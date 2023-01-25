Что в почерке тебе моем: раскрываем тайны звезд и политиков по манере письма

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25 января мир отмечает Международный день почерка. Письмо от руки, как утверждают эксперты-графологи, может рассказать о характере и судьбе человека столько же, сколько лицо. «Вечерняя Москва» вместе с графологом, клиническим психологом Юлией Владис изучила почерки тех, кто часто мелькает последнее время в новостях, и проанализировала их автографы.

— В школе нас обучают писать чисто и одинаково красиво, с возрастом наш почерк все равно обретает черты индивидуальности. На письмо влияет многое: личностные особенности, то, в каких условиях мы жили и какое психологическое воздействие было на нас оказано. На почерк же влияет наш опыт и даже наше эмоциональное состояние, поэтому это совершенно нормально, что в разные периоды времени почерк может быть более четким, удобочитаемым или, наоборот, беглым. Лучше всего о характере личности почерк говорит в промежутке 20–50 лет.

К 20 годам рука уже сформировалась, а до 50 лет еще не начались возрастные изменения, которые могут косвенно повлиять на то, как мы пишем. Также большое значение имеет, как часто человек пишет от руки. В век высоких технологий, когда мы все реже сталкиваемся с необходимостью писать что-то на бумаге, абсолютно логично, что почерк начинает портиться. Но по нему все же можно узнать многое о характере. Например, если человек пишет очень мелко, значит, он все время старается себя контролировать.

Обычно такой стиль письма характерен для интровертов. Если буквы не очень большие и округлые, значит перед вами — душа компании, который любит пребывать в центре внимания. Крупные размашистые буквы — черта экстравертов. Это очень активные, творческие личности, и даже в письме не могут сдерживать своих порывов. Также важен нажим.

Если он сильный, значит, пишущий уверен в себе. Он готов отстаивать свои личные границы и цели. И наоборот, слабый нажим свидетельствует о робости и склонности избегать конфликтов, соглашаться с чужим мнением. Далее стоит посмотреть на наклон. Если он слишком сильный, значит, человек — раб своих эмоций. Он в буквальном смысле не может их контролировать. Иногда его душевные порывы доходят до истерик.

Никита Михалков: доводить дело до конца

Режиссер пишет связно, но с большими расстояниями между словами. Ему важно подчеркнуть свой высокий социальный статус, для него это опора. При этом человеческие чувства и отношения — для него не главное. В конце текста Никита Сергеевич часто ставит точку. Это говорит о склонности доводить любое дело до конца.

Дмитрий Медведев: верность на первом месте

Буквы в основном связные, с твердым нажимом. Зампредседателя Совета безопасности России, судя по почерку, консерватор: дружбу и любовь такие люди проносят через всю жизнь. Очень верны своему окружению. Беглость письма говорит, что перед нами носитель высокого интеллекта, склонен логически, рассудочно оценивать события.

Мария Захарова: энтузиаст своего дела

Вертикальный, крупный почерк директора департамента информации и печати МИД РФ немного похож на школьный. Это свидетельствует о потребности в признании и стремлении к некоему избранному кругу людей. При этом дипломат — человек энергичный, темпераментный, искренне верит в свои идеалы и болеет за дело, которое выбрала.

Дмитрий Песков: склонность к анализу

Подпись пресс-секретаря президента России начинается с буквы имени, а не фамилии. Это свидетельствует о его высокой работоспособности, недюжинных деловых качествах, умении хорошо анализировать события и их последствия. «Закрытость» росчерка говорит о том, что его носитель не очень доверчив.

Сергей Лавров творческая личность

Почерк красивый, связный, много свободного пространства между словами, но строки иногда неровные, как бы «пляшущие». Перед нами человек сильного характера, рассудочный и отлично владеющий собой. Однако это яркая индивидуальность, склонная к творческим решениям.

Григорий Лепс: требовательность к себе

Автограф показывает, что перед нами уверенный, уравновешенный, но очень требовательный человек. Перфекционист, склонный брать ответственность на себя. Об этом говорят твердый нажим, постоянство элементов. Между буквами есть расстояние, а для подписи характерны завитушки — хозяин таких особенностей любит быть в центре внимания.

Николай Цискаридзе: большой эстет

Народный артист России пишет размашисто, с выразительными верхними петлями. Это человек яркого темперамента. Может выходить из себя, но не до исступления. Устраивать сцены ему не позволяет развитое эстетическое чувство. При этом интеллектуал и эгоист, привыкший к большому вниманию (ну еще бы!).

Ксения Собчак: сплошные сомнения

Журналистка пишет с левым наклоном, почерк угловатый, крупный. Хозяйке этого письма свойственно отстаивать свою правоту, даже ценой конфликта, она плохо переносит критику. Такие люди склонны перекладывать ответственность за неприятные события на других, хотя стараются изо всех сил показать противоположное. Для нее крайне важно напоминать миру: «Я не такая, как все». Однако сама она постоянно в себе сомневается.

Константин Хабенский: семь раз отмерь

Буквы иногда похожи на печатные, очень отчетливые, написаны раздельно, без лишних элементов. Перед нами человек, который не склонен к скоропалительным решениям, выверяет каждый свой шаг. Также ему не свойственно витать в облаках. Кроме того, у него есть потребность в постоянном развитии и самосовершенствовании.

Евгений Пригожин: вместо слов действия

Бизнесмен, руководитель ЧВК «Вагнер» подписывается широко, с большой округлой первой буквой, что говорит о его лидерских амбициях. Росчерк простой, без украшений, говорит о том, что человек предпочитает действовать решительно и быстро, иногда жестоко.