Естественный отбор: у нас пытаются стереть генетический код нации, все, чем мы гордимся и живем

Кадр из фильма «Иди и смотри». В 2018 году этот фильм вошел в сотню лучших неанглоязычных фильмов по версии британской телерадиокомпании ВВС, одного из основных пропагандистских каналов западного мира. Рейтинг составляли кинокритики из 43 стран. Спустя короткое время «западные партнеры» пытаются заставить нас забыть то, что пережил советский народ во время Великой Отечественной войны, устраивая войны памяти

Сегодня мы предлагаем читателю ознакомиться с аналитической статьей друга редакции, российского журналиста, секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова. Автор разъясняет, что такое войны памяти, кому они выгодны и кто решил, что уничтожить память народов России — важнейшая задача международного политикума на любых уровнях. Публикуем его материал в полном объеме.

Председательство в G7 c начала этого года переходит к Японии. Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида объявил, что очередной саммит «семерки» пройдет в 2023 году в Хиросиме. Кисида родом из этой провинции, здесь его избирательный округ, но понятен и посыл, который идет из Токио. Впервые после Второй мировой войны в Европе происходит полномасштабный военный конфликт, и миру хотят напомнить о катастрофе народа, который испытал ужас применения атомного оружия. Президент США Джо Байден приглашение принял и будет участвовать в саммите. Не сомневаюсь, что на этом саммите угрозой будет названа Россия, а конфликт на Украине, нацистский режим которой накачивается западным оружием, представят как предтечу новой мировой войны.

История не учит, а только наказывает

Японские СМИ, и так не очень благожелательные к России, резко изменили тон в последний год. И связано это не столько с проведением специальной военной операции, сколько с пониманием, что Курилы останутся частью российской территории. Мы много пишем в последнее время о жестком давлении США на союзников в плане поставок военной техники киевскому режиму. Но следует обратить внимание и на беспрецедентный даже для времен холодной войны пропагандистский напор, который США обрушивают на граждан государств-союзников. После начала СВО в посольства США за рубежом поступила директива для служебного пользования, которая поручает дипломатам, используя все возможности, в том числе и материальные, активно влиять на общественное мнение государств, где они работают. Прежде всего выстраивая его в антироссийском духе. Сегодня практически нет западных изданий, способных объективно взглянуть на конфликт на Украине. Поразительно, что, ставя в один ряд СССР и гитлеровскую Германию, они не замечают откровенно нацистскую атмосферу современной Украины.

Известно высказывание русского историка Василия Ключевского, что история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Конфликт на Украине рано или поздно завершится, а опытным политикам и генералам давно понятно, чем он закончится. Не так просто будет отстроить жизненное пространство, разрушенное снарядами и минами. Но как восстановить доверие в Европе, как сделать так, чтобы люди, как и раньше, спокойно путешествовали, торговали, встречались друг с другом не в обличье наемников, а на спортивных площадках и в концертных залах? Немногие из моих коллег — западных журналистов и политологов, сумевших сохранить взвешенность в оценках происходящего, — поражаются, как быстро европейский обыватель от дружбы и понимания, от толерантности перешел к языку угроз и проклятий. Удивляются они и тому, что часть людей, которых в России считали цветом интеллигенции и которые здесь зарабатывали, покинули родные края в трудный момент.

Несколько лет назад я побывал в Токио на традиционных Днях культуры России. После впечатляющего концерта в центре японской столицы с участием Светланы Захаровой, Вадима Репина, других звезд был прием в нашем посольстве. Там я познакомился с двумя симпатичными молодыми людьми. Как я понял, это были дети одного из министров правительства Японии. Оба они учились в Токийском университете и были дружелюбно настроены к нашей стране. Поэтому я не поверил своим ушам, когда один из них заметил, что ничто не должно мешать отношениям двух стран, хотя и забыть нельзя, что «русские бомбили Хиросиму и Нагасаки». Увидев мое вытянувшееся лицо, вежливый молодой человек поправился: дескать, сегодняшнее поколение не несет ответственности за ошибки прошлого.

Хорошим тоном в годы перестройки и позже считалось посмеиваться над идеологическими догмами СССР. Но давайте посмотрим, что происходило в эти годы вокруг нас. Великобритания все это время продолжает оставаться идейным центром, нацеленным на раскол российского общества. В этой стране почти 30 лет назад вышла книга бывшего офицера ГРУ, невозвращенца Виктора Резуна «Ледокол». В этом опусе, массово изданном в СССР, впервые был поставлен знак равенства между Сталиным и Гитлером, Советским Союзом и нацистской Германией. По большому счету никто особенно и не скрывал, что соавтором беглого разведчика выступила МИ-6. Можно с уверенностью говорить, что кампания в попытках переписать историю в ущерб российским интересам началась как операция спецслужб. И продолжилась она при активном участии политических институтов Запада. Книгу сразу же перевели на русский язык, любезно предоставив права российским издателям (процедура при ином раскладе достаточно непростая и долгая). И, конечно, стали печатать огромными тиражами. Были ситуации, когда в книжных магазинах Москвы я с удивлением наблюдал практически полное отсутствие воспоминаний советских маршалов, зато книги Резуна, Солонина, Бориса Соколова (о последнем следует сказать отдельно — этот автор называет цифру погибших советских граждан в Великую Отечественную войну в 40 миллионов человек), откровенно фальсифицирующих нашу историю, активно выставлялись. На этих же полках не пылились, а раскупались мемуары фашистских генералов. Как такое стало возможным с изданиями, которые являют собой классический пример войн памяти, я не представляю. Наверное, об этом надо спросить не только у корыстных издателей и жадных книготорговцев, но и у государственных чиновников ельцинской поры. И это при том, что, по всем социологическим опросам, 85–90 процентов граждан России признают Великую Отечественную войну важнейшим событием нашей истории, а День Победы — главным праздником страны.

Идеологическая артподготовка

Но я бы не стал говорить, что память о Второй мировой войне и вкладе советского народа в эту победу полностью забыта в Европе. Усилиями общественных организаций, отдельных лиц, зачастую без поддержки властей, происходят события, которые дают повод для сдержанного оптимизма. Российский музыкант Владимир Спиваков вспоминает: «В Германию я приезжаю часто. Немцы хорошо разбираются в музыке, умеют оценить класс оркестра. Помню, как во время первого тура «Виртуозов Москвы» по Германии организаторы предложили нам выступить в Дахау. Сначала я категорически отказался. Мне казалось, это даже не требует подробных объяснений, поскольку большинство моих родственников погибли в фашистских концлагерях. В том числе и в Дахау. Немецкий импресарио продолжал настаивать, говоря, что от концерта зависит успех турне. Тогда я ответил, что соглашусь при единственном условии: программу выступления составлю сам. В итоге «Виртуозы» исполнили камерную симфонию Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны». В тот вечер мы играли так, что слезы наворачивались на глаза и у тех, кто сидел в зале, и у музыкантов на сцене. Сдержанные немцы совершенно расчувствовались. За кулисами ко мне подошел мужчина, представился, сказал, что он музыкальный критик, и продолжил: «Не смогу написать этого в рецензии, но хочу, чтобы вы знали: мы все поняли…»

В Германии, где похоронены более 600 000 советских солдат и офицеров, с уважением относятся к воинским мемориалам. В отличие от Прибалтики и Польши, здесь государство и правительства земель за ними следят. Существуют проекты, финансируемые правительствами России и ФРГ, которые помогают найти пропавших без вести, разыскать могилы погибших. Это, к примеру, «Саксонские мемориалы».

В любой войне дальновидный военачальник перед наступлением всегда проведет артиллерийскую подготовку. Так и сейчас военным действиям предшествуют пропагандистские залпы. После развала СССР, стремясь добить и без того непрочный ельцинский строй, объектом нападок и фальсификаций наши оппоненты избрали историю Второй мировой войны. В России в те годы внешнеполитическая пропаганда пребывала в задумчивом состоянии. Иногда казалось, что все структуры, призванные рассказывать за рубежом о российской политике, культуре, нравственных ориентирах народа, заботятся об одном: убедить мир в том, что Ельцин жив и способен не только рюмку поднять.

В наследство от СССР России досталась мощная система внешнеполитической пропаганды, способная служить глобальным инструментом идеологического воздействия. В аппарате ЦК КПСС существовал отдел международной информации, где работали специалисты высокой квалификации: политики, журналисты, дипломаты, ученые. Звезды советского телевидения, такие как Валентин Зорин, Борис Калягин, Игорь Фесуненко, Фарид Сейфуль-Мулюков, Александр Бовин, Станислав Кондрашов и многие другие, пользовались огромным уважением и активно влияли на общественное мнение. Агентство печати «Новости» (АПН), по существу, было самой крупной в мире пропагандистской машиной. Имело отделения во всем мире, выпускало тысячи книг, газет, журналов, телепрограмм. Успешно противостояло идеологическим диверсиям западных спецслужб Пятое (идеологическое) управление КГБ СССР, которое возглавлял генерал армии Филипп Бобков. Далек от мысли идеализировать то, что осталось в прошлом. Если бы все было тогда в порядке, мы бы и жили в стране, которой уже нет. Но наши противники сегодня не изменились: они накачивают обывателя небылицами.

Пропагандистские инструменты в новой России претерпели в конце 1990-х годов странные изменения. То же АПН, получившее название РИА «Новости» (а недавно переименованное в Информационное агентство «Россия сегодня»), было оснащено суперсовременными средствами связи и коммуникаций. Агентству отпускались огромные суммы из госбюджета, и фигуры его руководителей постоянно маячили рядом с кремлевскими небожителями. Однако здесь увлекались освещением внутриполитических проблем в ущерб внешнеполитической пропаганде. Были закрыты некоторые зарубежные корпункты, а на смену съевшим зубы на критике Запада зубрам пришли молодые, продвинутые на либеральных ценностях журналисты. Последней каплей для Кремля, как рассказывают осведомленные наблюдатели, стало транслирование РИА на своем интернет-сайте митингов оппозиции на Болотной площади. По 5–6 часов в прямом эфире. Без комментариев. В конечном счете эту ситуацию «прокомментировали» власти, поменяв все руководство РИА.

Родина пишется с большой буквы

Процессы идеологического расшатывания продолжались вплоть до последнего времени. Иногда трудно упрекнуть авторов в сознательном искажении истории, но в картину, которую я бы назвал объективной, добавляется штрих, решительно меняющий акценты. Вот публикация одной из российских газет от 20 февраля 2017 года. Статья, рассказывающая о проекте немецких режиссеров Йоахима Лонгнера и Андреаса фон Вестфалена. Они собрали аудиозаписи голосов русских и немцев, прошедших Вторую мировую войну. Большой двухполосный материал редакция иллюстрирует двумя снимками. Один сделан в блокадном Ленинграде, на другом в освобожденном Берлине в 1945 году советский солдат отбирает у немецкой женщины велосипед. Глядя на это, так и хочется сказать: «Ребята, как же так?» Ведь в статье речь идет совсем о другом. И со слов немецких коллег мы узнаем о том, какой чудовищный геноцид творили нацисты на нашей земле, как они стремились уничтожить советский народ. Нравится вам мародер с велосипедом? Так поставьте рядом фото фашистского карателя.

Общественная атмосфера безвременья помогла растить новое поколение. Некоторые называют его пацифистским, но я бы назвал беспамятным. В одной из газет делится мыслями Дарья Плетюшкина. Она пишет: «Мне пятнадцать. Я пишу этот текст и все еще не понимаю, почему мы говорим о войне так много. Война ассоциируется у школьников с фальшивой грустью и пафосными словами». Есть в этом тексте и пожелания. «Вы должны праздновать День защитника Отечества пиццей в классах, вы должны ходить на классные часы и слушать про то, как люди ели друг друга, потому что больше есть было нечего. А потом вы должны вернуться на Родину в гробах, как возвращались ребята вашего возраста в восьмидесятых».

Знаете, что показалось мне странным в тексте этой девочки? То, что слова «Родина», «Отечество» с большой буквы написаны. Не сомневаюсь, что корректура в газете поправила. Не может человек, мыслящий так, любить Родину и понимать, что Отечество каждому дано одно. Забывают об исторических уроках и взрослые дяди. В том же 2019 году на выставке кубанского казачества, которая проходила в Историческом музее на Красной площади, был выставлен портрет атамана Вячеслава Науменко. Фигура примечательная. Служил в Белой армии, был эвакуирован из Крыма вместе с врангелевскими войсками, в годы Второй мировой войны добровольно пошел на службу Гитлеру. Умер в эмиграции, в Нью-Йорке, но дело его живет. На Кубани несколько лет назад торжественно принимали дочь Науменко, вдову офицера СС. Скажете, случайность? Возможно. Но я не раз лично наблюдал, как кубанцы героизируют атамана Шкуро, повешенного по приговору военного трибунала как союзника нацистов. Понимали ли необходимость бороться с такими тенденциями власти? Понимали. Хватало ли у них сил для этого? Не хватало.

В мае 2009 года решением президента России Дмитрия Медведева была создана комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории. Помнится, кто-то из ее членов тогда пошутил, что реализацией этого проекта предстоит заниматься члену комиссии, тогдашнему начальнику Генштаба генералу Николаю Макарову. Что ж, предсказание оправдалось.

Деятельность комиссии быстро зачахла. Если такие ее члены, как глава администрации президента Сергей Нарышкин и председатель Совета Федерации Сергей Миронов, говорили в 2009 году о необходимости борьбы с фальсификациями истории нашей страны, то у других влиятельных фигурантов, которые заседали рядом, была иная точка зрения. Известный журналист утверждает, что «главным фальсификатором истории в течение всего XX века было государство — наше государство. Оно фальсифицировало собственную историю. Надо по возможности этого избежать в дальнейшем».

Или вот точка зрения, высказанная в том же номере журнала «Эхо планеты» по российско-украинским отношениям в связи с работой комиссии со стороны другого журналиста: «В России многие так и не смирились с тем, что это независимое государство с собственной историей. Сводить украинскую национальную идею к провинциальной буффонаде, оперетке, цирку, комедии с переодеванием — несправедливо и нереалистично, отмечают историки. И переход Украины под руку русских царей не следует изображать идиллически... Украинские националисты с горечью говорят о том, что после Первой мировой войны поляки получили свое независимое государство, а украинцы — нет. Как только начались ускоренная коллективизация и массовые выселки, ситуация изменилась. И тогда Организация украинских националистов* предстала в роли единственной защитницы интересов украинского народа. Этим объясняется роль, которую лидер националистов Степан Бандера и созданная им Украинская повстанческая армия* во главе с Романом Шухевичем сыграли в жизни западных украинцев. Они-то не были рады приходу Красной армии в 1944 году и по сей день считают Бандеру борцом за независимость».

Мы помним уроки войны

Рядом с точкой зрения моих коллег опубликован комментарий немецкого политолога Александра Рара. Он пишет: «Западная Украина — я не скажу о всей Украине — начинает отстраивать национальную идеологию. Для этого ей нужно отталкиваться от каких-то образов, которые существовали в украинской историографии в форме каких-то стереотипов. И в этих стереотипах Россия фигурирует в образе врага. Поэтому существует опасность, что украинская национальная идентичность будет строиться на антироссийской идеологии».

Ну что тут сказать! Пусть читатель сам убедится, кто прав: российские историки, журналисты или немецкий политолог. Не хочу осуждать своих коллег и называть их имен, хотя и неловко сегодня читать некоторые строки.

Появились в те годы еще более опасные тенденции. Самый богатый человек России Михаил Ходорковский** не просто претендовал на главное кресло в Кремле. Он полагал, что будет управлять народом, который обязан не только работать, но и мыслить по его лекалам. Его ближайший соратник Леонид Невзлин был вначале командирован в ИТАР-ТАСС, где стал первым заместителем генерального директора, а затем возглавил крупнейший и престижный вуз страны — Российский государственный гуманитарный университет. Для Невзлина, не имевшего никакого отношения к науке, была написана диссертация, которую он защитил в Париже. Учебные программы вуза стали меняться, профессора и доценты заговорили на лекциях по конспектам, будто продиктованным в Госдепе США. В силу известных обстоятельств Ходорковскому** и Невзлину не удалось продолжить обработку молодежи.

В любой сложной ситуации для государства, а специальная военная операция таковой и является, очень важны не только боеспособность армии, но и высокий дух народа. Нет сомнений, что большинство граждан страны с пониманием восприняли непростой, даже болезненный шаг, на который пошло в этом случае руководство государства. Убежден, что наши политики, идеологические структуры, СМИ проявили не только гражданскую зрелость, но и высокое профессиональное мастерство. На время из эфиров исчезли развлекательные программы, мы получили возможность остро поговорить о проблемах. Я бы не стал беспокоиться насчет тех, кто предпочел иную релокацию в трудный для Родины момент. Этих людей не так много. Может, оно и к лучшему, что произошло то, что в генетике называется естественным отбором. Уроки войны наложили отпечаток на русский национальный характер, на многие поколения советских людей. Это та самая ценность, которая связывала, цементировала каркас страны, позволяла выстоять в трудные времена. Я бы процитировал стихи Булата Окуджавы. Не только прекрасный поэт, но и фронтовик — он просто и проникновенно написал эти строчки:

Среди стерни и незабудок

не нами выбрана стезя,

и Родина — есть предрассудок,

который победить нельзя.

Стив Джобс как-то заметил: «Вы не сможете соединить точки, смотря вперед, вы можете соединить их, только оглянувшись назад». Оглянувшись назад, мы увидим свою страну с очень непростой, но героической историей. Во многих войнах мы одержали победы, победим и в современных войнах памяти.

ДОСЬЕ

Рафаэль Джагидович Гусейнов родился в Баку. Окончил исторический факультет Азербайджанского университета, отделение журналистики Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, аспирантуру Сорбонского университета (Париж). Кандидат исторических наук. Член Союза писателей России. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Работал главредом или входил в редколлегии федеральных изданий. С 2013 года секретарь Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2022 году за серию публикаций о Великой Отечественной войне награжден Премией Правительства России в области СМИ.

* — деятельность организации запрещена в России.

** — признан иноагентом в России.