«Расстраиваюсь, если прогноз не сбывается»: Вильфанд рассказал, что происходит с климатом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «Вечерняя Москва» встретилась с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

— Роман Менделевич, расскажите, пожалуйста, вы ведь давно работаете в Росгидромете, методы изучения погоды сильно изменились?

— 1 февраля будет ровно 50 лет с тех пор, как я переступил порог Гидрометцентра СССР, это было в 1973 году. В те годы наработки, которые были связаны с физико-математическим описанием атмосферных процессов, впечатляли.

А вот реализовать их было сложно, для этого нужна была мощная вычислительная платформа. Чтобы решить уравнения, которые описывают атмосферные процессы, нужны сложные алгоритмы вычислительной математики. В конце 1960-х годов была создана первая в мире технологическая линия прогноза погоды. Все было полностью автоматизировано. В Гидрометцентр СССР поступали самые новые и передовые отечественные суперкомпьютеры Советского Союза, которые тем не менее по ресурсам уступали зарубежным аналогам.

— А как процесс организован сейчас?

— Основой для всех видов прогнозов являются современные физико-математические модели, которые рассчитывают прогностические уравнения на современных суперкомпьютерах. В них учитываются данные наземных станций, метеорологических локаторов, аэрологических зондов, данные самолетных наблюдений, а самое главное — спутниковых наблюдений. Сейчас прогноз на пять дней такой же точный, как 50 лет назад — на один день.

— То есть самое главное — это суперкомпьютер?

— Иногда метеорологи шутят, что скоро суперкомпьютер будет решать и анализировать прогноз погоды, и профессия синоптика будет не нужна. Но такого не случится, потому что суперкомпьютер — это железо, в которое вселяют жизнь ученые и синоптики.

— Погода сейчас и 50 лет назад сильно различаются?

— И 50 лет, и 100 лет назад погода была очень неоднородна, но, по расчетам климатологов, в условиях потепления климата изменчивость погоды увеличивается, и это доказывают регулярные наблюдения, которые в Москве ведутся с 1879 года. Погода совершенно самостоятельна. Она как кот, который гуляет по крыше. А зависит она от целого ряда физических законов, и в то же время она зависит от своей капризности.

В погоде всегда есть элемент хаотичности. Она крайне неустойчива и не прогнозируема на 100 процентов, как бы ее глубоко ни изучали. Если перейти от эмоций к формализованному представлению, то теоретическая минимальная ошибка начальных данных ведет к тому, что через две недели решение задачи перестает зависеть от этих самых начальных данных. Поэтому прогноз погоды никогда — ни сейчас, ни через сто лет, ни через миллион лет — не будет описан в деталях больше, чем на две недели.

— То есть погоду на месяц предсказать нельзя?

— Прогноз больше чем на две недели возможен по усредненным характеристикам. Например, по среднемесячной температуре. А вот погода внутри месяца по числам непредсказуема. Изменчивость погоды превышает уровень капризности самой красивой женщины.

— С чем могут быть связаны резкие перепады?

— За последние несколько десятилетий увеличивается повторяемость экстремальных событий — от очень холодных до очень теплых. Вот эти перепады и есть следствие изменения климата. «Нормальная» погода становится редкостью. А вот экстремальные изменения встречаются все чаще. Например, Новый год в столице никогда еще за всю историю наблюдений не начинался с такого тепла, а затем мы наблюдали резкое похолодание до –25... –30 градусов. Затем опять резкое повышение. Такие колебания будут учащаться и повторяться. И людям необходимо адаптироваться к этим условиям. Если человечество не изменит ситуацию с парниковыми газами, то через 100–200 лет адаптироваться уже будет очень сложно.

— Если обычным людям нужно адаптироваться к изменениям климата, то как быть тогда метеозависимым людям?

— Девяносто пять процентов людей уверены, что атмосферное давление влияет на здоровье человека, но никакая медицинская литература это не подтверждает. Эксперименты доказывают, что никакого влияния атмосферное давление не оказывает на состояние человека. Но все люди эмоционально зависят от информации. Если говорят, что завтра резкое повышение давления и это может сказаться на самочувствии человека, то человек воспринимает это и заранее себя настраивает.

С моей точки зрения, метеочувствительных людей не существует. Точнее, самые метеочувствительные люди — это синоптики. Если их прогноз оправдывается, они чувствуют себя замечательно. А если нет, то они очень расстраиваются и чувствуют себя плохо.

ФАКТ

Власти Москвы намерены сократить выбросы парниковых газов в атмосферу в городе на 25 процентов к 2030 году. А к 2050 году количество выбросов планируется снизить до 62 процентов.

ЦИФРА

4 градуса тепла — с такой рекордно высокой температуры начался новый год в столице.

Климатическое оружие

— Роман Менделевич, как вы относитесь к конспирологии и к тому, что все катаклизмы на нашей планете вызваны действием так называемого климатического оружия.

— Раньше такая терминология действительно существовала, но была принята Конвенция ООН о запрещении военного и любого другого воздействия на природную среду. Поэтому не думаю, что кто-либо нарушил конвенцию, потому что это будет действительно преступление против человечества. Это если говорить с точки зрения политики. А теперь с точки зрения физической: атмосфера обладает колоссальной энергией.

Например, энергия молодого, только-только сформировавшегося циклона невероятно большая, он обладает такой же энергией, как энергия 10–15 атомных бомб, которые были сброшены на Японию в 1945 году. У человечества нет энергии, сопоставимой с энергией атмосферы.