10 необычных площадок для регистрации брака в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Выездные регистрации для заключения брака на необычных локациях чрезвычайно популярны в Москве. Столичные молодожены и гости столицы четвертый год могут пожениться в воздухе, «космосе», «под водой», под землей и во множестве других локаций благодаря правительственному проекту «Новые адреса счастья». За это время в необычных местах зарегистрировали любовный союз более 35 тысяч пар. О самых нестандартных местах для регистрации брака — в материале «Вечерней Москвы».

На официальном сайте мэра Москвы представлен полный список доступных для этого площадок с описаниями, изображениями, а также свободными датами и временем для бронирования. С 2023 года планировать торжества можно не только на выходных, но и в будние дни. Для оформления заявки на церемонию в течение 20–30 минут нужно оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

1. Московская канатная дорога

Одно и из знаковых мест столицы. Локация позволяет насладиться живописным видом городской панорамы: как на ладони стадион «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ), набережная Москвы-реки.

После регистрации новоявленные супруги и фотограф могут бесплатно прокатиться на фуникулере и провести свадебную фотосессию.

Ранее регистрация проходила в кабинках, теперь ее перенесли в лаундж-зону «Байкал», которая находится на верхней станции канатной дороги на Воробьевых горах.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

2. Стадион «Спартак»

Культовый стадион России площадью 53 тысячи квадратных метров может стать местом, где влюбленные одержат главную победу в своей жизни: зарегистрируют брак. Церемония под открытым небом проводится прямо у кромки поля. На табло высвечиваются имена брачующихся, а гости наблюдают за процессом со скамейки запасных.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

3. Стадион «Лужники»

Недавно реконструированный спорткомплекс «Лужники» — самый вместительный стадион Восточной Европы: на площади 221 тысячи квадратных метров может поместиться 81 тысяча человек. Именно здесь в 2018 году прошел финал чемпионата мира по футболу.

А в 1980 году здесь воспарил всеми любимый олимпийский мишка — тогда стадион назывался еще Центральным стадионом им. Ленина. Регистрация брака в этом легендарном месте — возможность приобщиться к историческим событиям, связанным с локацией.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

4. Деловой центр «Москва-Сити»

Башня «Око» делового центра «Москва-Сити» — впечатляющая локация для регистрации брака поклонников холодной урбанистической красоты. Церемония проходит на высоте 354 метров над землей, откуда открывается вид на бурлящий мегаполис.

В качестве подарка молодоженам предоставляется бесплатный доступ на открытую смотровую площадку, расположенную на 92-м этаже небоскреба, для фотосессии.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

5. Останкинская телебашня

Останкинская телебашня — символ российского телевидения и самая высокая телебашня в Европе. Выездная регистрация в этом месте не только незабываемое событие, но и познавательная экскурсия. Будущих супругов и их гостей встречает гид и ведет в интерактивный музей, где группе рассказывают об этапах строительства архитектурного чуда и предлагают поучаствовать в составлении рейтинга телепрограмм. Также гости узнают, как метеорологи определяют температуру и влажность воздуха, скорость ветра и атмосферное давление.

После все поднимаются на закрытую смотровую площадку на высоте 337 метров, пол которой частично сделан из стекла. Здесь под скрипичную мелодию пара обменивается любовными клятвами. В ясную погоду по завершении мероприятия участников церемонии приглашают на открытую смотровую площадку наслаждаться живописной панорамой Златоглавой.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

6. Ипподром

Локация для тех, кто мечтал о свадьбе-сказке: здание крупнейшего в стране ипподрома очень похоже на дворец с роскошными колоннами и парадным входом. Молодых у порога встречает облаченный в изысканный костюм жокей с шотландским пони. Само торжество проходит в колонном зале, а после молодой семье позволяют посетить трибуны, с которых император Николай II любил наслаждался лошадиными забегами.

Среди дополнительных услуг за плату — фотосессия с лошадьми, катание на тройке, прогулка верхом или в свадебном экипаже по ипподрому и окрестностям.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

7. Московский планетарий

Союз почитателей космоса регистрируют в Московском планетарии — на втором этаже Музея Урании. Произнести друг другу заветное «да» москвичи могут на фоне огромных глобусов Земли, Луны, Марса и Венеры, а также масштабной модели Солнечной системы.

После регистрации, пока молодые фотографируются, у родственников и друзей жениха и невесты есть возможность посетить экскурсию в Музее Урании или отправиться на просмотр полнокупольного фильма в Большом звездном зале.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

8. «Москвариум»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» предлагает обменяться кольцами возле главного большого аквариума, в котором обитает более трех сотен морских жителей.

Дополнительно можно заказать украшение свадебной арки экзотическими цветами, музыканта-арфиста, прогулку с гидом по залам центра. Также молодоженов и гостей могут развлечь при помощи подводного шоу с русалками или касатками.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

9. Станция метро «Маяковская»

Регистрация брака на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии проходит ночью. Благодаря мраморному залу с мозаиками по эскизам Дейнеки локация не уступает по красоте помпезным дворцовым залам.

Молодоженам и гостям можно будет фотографироваться прямо в пустых вагонах составов «Номерной» и «Москва-2020».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

10. Северный речной вокзал

Северный речной вокзал — памятник архитектуры. По своей форме он напоминает корабль, а множество арок и панно из фарфора на фасаде отсылают к дворцам Средиземноморья.

Венец величественной композиции — шпиль высотой 27 метров. На вокзале есть благоустроенный причал, а рядом разбит парк, который отлично подойдет для свадебной фотосессии.