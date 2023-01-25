Как суворовские заветы дают победу в бою

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Поразили врага не числом, а умением

Младший сержант Евгений Черин / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Завет генерала Александра Суворова «побеждать не числом, а умением» чтит младший сержант Евгений Черин — командир отделения мотострелков. Взвод, в который входит его отделение, удерживал оборонительный рубеж, обеспечивая фланг наступающей группы российских войск. Украинские националисты попытались остановить наше наступление фланговым ударом. Взводу Черина пришлось отражать атаку превосходящих сил врага. Командир был ранен, и тогда Евгений принял командование на себя. Он перевязал командира и вытащил его изпод огня. А затем вернулся к взводу и, грамотно применяя тактические приемы, сумел разгромить Вооруженные силы Украины. Было уничтожено до 20 боевиков киевского режима, боевая машина пехоты и три вражеских пикапа с минометами. После таких потерь врагу не осталось ничего, кроме как отступить. А наступление наших сил успешно продолжилось.

Защитник неба

Лейтенант Леонид Каграмян / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Лейтенант Леонид Каграмян служит командиром зенитно-ракетного расчета. В ходе очередного боевого дежурства формирование Каграмяна обнаружило в зоне своей ответственности вражеский ударный беспилотный летательный аппарат. Одновременно с этим украинские националисты попытались провести обстрел российских позиций с помощью ракет комплекса HIMARS с использованием помех против локаторов. Нашим зенитчикам пришлось отражать нападение противника в затрудненных условиях. Но высокий профессионализм и хорошо отлаженное взаимопонимание между всеми членами расчета позволили успешно провести бой. В этом была заслуга и лейтенанта Леонида Каграмяна. Он быстро и правильно выдавал целеуказания своим подчиненным, а те моментально их отрабатывали меткой стрельбой. Таким образом, все цели в воздухе были поражены. При этом позиции российских войск так и остались неприкосновенны для боевиков киевского режима.