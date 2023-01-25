Московские психологи рассказали о важности непрерывного обучения

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День студента традиционно считается праздником молодых, но современный мир диктует свои правила: теперь учиться можно и в зрелом возрасте. Правда, решиться на такой шаг не всегда просто. О том, почему полезно получать знания и осваивать новое на протяжении всей жизни, рассказали специалист Московской службы психологической помощи Татьяна Зиновьева и гериатр Геронтологического центра «Тропарево» Эльвира Тупикина.

Решаясь сменить сферу деятельности будучи взрослым или освоить новую профессию в преклонном возрасте, многие сталкиваются с переживаниями, которые способны помешать реализации задуманного. Зачастую такой страх испытывают именно в связи с возрастом. Но психологи уверены, что эти сомнения преувеличены.

— Получение в зрелом возрасте дополнительного образования несомненно полезно. Особенно если применять полученные знания на практике. Еще это важно и с психологической точки зрения. Человек, который непрерывно учится, остается в курсе последних разработок, новых технологий, актуальных исследований. Такой специалист будет ощущать себя более компетентным и уверенным, что позволит ему развиваться и преуспевать в карьере, — отметила психолог Татьяна Зиновьева.

Учимся и не стареем

Специалисты отмечают, что человек может активно воспринимать и обрабатывать новую информацию на протяжении всей жизни. Чем же полезно непрерывное обучение? Во-первых, это позволяет мозгу активно развиваться: постоянно создаются новые нейронные связи и укрепляются старые. Это поможет с возрастом сохранить ментальное здоровье.

Интерес не только в рамках профессиональной сферы, но и других областях — в искусстве, литературе, музыке — позволяет нам быть успешнее в социальных связях.

— Обучаясь, мы становимся интересными собеседниками, нам проще с кем-либо подружиться, встретить вторую половинку, поддерживать беседу со своим партнером. Психологически легче идти на контакт с человеком, когда есть что сказать и когда мы чувствуем в себе уверенность, что с нами интересно, — добавила специалист.

Посещение различных курсов, тренингов, театральных студий, кинокружков дает возможность прожить новые эмоции, привнести в свои будни яркие краски. Кроме того, образование для взрослого человека — это прекрасное средство против старения. Например, обучение танцам — не только физическая нагрузка, но и развитие координации, слуха, восприятия музыки и чувства ритма. Все это вместе увеличивает выработку гормона удовольствия — дофамина. С точки зрения психологии, это важно, так как снижается уровень стресса и напряжения, человек чувствует себя счастливее. Таким образом, обучение, например, танцам, может оказаться ключом к активному долголетию.

Дольше всего в памяти сохраняются профессиональные навыки. Для образования нейронных связей нужно познавать новое, то, что не соприкасалось с профессиональной деятельностью. Так, если всю жизнь человек занимался точными науками, то в пожилом возрасте нужно больше погружаться в гуманитарные, например, читать художественную литературу, учить стихи.

— Чтобы как можно дольше сохранить когнитивные функции, человеку нужно постоянно получать новые знания и навыки. И при этом возраст не имеет значения. Изучение компьютерных технологий, иностранных языков, посещение когнитивных тренингов помогут не только овладеть новыми знаниями и расширить кругозор, но и замедлить процессы старения. Людям старше 80 лет рекомендуется уделять больше внимания развитию мелкой моторики: заняться вышиванием, вязанием, изобразительным искусством. Регулярные занятия по арт-терапии помогут сохранить мышление и способность к концентрации внимания, — отметила гериатр Геронтологического центра «Тропарево» Эльвира Тупикина.

Выбираем окружение

Почувствовать себя увереннее и продолжать учиться на протяжении всей жизни помогает еще и окружение единомышленников: они заряжают своей увлеченностью и энтузиазмом. Для этого в столице работает сеть центров московского долголетия — клубные пространства для живого общения горожан «серебряного» возраста. Посетители становятся инициаторам мероприятий и занятий, создателями и лидерами самоорганизованных объединений. Это спортивные, танцевальные, бильярдные, музыкальные, литературные, интеллектуальные клубы и многое другое. Информация о центрах московского долголетия, список адресов и календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Также в городе развивается проект «Московское долголетие» — крупнейшая программа для досуга, образования и оздоровления пенсионеров. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Стать участником проекта могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг «Мои Документы», в также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».

Сегодня для личностного роста взрослому человеку не обязательно поступать и оканчивать вузы или проходить дорогостоящие обучающие курсы. В интернете доступно множество бесплатных образовательных программ и видеоуроков. Чтение художественной литературы, просмотр документальных, исторических, образовательных фильмов, посещение музеев, выставок, театров – все это тоже способствует развитию. Главное найти то, что интересно именно вам: так образование обязательно принесет много приятных эмоций и впечатлений.