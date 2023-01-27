Названы недорогие направления для отдыха на февральские выходные

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Дешевле всего на длинные выходные 23–26 февраля в этом году можно отдохнуть в Ростове-на-Дону, Самаре и Томске. По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, средняя стоимость проживания в них составит 2800 рублей в сутки.

В топ-10 городов с бюджетным размещением в отелях также вошли Архангельск, Тюмень, Воронеж, Рязань, Тверь, Санкт-Петербург и Петрозаводск. В конце февраля в этих городах среднестатистический номер в отеле обойдется до 4000 рублей в сутки. Дороже всего проживание в конце февраля на курорте Эстосадок в Краснодарском крае, где придется заплатить 13 700 рублей за ночь. В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований.

Февраль не считается периодом отпусков — после новогодних праздников интерес к поездкам начинает стихать. Тем не менее желающих сменить обстановку на несколько дней хватает. Чаще всего путешественники, по данным сервисов, входящих в экосистему МТС, бронируют отели на февральские выходные на два дня. Исключение — курорты Краснодарского края, где сильных морозов практически никогда не бывает и туристы предпочитают останавливаться на 4–5 ночей.

Лидером по количеству бронирований в конце февраля в этом году стал Санкт-Петербург, где стоимость проживания в отеле с 23 по 26 февраля составит в среднем 3800 рублей. За ним следуют Казань и Ярославль, где проживание обойдется в среднем 6000 рублей за сутки. На тысячу дешевле стоит ночь в «самоварной столице» России Туле. Замыкает топ-5 популярных городов для путешествий на февральские выходные Москва со средней стоимостью номера 4600 рублей в сутки.

При этом москвичи являются самыми активными путешественниками в России. Как рассказал «ВМ» представитель одного из туроператоров, традиционно жители столичного региона на 2–3 дня зимой выбирают экскурсионные направления, а те семьи, у которых выходной 23 февраля пришелся на детские школьные каникулы, предпочитают горнолыжные курорты.

— В последние годы растет популярность Мурманска, где можно увидеть северное сияние, и зимнего Байкала. Правда, бюджетными такие туры не назовешь, — добавляет он.