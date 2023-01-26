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В столичных реабилитационных центрах помогают москвичам с инвалидностью реабилитироваться через творчество

Павел Гриднев
Общество
В столичных реабилитационных центрах помогают москвичам с инвалидностью реабилитироваться через творчество
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Благодаря расширению спектра реабилитационных услуг, открытию новых учреждений и развитию городских сервисов в 2022 году количество оказываемых людям с инвалидностью услуг удалось увеличить почти на 20 процентов.

В 2022 году в столице благодаря расширению спектра реабилитационных услуг, открытию новых учреждений и развитию городских сервисов, количество оказанных услуг для людей с инвалидностью увеличилось на 20%. Творческие занятия — это одно из эффективных направлений реабилитации и социальной адаптации людей с особенностями здоровья. Именно творчество дает многим людям возможность реализовать себя, расширить круг общения и интересов, по-новому взглянуть на свой потенциал.

В Научно-практическом реабилитационном центре ежедневно проводятся творческие занятия, которые подбираются в соответствии с интересами и возможностями человека. Они могут проходить как индивидуально, так и в группах. Мастер-классы проводятся каждую неделю, чтобы все желающие из числа подопечных центра могли принять в них участие. Также в рамках социокультурной реабилитации проходят нейрокоррекционные занятия, которые способствуют улучшению памяти, дают дополнительную энергию и повышают работоспособность мозга.

В столичных реабилитационных центрах помогают москвичам с инвалидностью реабилитироваться через творчество Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Любому человеку нужны внимание и поддержка. Поэтому важно общаться с людьми, хвалить их и вдохновлять. Говорить, что все обязательно получится, дать возможность раскрыться. Тогда у человека будет стимул, а это и есть шаги к полноценной жизни, — отмечает Елена Матвеева, специалист по социальной работе Научно-практического реабилитационного центра.

Одними из самых популярных творческих занятий являются караоке, хореография и творческие вечера, во время которых люди читают стихи и исполняют песни.

— Главный принцип — постоянно изменять простые шаблонные действия, то есть выполнять их нестандартным способом и в максимально непривычных комбинациях. Все занятия проходят в развлекательной форме, — рассказывает Татьяна Риферт, специалист по комплексной реабилитации Научно-практического реабилитационного центра.

В Реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла» вся жизнь специалистов и посетителей наполнена творчеством. Это не только мастерские, но и студии художественного слова, вокала, детский кукольный театр.

Все направления связаны между собой: для постановок необходимы костюмы, которые разрабатывают подопечные. Нарисованные в художественной мастерской эскизы отцифровываются в полиграфии, а потом могут быть использованы для поздравительных открыток или напечатаны на ткани для изготовления сумок, предметов одежды.

Как сделать изделия из полимерной глины, шерсти, ткани, дерева и как объединить все направления ручного труда — всему этому можно научиться при прохождении курса реабилитации на территории творчества в «Ремеслах». Подопечные центра могут одновременно попробовать себя в различных сферах: быть столяром или гончаром, художником или вязальщиком, дизайнером или флористом, парикмахером или музыкантом, швеей или мастером интерьерной игрушки.

В столичных реабилитационных центрах помогают москвичам с инвалидностью реабилитироваться через творчество Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Каждому человеку, приходящему в центр, мы даем навык, а как он применит его в своей жизни — зависит от него самого. Можно открыть свое дело, а можно развиваться в центре и быть зачисленным в трудовую команду, чтобы после реализации изготовленных сувениров получать денежное вознаграждение. Важно одно — творческий процесс никого не оставит равнодушным, если найти дело по душе, — говорит Екатерина Лобанова, заведующая отделением профессиональной адаптации Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла».

В Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра» в рамках социокультурной реабилитации проводится множество творческих мастер-классов. Особой популярностью пользуется бумагокручение в технике «квиллинг». Она позволяет из простых цветных полосок бумаги создавать оригинальные яркие панно.

В столичных реабилитационных центрах помогают москвичам с инвалидностью реабилитироваться через творчество Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Квиллинг помогает снять стресс и нервное напряжение, развивает воображение и пространственное мышление, а также способствует сохранению привычной мелкой моторики рук, что особенно важно для людей старшего поколения.

Москвич Валериян Краснов после выхода на пенсию нашел в квиллинге свое новое хобби. Раньше мужчина занимался монтажом и ремонтом промышленного оборудования, а после ухода с работы начал пробовать себя в самых разных занятиях: йога, рисование, театральная студия, скандинавская ходьба, плавание. После приезда в «Красную Пахру» Валериян Иванович не пропускал ни одного занятия в творческой мастерской.

В столичных реабилитационных центрах помогают москвичам с инвалидностью реабилитироваться через творчество Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Конечно, наши мужские руки могут быть не такими виртуозными, как женские, но меня завораживает процесс скручивания бумаги и превращения ее в красивые очертания. По жизни всегда был техническим работником, занимался с тяжелыми машинами, а сейчас удивляюсь сам себе. Мое новое хобби снимает напряжение, я расслабляюсь и полностью отключаюсь, отдыхаю душой и телом. И даже ощущаю себя художником, — делится Валериян Иванович.

СПРАВКА

Для комплексной поддержки жителей с разными формами инвалидности в Москве работают 10 реабилитационных и 8 реабилитационно-образовательных центров. Подробнее о работе учреждений, а также о других мерах поддержки людей с инвалидностью можно узнать на специальной странице.

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