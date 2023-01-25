Я улицы знаю поименно

В Москве работало много бассейнов, в том числе во Дворце водного спорта, 1961 год / Фото: А. Агапов / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Рубрика «Справочное бюро» никогда не отставала от трендов — жила в едином темпе со столицей. На любые вопросы читателей газета реагировала быстро и старалась давать подробные ответы. А вот что интересовало москвичей в конце января 1966 года, мы узнали, просмотрев архивы.

Научите плавать

Семья читателей Пискаревых обратилась в газету с вопросом, где можно научиться плавать, как взрослым, так и ребенку.

Рубрика выяснила, что в закрытом плавательном бассейне «Трудовые резервы» объявлен прием в группы обучения плаванию. Занятия проводились три раза в неделю. На 12 занятий продавался абонемент: 5 рублей для взрослых и 2,5 рубля для детей. Бассейн находился по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 7.

Бассейн с 25-метровой ванной был открыт в 1958 году и долго радовал москвичей: там не только учили плавать, но и проводились соревнования по различным водным видам спорта. Однако в 2000-х годах он был сначала закрыт, а потом перестроен. Сегодня на том месте стоит бизнес-центр.

Героями славятся

Улицу, на которой жила читательница С. Гороинская, переименовали: вместо 3-го проезда Алексеевского студгородка она стала носить имя Бориса Галушкина. «Кто же он такой?» — спрашивала читательница.

Рубрика отвечала, что Галушкин был молодым сотрудником органов госбезопасности и командовал партизанским отрядом в оккупированной Белоруссии. Он погиб во время рейда по тылам врага летом 1944 года в возрасте 25 лет. Посмертно ему было присвоено звание Героя СССР. Рубрика расширяла кругозор читателей и сообщала, что именами чекистов названы улицы Вячеслава Менжинского и Владимира Молодцова.

КСТАТИ

К 1960 году на месте храма Христа Спасителя был построен крупнейший открытый бассейн в мире — «Москва». Диаметр этого сооружения составлял 130 метров, а площадь — 13 тысяч метров в квадрате. Бассейн просуществовал до 1994 года. После его закрытия на его месте был заново отстроен храм Христа Спасителя.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Сергей Пестов, житель Пресненского района, 36 лет. Вопрос: Нашел на улице водительское удостоверение. Поиск владельца в соцсетях не дал результатов. Куда отнести документ?

Ответ редакции «ВМ»: Найденные на улице или в общественном транспорте документы можно отнести в бюро находок документов Главного управления МВД России по Москве. Оно находится по адресу: 2-й Колобовский переулок, 8. Предварительно можно позвонить по телефону 8 (495) 694-86-20.