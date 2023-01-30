Цифровые разработки российской компании признаны лучшими IT-проектами года

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Российская компания «Газпромнефть — смазочные материалы» победила в конкурсе профессионального IT-сообщества CIO Global «Проект года — 2022» в номинациях «Лучшее отраслевое решение» и «Лучший управленческий проект». Высокую оценку жюри получили платформа для разработки рецептур смазочных материалов «Алхимик» и система для управления продажами и маркетинговыми акциями Mercapp.

«Алхимик» — уникальный цифровой продукт на российском рынке. Платформа сопоставляет требуемые характеристики будущего масла с накопленной базой компании и подбирает его оптимальный состав. При этом в три раза сокращается срок разработки рецептур, позволяя специалистам сосредоточиться на улучшении свойств и характеристик масел.

Mercapp помогает компании выстраивать сотрудничество с партнерами. Цифровой продукт создан для дистрибьюторов компании в России и странах СНГ. Он позволяет эффективнее выстраивать работу с клиентами и своевременно обеспечивать их качественными смазочными материалами.

— Цифровые разработки нашей компании помогают находить индивидуальный подход к каждому дистрибьютору или клиенту, и это становится конкурентным преимуществом для нас и партнеров, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.