Российские военнослужащие обстреливают позиции противника из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» в южном секторе проведения специальной военной операции / Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что на этом же направлении наши солдаты сумели нанести поражение подразделениям вражеской танковой бригады.

ВСУ несут потери и на Купянском направлении.

— Артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области, — сказал Конашенков.

Противник потерял боевую бронированную машину и два автомобиля.

Тем временем в Артемовске украинские войска скоро будут окружены и взяты в плен.

— Будет в ближайшее время открыт гуманитарный центр, туда зайдет группировка МЧС и там будет восстанавливаться мирная жизнь, — сказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. — Соответственно, гарнизон Артемовска будет или пленен, или окружен, или по оставшимся дорогам болотистым будет выходить из города.

Для достижения своих целей украинские военные не стесняются пользоваться «грязными» методами. Они, по словам Кимаковского, снова пытаются дискредитировать ВС РФ, переодеваясь в форму с нашивками ЧВК «Вагнер» в городах, подконтрольных Киеву.

— Разве это какой-то секрет? А вы вспомните, сколько людей пропало в том же Мариуполе просто за то, что они хотели говорить на русском языке. Это тысячи людей, — подчеркнул Кимаковский. — ВСУ всячески хотят дискредитировать достаточно боеспособные наши подразделения. Это как раз тактика националистических формирований. Это работа с мирным населением, достаточно жестокая работа, ее основная цель — «закошмарить» мирное население.

Помимо этого, украинские военные продолжают попытки атаковать. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Безлюдовка.

— По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией, — уточнил Гладков.

Раненые доставлены в больницу. Их состояние медики оценили средней степенью тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

— Зафиксированы разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов, — заключил Гладков.

Он добавил, что свыше 30 семей, чьи дома пострадали при обстрелах, уже получили новое жилье.

— В зоне ответственности регионального Минстроя находятся 149 наиболее поврежденных жилых домов, из них 107 подлежат восстановлению, а 42 были снесены, для 32 собственников уже закуплено новое жилье, — сказал Гладков.

А в Луганске на текстильной фабрике продолжают выпускать носки с патриотической символикой — белой литерой Z. Сейчас предприятие нарастило выпуск продукции до 100 тысяч изделий в месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— Украина требует все новые и новые вооружения, Запад поощряет эти требования, подтверждает готовность этими вооружениями обеспечить. Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит, специальная военная операция будет продолжаться.