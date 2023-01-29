Обманули Табакова, кинули Стоцкую: знаменитости все чаще становятся жертвами мошенников

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23 января фигуристка Евгения Тарасова, призер олимпиад и чемпионатов, стала жертвой мошенников: отдала им почти 800 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» выясняла, как аферисты обманывают звезд.

Телефонный жулик позвонил Евгении Тарасовой и представился следователем. Затем он перевел чемпионку на «сотрудников банка», которые быстренько убедили ее перевести накопления — 780 тысяч рублей — на «запасной» счет. Однако и после этого грабители не оставили ее в покое, пытаясь вытянуть остальные сбережения. И спортсменка догадалась посоветоваться со своим партнером по фигурному катанию Владимиром Морозовым. Он и помог Тарасовой «очнуться» от «гипноза» мошенников и обратиться в полицию.

Звезду телевидения Леру Кудрявцеву жулики «развели» более изобретательно. Написали ей сообщение на телефон от имени ее американской приятельницы Наташи — и попросили 180 тысяч рублей. Лера беспечно перевела деньги, потом выяснилось: настоящая Наташа даже не знала номера телеведущей. А вот певица Лолита Милявская сумела разоблачить жуликов, которые научились подделывать голос известных людей. Артистка поделилась со своими подписчиками в соцсети: «Сейчас мне звонит моя приятельница и говорит, что ей пришло СМС с моим голосом. Будто бы я спросила, как у нее дела, а потом отправила СМС с просьбой о переводе денег на карту. Люди, пожалуйста, будьте внимательнее», — предупредила Лолита поклонников.

Она призналась, что ей и самой не раз приходили сообщения якобы от друзей — с просьбами перевести деньги. «Перезвоните друзьям, даже если это ночь, ведь мошенники хоть и тупенькие, но свои пять копеек имеют», — посоветовала читателям Лолита. Еще одна схема обмана «богатых и знаменитых» — мошенничество на доверии. Человек вносит предоплату за товар или услугу, а «продавец» испаряется. Так, недавно пострадал известный ресторатор, наследник артиста Олега Табакова — Антон. Бизнесмен решил приобрести иномарку.

Заплатил аванс — более миллиона рублей, но машину так и не получил, а торговцев и след простыл. Табаков написал заявление в полицию. Выяснилось, что представитель звездной фамилии — не единственная жертва автожуликов.

Певица Анастасия Стоцкая однажды налетела на круглую сумму в интернете. Артистка заказала в онлайн-магазине брендовые кроссовки и сумку. Продавец, который якобы находился в Европе, потребовал предоплату — 140 тысяч рублей. Однако покупок Стоцкая не дождалась.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, как стала жертвой неудачной рекламной коллаборации. Собираясь в отпуск на Лазурный берег Франции вместе с подругой, актрисой Натальей Рудовой, она нашла агентство, которое согласилось сделать гигантскую скидку на проживание в отеле — за рекламу. Номер стоимостью более 130 тысяч рублей актрисам уступили всего за 60 тысяч. Дамы отлично отдохнули, заплатили оговоренную сумму, похвалили турфирму. А по возвращении домой с карты Самбурской исчезли-таки еще 130 с лишним тысяч. Настасья «провентилировала» вопрос. Оказалось, горе-оператор уже обманул немало народу. Артистка поняла, что агентство оплачивает проживание с ворованных карт, потом их владельцы оспаривают платежи, а со счета обманутого клиента снова списывается сумма — уже полностью. Самбурской деньги вернули: испугались скандала. А с начала СВО Настасья отдыхает в России. И правильно делает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Калинов, адвокат:

— Сегодня мошенники все чаще выбирают в качестве жертв людей известных и очень занятых. Сотрудники полиции не будут заниматься вымогательством по телефону. Все их разговоры очень внимательно контролируются.

Как только к вам обращается «сотрудник полиции», сразу кладите трубку, перезванивайте по номеру 112 и рассказывайте, что с вами произошло. Да, мошенники постоянно расширяют свой «инструментарий», придумывая все новые сценарии обмана. Всем, кто не хочет попасться к ним на удочку, нужно запомнить важное правило: ни в коем случае не переводите деньги.

Сначала разберитесь в ситуации, действительно ли к вам обращаются ваши знакомые? Надежна ли фирма, требующая большой аванс? Если вас все-таки обманули, обязательно пишите заявление в полицию.

ЦИФРА

2,8 миллиарда рублей перевели россияне мошенникам во втором квартале 2022 года.