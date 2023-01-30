Добровольцы привезли детям игрушки, сладости, новую одежду

Волонтер ясиноватского штаба «Молодая Республика» Алексей Мальков передает подарок Алене Аникеевой и ее дочери Анне — планшет, который хотела девочка / Фото: Микаэль Минасян / Ясиноватское отделение «Молодой Республики»

Волонтеры Ясиноватского штаба (ДНР) «Молодой Республики» передали гуманитарную помощь маленьким горожанам и их семьям. Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с добровольцами, чтобы узнать, какую поддержку они оказывают местному населению.

Легковая машина, на которой активистка «Молодой Республики» Евгения Дрегваль будет развозить подарки, полностью заполнилась еще с утра. Планы на день большие — надо успеть объехать 15 адресов.

— Я пришла в этот штаб еще восемь лет назад, когда он только был основан. Сначала нас было человек десять. Все делали своими силами: что-то покупали, что-то из дома приносили, но таких массовых акций, как сейчас, не было. Это была точечная помощь знакомым или тем, кто писал в группу города. Сейчас наш штаб насчитывает более 1000 человек, которые участвуют в сборе посылок, — сказала Евгения Дрегваль.

В коробках, которые передаются нуждающимся, все, что нужно ребенку: памперсы, детское питание, мягкие игрушки, ползунки, одежда, обувь и многое другое. В 2023 году передача гумпомощи проходит в Ясиноватой уже не в первый раз.

— Мы стараемся ездить каждые две недели. Все это зависит от времени сбора. Две недели назад, например, адресов было меньше, так как не успели собрать вещи после новогодних праздников. А сейчас все прошло достаточно быстро. У людей тоже есть свои потребности, но, несмотря на это, они все равно отдают очень многое нам. Все понимают, как тяжело, когда ты сидишь с ребенком, еще и в такое время, когда каждый день происходит обстрел, — сказала Дрегваль.

Кроме этого, доброволец отметила, что для нее помощь людям стала смыслом жизни.

— Кроме штаба, я работаю в местной детской поликлинике, поэтому не понаслышке знаю, с какими проблемами сталкиваются маленькие жители. Многие просто заболевают из-за холода, так как нет нужной одежды или ботинок. Многих родителей я знаю, мы с ними хорошо общаемся. Они прямо на приеме могут сказать, что нужно, и я записываю это в «листок потребностей». Все мы охвачены одной и той же проблемой, поэтому не принимать участия в ее решении для меня не вариант, — добавила Дрегваль.

Еще один волонтер, который регулярно развозит подарки по домам детей, — Алексей Мальков. Он работает водителем маршрутки и иногда отвозит посылки в другие города Донецкой Народной Республики.

— У меня у самого двое детей, которых нужно кормить, одевать, но проходить мимо тех, кто не может даже выйти на работу из-за ребенка, у кого мужья отправились защищать нашу Родину, я просто не могу, — сказал он.

Мальков уже несколько раз отвозил гуманитарную помощь в госпитали Донецка, а также ездил на передовую, чтобы передать помощь российским бойцам.

— Для меня это такая же работа. Ничего страшного, если я раз в месяц встану с утра пораньше, загружу машину и передам это все нашим солдатам. Мне кажется, то, что делает наш штаб и другие организации по всей ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях, нужно в первую очередь для того, чтобы показать нашу сплоченность в победе над нацистским режимом и стремление к возвращению мирной жизни, — заключил он.

Одна из жительниц, которая получила гумпомощь из рук добровольцев, — Алена Аникеева. Она рассказала, что куртка и новые ботиночки пригодились ее полуторагодовалой дочери Кристине.

— Нам было не в чем на прогулку выйти, в поликлинику сходить. А старшенькой, Ане, ребята подарили планшет, который она хотела на Новый год, — сказала Аникеева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Микаэль Минасян, руководитель Ясиноватского отделения «Молодой Республики»:

— Для меня, как и для всех жителей нашего прифронтового города, очень важно сохранять веру в лучшее, оптимизм, что все это когда-нибудь закончится. Несмотря на многие факторы, за прошлый год нам удалось собрать более десяти тонн гумпомощи, которая отправилась бойцам, нуждающимся семьям с детьми, людям, которые пострадали в ходе СВО как среди мирного населения, так и среди наших солдат. Мы продолжим работу, и надеюсь, что в этом году соберем больше посылок.