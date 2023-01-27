Следим за лишним весом

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Боль в суставах может настичь в любое время года. Главная причина этого, считают врачи, современный образ жизни. Что делать, чтобы не болели суставы и спина, советуют эксперты.

Суставы, как правило, начинают болеть с возрастом. Но дело обычно не в том, что они физически изнашиваются, а в том, что ведем неправильный образ жизни.

— С возрастом человек обычно поправляется, поэтому нагрузка на суставы растет, — рассказывает профессор, доктор медицинских наук Владимир Меркулов. — К тому же человек начинает меньше двигаться: он покупает автомобиль, ленится подняться по ступеням даже два-три этажа и всегда ждет лифта. В итоге суставы у него все меньше работают.

По его мнению, нужно следить за собственным весом. Ведь именно лишний вес резко увеличивает нагрузку на суставы. Поэтому следует правильно питаться и больше двигаться, для здоровых суставов — это главное, напомнил Владимир Меркулов.

Еще одна причина проблем с суставами, как поясняет ортопед, врач высшей категории Анатолий Зимин, неправильная обувь. Она либо слишком узкая, либо плоская, в результате чего плоской становится и стопа. Такая обувь при ходьбе все хуже амортизирует, растет нагрузка на колени и позвоночник, появляются боли в суставах и спине.

— Я бы советовал носить обувь с фиксированным задником и индивидуальной ортопедической стелькой. Каблук должен быть широким, устойчивым и не должен превышать 4–5 сантиметров, — отметил Анатолий Зимин.

По его словам, если проблемы с суставами уже есть, то имеет смысл принимать специальные, рекомендованные врачом лекарства и биологически активные добавки, которые могут снять воспаление суставов и восстановить их. Хорошо поможет также умеренная физическая активность.

КСТАТИ

Хорошими мерами профилактики боли в суставах являются, по мнению специалистов, регулярные сеансы массажа и физиотерапия. Если вы занимаетесь спортом, используйте специальные наколенники.