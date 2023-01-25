История настоящего русского мужчины

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В среду, 25 января, в столице представили книгу о дважды Герое Советского Союза маршале Василии Чуйкове. Ее посвятили 80-летию Сталинградской битвы. Автором стал заслуженный работник культуры РФ Николай Карташов.

Василий Чуйков совместно с вверенной в его командование 62-й армией РККА героически проявил себя при обороне Сталинграда. Николай Карташов считает маршала настоящим патриотом нашего Отечества.

— Василий Иванович за свою долгую продуктивную карьеру военачальника успел побывать на самых разнообразных участках фронта: от Китая до Германии, — рассказывает Карташов. — А помимо этого, Чуйков стоял у истоков формирования гражданской обороны страны, преемником которой стало МЧС.

По мнению автора книги, Василий Чуйков принадлежит к тем самородкам, которые могут родиться лишь на русской земле.

— Согласно воспоминаниям современников, маршал был настоящим русским мужчиной: физически крепким, подтянутым и, как говорится, военным по природе, — отмечает автор книги. — Во время Гражданской войны в возрасте всего лишь 19 лет он уже умело командовал полком. Это о чем-то да говорит!

Карташов также выделяет в маршале такие личностные качества, как решительность и смелость.

— К моменту Сталинградской битвы Чуйков успел побывать в бесчисленном множестве передряг, когда его жизнь буквально висела на волоске, — продолжает Карташов. — Это и авиакатастрофа, и боевые действия в Финляндии и Китае. Объяснить такое феноменальное везение можно только присутствием ангела-хранителя.

К слову, Чуйков в партийном билете всегда носил молитву.

При работе над книгой автор посетил места, где жил и служил герой.

— Отдельной строкой могу выделить поездку в Волгоград, — говорит Карташов. — Собранного там материала хватит еще как минимум на один полноформатный материал о Чуйкове.

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Серия художественнобиографических книг «Жизнь замечательных людей», в рамках которой выйдет произведение о Чуйкове, увидела свет в 1890 году благодаря книгоиздателю Флорентию Павленкову. После его смерти эстафету подхватил Максим Горький. За более чем вековую историю издано около 1500 выпусков, повествующих об историях выдающихся жителей нашей страны.