоунским гримом, с постоянной папиросой во рту. Роль странная, не поддается логическому объяснению. Текста у меня было мало, я все время смеялся и безобразничал! Из удивительного — научился водить грузовую машину ЗИЛ. Приходилось тяжеловато.

— В этом фильме свою последнюю роль сыграл режиссер Роман Виктюк...

— Да, и картина посвящена ему. Ранее я был на многих спектаклях в театре Виктюка. Режиссером он был прекрасным, человеком фантастической творческой силы. Проект «Пальто» дался нам непросто — по ряду причин. Одна актриса отказалась сниматься, другая, юная, когда решили приступить к процессу, уже выросла, потом что-то еще... Но все в итоге мистическим образом сложилось: мы не могли снять фильм в течение трех лет, а потом все задуманное осуществили буквально за несколько недель. И с погодой повезло, и с локациями.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

— «Пальто» — об одиночестве, поиске себя и людей, ради которых стоит жить. Вам, как многодетному отцу и семьянину, наверняка близка эта тема?

— Безусловно. Я еще раз убедился в том, что дети — ранимые существа, которым нужны родительская любовь и внимание. Мы, взрослые, так часто их отталкиваем, когда они обращаются к нам с расспросами и болтовней, а мы вечно заняты. Потом, когда случается что-то страшное, дети боятся об этом сказать.

Так и происходит в «Пальто» — девочка решает покончить с собой, потому как ей не хватило смелости признаться маме в том, что она беременна. Надо быть внимательнее к своим дочерям и сыновьям, любить их и всегда принимать.

— А вы легко справляетесь с обидами?

— Я отходчивый. Меня довольно трудно обидеть. Если такое все же случается, то ненадолго. А вообще, негатив надо уметь спокойно проживать, а не запихивать в какие-то дальние комнаты памяти.

— Коллеги отмечают ваше отменное чувство юмора. В свое время вы успешно выступали в КВН. Хорошая шутка — это математический расчет или озарение?

— Определенные схемы есть. Развить чувство юмора сложно, но научиться создавать смешные логические или не очень построения можно! Самое ценное — это спонтанность, скорость реакции и нестандартное видение той или иной ситуации. Я обожаю лингвистический юмор и каламбуры: слышишь какую-то фразу — и тут же переворачиваешь ее смысл с ног на голову.

— А есть в юморе границы дозволенного?

— Они существуют у общества. Культурные рамки, за которые заходить нельзя. Ты обязан понимать, что, если сейчас пошутишь таким образом, это может быть смешно, но в то же время твой прикол способен людей и оскорбить. Все надо взвешивать. Если ты готов к тому, что человека обидишь, жди и последствий. Выступая публично, нужно нести ответственность за свои слова. Конечно, в близком кругу, в компании кавээнщиков шучу абсолютно на разные темы. Запретных нет.

— Вы успели проявить себя и на театральной сцене. У вас за плечами немало сильных драматических ролей. Где играть нравится больше — в театре или в кино?

— Любой актер ответит — и там, и там. Просто получаешь немножко другое удовольствие и сталкиваешься с разными трудностями. А сложнее, пожалуй, все-таки в театре — работа более энергозатратная.

— Если говорить о кино: есть ли то, что отличает сейчас российские фильмы от зарубежных в лучшую сторону?

— Сказать, что мы сейчас идем впереди планеты всей, не могу. Мне кажется, сегодня наш кинематограф проходит стадию становления, когда зарождается его самобытность. Надо сказать, что у нас она была, в советском кино, но куда-то исчезла. Будто мы начали путь заново, причем по голливудским лекалам, вместо того чтобы стать преемниками своего великого наследия. А вот, например, в театре преемственность есть.

Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Михаил Башкатов родился 19 августа 1981 года в Томске. Актер, телеведущий, экс-капитан команды КВН «Максимум», сценарист, продюсер, преподаватель актерского мастерства. Учился в Томском государственном университете на экономиста, а позже — в Школе драмы Германа Сидакова. Стал популярен в том числе благодаря съемкам в шоу «Даешь молодежь!», в сериале«Кухня». Башкатов старается не пропускать конкурсы чтецов — любит декламировать стихи.

Коротко о главном

— Что вам было бы интереснее: считаться актером одной роли, но известным на весь мир, или принять участие во множестве разных проектов, но не обрести большой славы?

— Я, как любой актер, честолюбив. Но сказать, что готов сняться во множестве ролей и чтобы меня при этом никто не узнавал, не могу. Это странно. Возникает вопрос: а так ли хорошо ты отыграл, раз никто не запомнил? Каждая роль — новая история. В этом прелесть нашей профессии.

— Вы учились на экономическом факультете. Но как-то признались, что деньги считать так и не научились. Что вообще они значат в вашей жизни?

— Финансы — это энергия. Когда они есть, чувствую себя полным сил. Если их нет, тревожусь. Деньги, конечно, нужны, но это не то, ради чего я работаю и живу.

— Относитесь к деньгам легко?

— Да, культа не делаю. Научился экономить.

— В этом году вы стали отцом в четвертый раз. И у вас очень крепкий брак. Как сохранить любовь?

— Надо этого хотеть! Испытания есть у любой семьи. Чтобы их пройти, нужно приложить усилия. Если муж дальнобойщик или работает вахтовым методом и жена не видит его месяцами, нужно большое терпение, чтобы с этим мириться. В актерской профессии тоже есть нюансы. Но в нашем кругу все семьи счастливые, за редким исключением. Лишь пара друзей в разводе. Все остальные живут замечательно.

— Вы как-то сказали, что жена Екатерина — ваш главный критик и советчик. Какие обычно она делает замечания и дает советы?

— Я доверяю ее интуиции в отношении людей. Однажды Катя сказала мне не иметь рабочих дел с одним человеком. Я ее послушал и об этом не пожалел. У нее не было к нему личной неприязни, видела впервые в жизни — просто не понравилась энергетика. Когда мне поступает то или иное творческое предложение, жена говорит, чтобы я принимал решение сам.

Но я понимаю, что могу на что-то согласиться импульсивно, поэтому все равно советуюсь с Катей. И в процессе беседы приходит понимание, нужен мне проект или нет.