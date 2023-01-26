В воздухе, «космосе» и под землей: 10 необычных площадок для регистрации брака в Москве
Выездные регистрации для заключения брака на необычных локациях чрезвычайно популярны в Москве. Столичные молодожены и гости столицы четвертый год могут пожениться в воздухе, «космосе», «под водой», под землей и во множестве других локаций благодаря правительственному проекту «Новые адреса счастья». За это время в необычных местах зарегистрировали любовный союз более 35 тысяч пар. О самых нестандартных местах для регистрации брака — в материале «Вечерней Москвы».
На официальном сайте мэра Москвы представлен полный список доступных для этого площадок с описаниями, изображениями, а также свободными датами и временем для бронирования. С 2023 года планировать торжества можно не только на выходных, но и в будние дни. Для оформления заявки на церемонию в течение 20–30 минут нужно оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.
1. Московская канатная дорога
Одно и из знаковых мест столицы. Локация позволяет насладиться живописным видом городской панорамы: как на ладони стадион «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ), набережная Москвы-реки.
После регистрации новоявленные супруги и фотограф могут бесплатно прокатиться на фуникулере и провести свадебную фотосессию.
Ранее регистрация проходила в кабинках, теперь ее перенесли в лаундж-зону «Байкал», которая находится на верхней станции канатной дороги на Воробьевых горах.
2. Стадион «Спартак»
Культовый стадион России площадью 53 тысячи квадратных метров может стать местом, где влюбленные одержат главную победу в своей жизни: зарегистрируют брак. Церемония под открытым небом проводится прямо у кромки поля. На табло высвечиваются имена брачующихся, а гости наблюдают за процессом со скамейки запасных.
3. Стадион «Лужники»
Недавно реконструированный спорткомплекс «Лужники» — самый вместительный стадион Восточной Европы: на площади 221 тысячи квадратных метров может поместиться 81 тысяча человек. Именно здесь в 2018 году прошел финал чемпионата мира по футболу.
А в 1980 году здесь воспарил всеми любимый олимпийский мишка — тогда стадион назывался еще Центральным стадионом им. Ленина. Регистрация брака в этом легендарном месте — возможность приобщиться к историческим событиям, связанным с локацией.
4. Деловой центр «Москва-Сити»
Башня «Око» делового центра «Москва-Сити» — впечатляющая локация для регистрации брака поклонников холодной урбанистической красоты. Церемония проходит на высоте 354 метров над землей, откуда открывается вид на бурлящий мегаполис.
В качестве подарка молодоженам предоставляется бесплатный доступ на открытую смотровую площадку, расположенную на 92-м этаже небоскреба, для фотосессии.
5. Останкинская телебашня
Останкинская телебашня — символ российского телевидения и самая высокая телебашня в Европе. Выездная регистрация в этом месте не только незабываемое событие, но и познавательная экскурсия. Будущих супругов и их гостей встречает гид и ведет в интерактивный музей, где группе рассказывают об этапах строительства архитектурного чуда и предлагают поучаствовать в составлении рейтинга телепрограмм. Также гости узнают, как метеорологи определяют температуру и влажность воздуха, скорость ветра и атмосферное давление.
После все поднимаются на закрытую смотровую площадку на высоте 337 метров, пол которой частично сделан из стекла. Здесь под скрипичную мелодию пара обменивается любовными клятвами. В ясную погоду по завершении мероприятия участников церемонии приглашают на открытую смотровую площадку наслаждаться живописной панорамой Златоглавой.
6. Ипподром
Локация для тех, кто мечтал о свадьбе-сказке: здание крупнейшего в стране ипподрома очень похоже на дворец с роскошными колоннами и парадным входом. Молодых у порога встречает облаченный в изысканный костюм жокей с шотландским пони. Само торжество проходит в колонном зале, а после молодой семье позволяют посетить трибуны, с которых император Николай II любил наслаждался лошадиными забегами.
Среди дополнительных услуг за плату — фотосессия с лошадьми, катание на тройке, прогулка верхом или в свадебном экипаже по ипподрому и окрестностям.
7. Московский планетарий
Союз почитателей космоса регистрируют в Московском планетарии — на втором этаже Музея Урании. Произнести друг другу заветное «да» москвичи могут на фоне огромных глобусов Земли, Луны, Марса и Венеры, а также масштабной модели Солнечной системы.
После регистрации, пока молодые фотографируются, у родственников и друзей жениха и невесты есть возможность посетить экскурсию в Музее Урании или отправиться на просмотр полнокупольного фильма в Большом звездном зале.
8. «Москвариум»
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» предлагает обменяться кольцами возле главного большого аквариума, в котором обитает более трех сотен морских жителей.
Дополнительно можно заказать украшение свадебной арки экзотическими цветами, музыканта-арфиста, прогулку с гидом по залам центра. Также молодоженов и гостей могут развлечь при помощи подводного шоу с русалками или касатками.
9. Станция метро «Маяковская»
Регистрация брака на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии проходит ночью. Благодаря мраморному залу с мозаиками по эскизам Дейнеки локация не уступает по красоте помпезным дворцовым залам.
Молодоженам и гостям можно будет фотографироваться прямо в пустых вагонах составов «Номерной» и «Москва-2020».
10. Северный речной вокзал
Северный речной вокзал — памятник архитектуры. По своей форме он напоминает корабль, а множество арок и панно из фарфора на фасаде отсылают к дворцам Средиземноморья.
Венец величественной композиции — шпиль высотой 27 метров. На вокзале есть благоустроенный причал, а рядом разбит парк, который отлично подойдет для свадебной фотосессии.