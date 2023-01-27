Картошка, сахар и кошачий наполнитель: какие продукты в сервисе доставки были самыми популярными в прошлом году

Фото: ТС «Пятерочка»

Специалисты сервиса доставки крупной сети магазинов проанализировали заказы покупателей за 2022 год и поделились списками самых популярных продуктов и товаров, а также наблюдениями, где жители заказывают покупки на дом больше всего.

Самыми активными пользователями, как рассказали специалисты сервиса «Пятерочка Доставка», по итогам прошлого года стали жители Московской и Ленинградской областей. Эти регионы вышли в лидеры по частоте заказов (числу заказов на душу населения). А месяцем, когда в целом по стране сервис доставки был наиболее востребован, предсказуемо стал декабрь: клиентам было доставлено порядка 2,64 миллиона заказов. Для сравнения — в среднем в месяц сотрудники сети выполняли более 1,34 миллиона заказов.

В топ-5 самых популярных продуктов по итогам 2022 года вошли: картофель (его было продано более 4000 тонн), сахар-песок (3100 тонн), бананы (около 2500 тонн), репчатый лук (более 1700 тонн). А замыкает пятерку тоже картофель, только фасованный (более 1700 тонн).

Лидером в категории бакалейных товаров стал тот же сахар. Также в первую пятерку бакалеи вошли: подсолнечное масло (его было доставлено почти 620 тысяч бутылок 0,9 л), разрыхлитель теста (около 550 тысяч пакетиков), кукуруза (более 500 тысяч банок по 425 мл) и зеленый горошек (486,3 тысячи банок по 400 г).

Из непродовольственных товаров чаще всего покупатели заказывали товары для животных и цветоводства, а также одноразовую посуду. Лидерами в этой категории стали древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета (их было доставлено соответственно почти 140 тысяч упаковок по 2,8 кг и 123 тысяч упаковок по 5 кг). Также в первой пятерке — одноразовые стаканы 200 мл (более 40 тысяч упаковок по 12 штук), универсальный грунт (более 35 тысяч упаковок по 5 кг) и одноразовые тарелки диаметром 205 мм (более 32 тысяч упаковок набором по 12 штук).

В целом в 2022 году пользователи сервиса делали заказы товаров значительно активнее, чем годом ранее, число заказов выросло почти в полтора раза.

— Доставка продуктов уже стала привычной частью современной жизни. — комментирует итоги 2022 года директор по омниканальности торговой сети «Пятерочка» Мирослав Зубачевский. — Сервис, который начинал развиваться в столице и городах-миллионниках, сейчас набирает популярность и в региональных центрах и небольших городах. Есть много людей, для которых такая услуга стала настоящей палочкой-выручалочкой: мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому мы продолжим работать над развитием и расширением географии присутствия.

К слову, в минувшем году география присутствия сервиса уже выросла на 60 процентов. Возможность заказывать продукты с доставкой получили жители 208 городов в регионах присутствия торговой сети.

В 11 регионах сервис заработал впервые, в результате теперь он доступен в 63 регионах России (прирост по числу регионов — на 21 процент за год). По оценкам аналитиков, сейчас сервисом могут воспользоваться порядка 70 миллионов россиян, проживающих в 208 городах, — это примерно 70 процентов городского населения страны.