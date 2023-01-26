«Поддерживаю служебные романы»: хореограф Алла Духова превращает гадких утят в прекрасных лебедей

Фото: Из личного архива Аллы Духовой

В феврале в Театре танца Аллы Духовой пройдут премьерные показы нового спектакля «Инзэнайт». Знаменитый шоу-балет TODES недавно отметил 35-летие. «Вечерняя Москва» встретилась с бессменным художественным руководителем коллектива.

— Алла, имя TODES пришло из фигурного катания, оно означает что-то вроде «смертельный номер». У вас были опасные моменты на выступлениях?

— Однажды у нас были гастроли в Питере. Юля, наша главная солистка, решила голову перед спектаклем помыть, пошла в магазин за шампунем. На улице на нее упал строительный щит. Представляете? Прямо на голову, с четвертого этажа. Она попала в больницу. Когда администратор рассказал мне, что случилось, у меня стало плохо с сердцем. «Раздроблена грудная клетка, перелом позвоночника», — я услышала такой диагноз.

Но, слава богу, это оказался компрессионный перелом, и она потом быстро восстановилась. Весь спектакль под нее был срежиссирован. Огромный концертный зал «Октябрьский», 3600 человек — и надо или танцевать, или отменять шоу. Дублирующего состава у нас не было. Мы решили поставить Олесю, тоже спортсменку.

На подготовку было часов пять, не больше. Там был один сложнейший номер, во время которого солистка танцует весь номер на руках и ни разу не встает на сцену. Все станцевали, отработали честно, никто не выдал ни страха, ни паники.

Конечно, были недочеты, но зрители ничего не заметили. Олеся потом рыдала, не могла никак успокоиться, была истерика. Вы не представляете, как это трудно — станцевать практически без подготовки, на глаз. Но она смогла, она сделала это. Спасла спектакль.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей работе с представителями эстрады. С кем предпочитаете работать?

— Я очень люблю работать со знаменитостями, но это совершенно другой уровень взаимодействия. Никогда не скажу, что с кем-то мне интереснее работать, а с кем-то нет. С каждым исполнителем мы творчески решаем конкретную задачу. Единственное, о чем я жалею, что иногда у людей складывается неверное представление о балете TODES. Зрители судят по тому, что видят по телевизору — наши выходы со звездами эстрады.

А ведь наши ребята профессиональные, большие артисты — каждый из них. Прочувствовать продукт их творчества можно, только побывав в театре или на большом концерте.

— Я знаю, что в TODES действует сухой закон. А что насчет служебных романов? Как вы к ним относитесь?

— Я к ним отношусь положительно! У ребят вообще нет времени на личную жизнь, чтобы с кем-то знакомиться и где-то искать свою любовь. Поэтому семьи у нас создаются на работе, из коллег и партнеров. Я очень рада, когда рождаются гармоничные пары и затем семьи. У нас таких много.

Когда ребята работают вместе, у них нет ревности, они искренне любят друг друга, лучше понимают, всегда поддерживают. Чаще всего из коллектива уходят те, у кого вторые половинки «со стороны», именно они заставляют делать выбор: «Решай: или я, или балет!»

— Создание семьи подразумевает и рождение детей — как с этим тогда быть?

— Да, бывает, я злюсь, когда ко мне подходит солистка и говорит: «Алла Владимировна, поздравьте меня, я беременна, буду рожать второго!» У меня есть одна девушка, у которой уже четверо детей. Танцуют девчонки у меня до четвертого месяца беременности. Они все очень быстро рожают, а потом так же быстро возвращаются к танцам. Жена нашего солиста Паши Волосова вернулась уже через полгода на работу. У них великолепная семья — двое деток, сейчас дочка родилась, ей годик исполнился.

На площадке всегда очень весело, так как ребята у нас иногда работают сутками, то на репетиции они часто берут своих малышей.

Фото: РИА Новости

— Как складывается судьба тех артистов, кто уже достиг определенного возраста и не может танцевать так, как в 20 лет?

— Эти люди — ценность и ни в коем случае не «отработанный материал». В дальнейшем наши ребята становятся директорами студий, педагогами, художниками по костюму. Одна солистка великолепно шьет наряды для шоу. Все остаются в системе. Наши школы и открывались в том числе для того, чтобы людям, которые посвятили всю свою жизнь танцу, было где работать, когда они уходят со сцены.

Я думаю о наших артистах с самого начала карьеры и до окончания, а как иначе? Ведь мы все как родные, 90 процентов времени проводим вместе.

— Какими качествами должен обладать танцовщик, чтобы попасть к вам в театр?

— К нам приходят люди с разными способностями. Иногда не сразу все получается. Вот он танцует и весь какой-то угловатый. Мы ласково называем их «корявки». И вдруг в какой-то момент происходит прорыв. Из гадкого утенка он превращается в прекрасного лебедя!

Я обожаю такие моменты. Смотришь на его движения — и не узнаешь. Танцор должен быть и талантливым, и трудолюбивым. Тогда попадание в яблочко! Есть артисты, выделяющиеся сразу, их невозможно не заметить. Даже если они не стоят в первом ряду. Я всегда говорю своим танцорам, которые хотят попасть на первую линию: неважно, где вы будете находиться, если от вас идет энергия, если все идеально отработано, зритель вас отовсюду увидит, нужно просто честно делать свою работу. Это не просто слова, все наши актеры очень сильные духом.

— Поделитесь секретом вашего успеха.

— Это три составляющие: любовь к тому, что ты делаешь, способности и трудолюбие.

ДОСЬЕ

Алла Духова родилась 29 ноября 1966 года в селе Коса Коми-Пермяцкого автономного округа. Начала преподавать танец еще в пионерском лагере. Окончила ГИТИС, режиссерский факультет. В 1998 году открыла первую школу-студию балета в Москве, а в апреле 2014 года — постоянно действующий Театр танца Аллы Духовой TODES, где является автором сценариев, режиссером, балетмейстером и продюсером.

Первые шаги

С раннего возраста Алла занималась музыкой. А после уроков любила заглядывать в хореографический класс, который находился рядом, наблюдала за движениями преподавателя и, придя домой, повторяла по памяти все увиденные движения перед зеркалом. Родители заметили страсть дочери к танцу и в 11 лет отдали ее в ансамбль народного танца «Ивушка».

Вместе с нашими артистами

Ансамбль выступал с Валерием Леонтьевым, Валерием Меладзе, Кристиной Орбакайте, Владимиром Пресняковым, Аллой Пугачевой и многими другими звездами нашей эстрады.

Танцор выиграл 100 тысяч долларов

В 2018 году воспитанник студии-школы TODES и ведущий солист балета семнадцатилетний Ильдар Гайнутдинов выиграл конкурс World of Dance, организованный Дженнифер Лопес, и получил главный приз — 100 тысяч долларов (6,9 миллиона рублей).

Больше никакого замужества

Духова дважды была замужем и родила двоих сыновей: Владимира и Константина. В третий раз она в эту реку входить не готова: «Я замуж категорически не пойду. Мужчины не вынесут, если жена руководитель, да еще и много зарабатывает».

Успех в оригинальности

Балет ТODES появился в 1987 году и сразу обратил на себя внимание необычным сочетанием классического ритмического танца с брейком.

Носит только черный

Любимый цвет в одежде хореографа — черный. По признанию Аллы, именно этот цвет скрывает недостатки и позволяет комбинировать вещи между собой, не тратя много времени на походы по магазинам.

На одной сцене с мировыми звездами

В 1999 году балет TODES принял участие в благотворительных концертах в Сеуле и Мюнхене на одной сцене с такими мировыми звездами, как Марайя Кэрри, Рикки Мартин, Boys to Men.