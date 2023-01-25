«Герои нашего времени»: учитель пишет книгу о жителях Донецка

Чтение / Фото: Анна Быкова

Учитель русского языка и литературы Яна Ефременко пишет новую версию «Героя нашего времени» — рассказы про жителей Донецка, которые профессионально выполняют свою работу, несмотря на постоянные обстрелы. «Вечерняя Москва» узнала сюжеты будущей книги.

— Яна Александровна, как родилась идея создать эти рассказы?

— Я коренная жительница Донецка. Многие из тех, кто описан в книге, — мои знакомые, которых я помню еще с самого детства. Я решила, что их труд остается незаметным. Особенно когда началась спецоперация. Ведь многие из них вместо того чтобы сидеть и бояться где-то в подвалах, уходили на фронт, помогали откапывать развалы и строить все заново.

— Многие из ваших героев ваши коллеги — учителя. Как они проявили себя?

— Во-первых, выполнять свою работу под обстрелами, ходить в разрушенную школу, чтобы дать детям знания, — это уже подвиг, который многие бы не смогли совершить. Во-вторых, мои коллеги-мужчины уходили на фронт, чтобы защищать свою Родину. Получали ранения, некоторые даже погибли от рук украинских националистов и наемников. Про таких людей важно писать и нужно говорить об их жизни.

— Вы можете рассказать один пример про героя, история которого будет в книге?

— Конечно. Вот многолетний сторож нашей школы Павел Андреевич Воронов. Он всегда был позитивным человеком, хоть и работа у него тяжелая. Особенно это проявилось, когда начались бомбежки в 2014 году. Один из снарядов попал и в нашу школу. Павел Андреевич ночью начал разбирать завалы, а потом неделю восстанавливал стену. На свои деньги купил бетон, все сделал так же, как и было, хотя его никто не просил. Так было постоянно. А потом и мы к нему подключились.

— А что с ним произошло после начала СВО?

— Он вместе с сыном ушел на фронт. Это было сразу после начала спецоперации. Через несколько месяцев мы узнали, что он погиб. В доме наступил на мину и взорвался. Долго не могли поверить в это ни мы, ни ученики.

— Кстати, насчет учеников. Дети тоже участвуют в написании книги. О чем они рассказывают?

— На самом деле я даже не просила их писать о чем-то. Хотела, чтобы они не думали о том, что происходит за окном, хотя бы на уроках. Но они, когда узнали, сразу начали писать мне целые сочинения о родственниках, которые как-то помогают людям в Донецке, или о тех, кто ушел на фронт.

— Много набралось ребят?

— Почти все из школы: около двухсот человек. Не все случаи получилось включить, но я все читаю и восхищаюсь тем, какие рядом со мной живут люди! Абсолютно разные профессии, но цель у всех одинаковая — отстоять свои семьи и свою землю.

ДОСЬЕ

Ефременко Яна Александровна родилась 2 января 1985 года в Донецке. Ее отец, Александр Ефременко, военный. Участвовал в войне в Афганистане, а в 2014 году вступил в ряды ополчения и командовал взводом. Яна работает учителем русского и английского языков, также преподает литературу в донецкой школе № 105. Пишет множество стихов про события, происходящие на Донбассе, и их героях.