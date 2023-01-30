В Музее Победы прошла встреча бывших узников фашистких концлагерей

Герой Великой Отечественной войны Евгений Ковалев на встрече с узниками концлагерей в Музее Победы рассказал историю того, как он пережил страшные времена заточения в Освенциме / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В пятницу, 27 января, в Музее Победы состоялась встреча бывших узников фашистских концлагерей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал истории настоящих героев, переживших трагические события.

В темном зале стоит практически гробовая тишина. Слышен только тихий голос бывшего узника Освенцима, героя Великой Отечественной войны Евгения Ковалева, который рассказывает свою историю жизни. В некоторые моменты на его глазах выступают слезы, а голос чуть дрожит. В зале тоже то и дело можно услышать тихие всхлипы. Евгений Ковалев, как участник тех страшных и зверских событий, пришел рассказать о том, как немецкие захватчики издевались над совсем еще юными ребятами. Бывший узник еще в три года остался без матери. Воспитывали и кормили его старшие братья и сестры, которых у него было четверо. А в 1941 году, когда на Смоленщину пришли немцы, Ковалев ушел вместе с родными в партизанский отряд, в котором его назначили связным. Ему тогда было всего лишь 14 лет.

— Мы с приятелем получили задание: разведать на дороге Смоленск — Витебск, как охраняются мосты, — рассказывает Евгений Ковалев. — Не дошли до одного из них метров 50, видим, навстречу едет машина. Остановилась. Оттуда вопрос: «Кто такие?» Мы говорим: «Скотину ищем, корова потерялась». Ну, нас сразу в машину и повезли в Рудню, в тюрьму. Били палками, шомполами, все допытывались, где находится отряд, кто руководит. Мы ничего не сказали. Почему нас не убили — не знаю.

Из тюрьмы Евгения Ковалева отправили в Освенцим. Там Евгений Ковалев находился с 1943 по 1945 год. Работал на строительстве овощехранилища, недалеко от железнодорожной станции.

— Подъем был в 6 утра, работали по 12 часов, в 10–11 вечера — отбой. Утром давали чай, днем — баланду, вечером перепадали чай и буханка хлеба на четверых. Каждое утро в нашем бараке не просыпалось человек по пять или семь. Самое страшное — это «селекция», — вспоминает Ковалев. — Ее проводили раза два в месяц: на улице раздевали по пояс, осматривали. Не прошел «селекцию» — в крематорий! Еще трупы жгли открытым способом, то есть в глубоких ямах.

Рассказала свою историю и другая бывшая узница страшного нацистского лагеря Татьяна Фомина. Она родилась в Белоруссии, городе Витебске. Кроме нее, в семье было еще четыре ребенка: три сестры и брат. Когда началась война, самому старшему из них было всего 15 лет, младшей сестре — три года, а самой Татьяне — пять лет.

— Когда немцы захватили нашу деревню, то согнали все население в два амбара, так готовили нас для пересылки в концлагерь. Об этом узнали партизаны, но их попытка спасти нас оказалась безуспешной. Охранники были лишь ранены, а большинство наших ребят погибли. Кто смог — убежал в лес. За это немцы сожгли заживо всех мужчин и юношей нашей деревни, почти триста человек. Так погиб и наш отец, — тихо рассказывает Татьяна Фомина.

Оставшихся стариков, женщин, детей отправили в Освенцим. По воспоминаниям бывшей узницы, их везли очень долго — пять месяцев.

— Условия в лагере были ужасные: голод, холод, постоянные заборы крови, страшные наказания за любое непослушание, кололи уколы, от которых многие умирали жуткой смертью. Маму сожгли уже через месяц... В лагере я пробыла с лета 1943 года до января 1945 года, когда Красная армия освободила нас, — добавляет Татьяна.

В марте 1945 года детей, в том числе и маленькую Таню, привезли в детский дом в поселке Клязьма под Москвой. А после детдома Татьяна осталась жить в Клязьме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Харламова, председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

— То, что случилось в те годы, не должно повториться больше никогда. Такие истории должны показывать всему миру, что такое фашизм и то, что его нельзя допускать ни в каком виде. Для наших детей, молодежи и взрослых, такие люди — это символ веры, надежды в наше будущее, а также пример героизма и мужества, которое так нужно сейчас.