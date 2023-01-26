Главный специалист Дворца Бракосочетаний: Негативные эмоции всегда оставляю за дверью

Главный специалист Шипиловского Дворца бракосочетания города Москвы Татьяна Покаместова / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Главный специалист Шипиловского Дворца бракосочетания Татьяна Покаместова рассказала «Вечерней Москве» о том, как проходит ее рабочий день и что она считает главным в своей работе.

Утро Татьяны Покаместовой начинается в 5 часов 30 минут со звонка будильника. И, как говорит Татьяна Сергеевна, поскольку она многодетная мама, то ее будний день начинается отнюдь не с чашечки горячего кофе.

— Сразу после звонка будильника начинаются активные сборы. Вначале собираюсь сама. Затем бужу детей. Их у меня трое: десятилетняя дочь Мария и сыновья — трехлетний Дмитрий и двухлетний Иван, — рассказывает она. — До выхода из дома остается чуть менее часа, и за это время я успеваю умыть младших, собрать их, приготовить завтрак и всех накормить. По завершении всех «процедур» мы готовы выйти из дома.

В 7 часов утра Татьяна Покаместова садится за руль автомобиля и перед работой отвозит детей в сад и в школу.

— Дорога занимает около часа, но время пролетает незаметно и весело, — говорит Покаместова. — Пока едем, и устные школьные задания успеваем повторить со старшей дочерью, и обсудить, как проведем предстоящие выходные, наметить какие-то интересные семейные мероприятия — прогулку или поход в кинотеатр. А после того, как дети окажутся на своих «рабочих местах», отправляюсь в Шипиловский Дворец бракосочетания.

По словам Татьяны Сергеевны, на любимую работу она всегда приезжает заранее.

— Как правило, в 8 часов 15 минут я уже на рабочем месте. До того момента, как Дворец бракосочетания распахнет двери для посетителей, еще более 40 минут. За это время я успеваю привести себя в порядок, спокойно выпить кофе и настроиться на предстоящий рабочий день, — рассказывает она.

Ровно в 9 часов главный специалист Шипиловского Дворца бракосочетания приступает к выполнению профессиональных обязанностей.

— Как правило, мой трудовой день начинается с приема заявлений, поданных на портале «Госуслуги». Далее просматриваю и готовлю документы на выездную регистрацию брака либо на проведение торжественной регистрации в загсе. Первая половина рабочего дня у меня мало чем отличается от второй. Разве только количеством регистраций брака — с утра их проводится больше, чем вечером. В прошлом году мы перешли на новый график работы Дворца бракосочетания: теперь торжественные церемонии по заключению брака проводятся каждый день со вторника по субботу. В 2022 году у нас скрепили свой семейный союз 3623 пары. Правда, сложно сказать, сколько из них зарегистрировано лично мной — каждый сотрудник регистрирует несколько браков в неделю, как во Дворце бракосочетания, так и на выездных площадках в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».

Как признается Татьяна Покаместова, свою работу она любит за разносторонность.

— Ведь не зря говорят, что сотрудник органов ЗАГС —это и юрист, и психолог, и артист. Здесь можно реализовать себя в разных направлениях, — поясняет она.

Есть у Татьяны Сергеевны одно правило, которое она соблюдает неукоснительно.

— Сотрудники органов ЗАГС должны всегда быть в хорошем настроении. Понятно, что все мы люди, и произойти может разное, но весь негатив мы должны оставлять за пределами своей работы, — говорит она.

ДОСЬЕ

Татьяна Сергеевна Покаместова родилась 25 июля 1990 года в Москве. Получила образование в Российском государственном социальном университете по специальности «документовед». Трудовую деятельность Татьяна Покаместова начала сразу по окончании вуза в органах ЗАГС города Москвы в качестве специалиста первой категории Дворца бракосочетания № 4. В 2015 году она стала победителем городского конкурса «Лучший ведущий церемонии бракосочетания» среди молодых специалистов органов ЗАГС Москвы. С 2017 года — главный специалист Шипиловского Дворца бракосочетания. Татьяна Сергеевна — многодетная мама. Свободное время любит проводить с семьей.