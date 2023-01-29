Стоп, снято: гуляем по улицам и местам столицы, где снимались знаменитые киноленты

Кадр из сериала «Иван Васильевич меняет профессию» / 1973 год

30 января знаменитой киностудии — «Мосфильму» — исполняется 99 лет! Столичные живописные пейзажи не раз становились декорациями к фильмам, которые сегодня считаются классикой. Историк и москвовед Александр Васькин вместе с «Вечерней Москвой» вспомнил самые «киногеничные» уголки столицы.

— Все места Москвы, где проходили киносъемки, перечислить невозможно. Все равно что-нибудь упустишь. Тем более облик города все время меняется, некоторые пейзажи просто не узнать.

Единственное, что можно сказать точно: больше всего пользовалась вниманием кинематографистов Красная площадь. В фильме «Цирк» 1936 года есть момент, когда герои сидят в ресторане на крыше гостиницы «Москва», с которой открывается кусочек столицы тех времен. На башнях Кремля еще не звезды, а державные орлы, а по Красной площади ходит трамвай. Ныне это прогулочная зона, а раньше там был оживленный трафик — и трамваи, и автомобили, и извозчики.

Также с крыши гостиницы видно Казанский собор, снесенный в 1936-м, а ныне восстановленный. В фильме «Я шагаю по Москве», снятом в 1963 году, по площади едет поток машин, но трамвай уже убрали. Интересно, как менялось понятие «окраина Москвы» на протяжении десятилетий. До шестидесятых годов спальные районы — это те места, где сейчас пролегает МЦК.

Бриллиантовая рука: огоньку не найдется?

Знаменитый фильм «Бриллиантовая рука» (1968) Леонид Гайдай снимал в основном в Сочи. Но один эпизод достался и Москве. Сценка, в которой у персонажа Юрия Никулина просит «огоньку» брутальный бородач, снималась на лестнице в подземную уборную на Ленинском проспекте у входа в Парк Горького. Строение сохранилось до наших дней.

Кадр из фильма Бриллиантовая рука / 1968 год

Площадь трех вокзалов: лицо столицы

Вторая по значимости площадь города. Сюда съезжались люди со всей страны. Катя Иванова, «Девушка с характером» (1939, в главной роли Валентина Серова), прибывает с Дальнего Востока — прямо на Комсомольскую площадь. Отсюда же начинаются приключения «Девушки без адреса» (1957, Светлана Карпинская) и Фроси Бурлаковой в «Приходите завтра» (1963, Екатерина Савинова). Изменения трех вокзалов практически не коснулись: памятники архитектуры все-таки.

Кадр из сериала «Девушка с характером» / 1939 год

Роддом № 25, прощай!

Финальные кадры первой серии картины «Москва слезам не верит» (1980) снимали на пороге московского родильного дома № 25 недалеко от метро «Воробьевы горы». Действие фильма начинается в 1950-е, и его создатели выбрали 25-й роддом, открытый в 1958 году. А в мае 2022-го учреждение закрыли: построили новый большой Перинатальный центр. Однако кирпичное здание роддома целехонько.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1980

Речной вокзал: ресторан уже не тот

Еще одна сенсация Советского государства — водоканал «Москва — Волга» (ныне Канал имени Москвы), воспетый в картине «Волга, Волга» (1938) с Любовью Орловой. Более подробно Северный речной вокзал мы видим в фильме «По семейным обстоятельствам» (1977): персонажи встречаются в ресторане — в здании вокзала. Сегодня объект отреставрирован и прекрасен. Ресторан пугает «космическими» ценами.

Кадр из сериала «Волга, Волга» / 1938 год

Чистые Патриаршие пруды

В экранизации романа «Мастер и Маргарита» Юрия Кары (1994) в роли Патриарших прудов выступают... Чистые. Зато в «Покровских воротах» герои катаются на коньках якобы по Чистым прудам, однако показан каток на Патриарших.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» / 1994 год

Футуристичное Чертаново

Среди спальных районов самый «киногеничный» — Чертаново. Именно там живет секретарша Верочка из «Служебного романа» (1977), там же разворачивается комедия «Старый Новый год» (1980). Здесь Федор Бондарчук снимал «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019).

Кадр из фильма «Служебный роман» / 1977, Мосфильм

Мосфильмовская: для директоров заводов

Более реалистично выглядит жилье Кати Тихомировой из картины «Москва слезам не верит»: директор завода вполне мог удостоиться элитной квартиры в «генеральской» башне на Мосфильмовской улице.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» / 1979 год

Замоскворечье для Шурика

Квартира «простого москвича» — Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — тоже расположена в элитном районе по адресу: Новокузнецкая улица, дом 13. Здание в стиле конструктивизма было передовым для своего времени. И по сей день это жилой дом.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» / 1973 год

Крутицкое подворье: русский Ревель

В этом «древнерусском» уголке сохранились здания XVII–ХIХ веков. На подворье было снято около 50 фильмов. Например, некоторые сцены из «Гардемаринов» (1988) Ягужинская (Татьяна Лютаева) выбрасывает из окна свиток с письмом Бестужева, находясь якобы в Ревеле, а на самом деле — на Крутицком подворье. Второй момент: когда Софья (Ольга Машная) приходит к тетушке, предполагается, что действие происходит где-то на севере России, но это — тоже Крутицкое подворье, крыльцо у входа в галерею.

Кадр из фильма «Гардемарины III», 1992

Проспект Вернадского: для простых москвичей

В позднесоветском кино много новостроек, в которых якобы обитают простые москвичи. Однако большинство этих жилищ не просты. Женя Лукашин и Надя Шевелева из «Иронии судьбы» (1975) как раз устроились в таких: роли домов по «Третьей улице Строителей, 25» исполняют два здания, стоящих неподалеку друг от друга на престижном проспекте Вернадского.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Сталинские высотки: для избранных

Многоэтажные «морковки», или «семь сестер» — гордость советской архитектуры. Прописка в высотке — признак статуса. Родители Маргариты из «Покровских ворот» (1982) живут в доме на Котельнической набережной. А в дом на площади Восстания, ныне Кудринской, переезжают героини «Москва слезам не верит» Катерина с Людмилой.