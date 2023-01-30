Военнослужащие отбрасывают радикалов с занимаемых позиций

Экипажи Су-35С проводят боевые вылеты в зоне проведения специальной военной операции / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине.

Уничтожил вражескую боевую машину пехоты, сохранив жизни подчиненных

Сержант Антон Теплов командует отделением Вооруженных сил России. Вместе со своим подразделением он выполнял боевые задачи. Их высшее командование поставило в интересах батальонной тактической группы российских десантников. Получив указания, Антон Теплов со своими подчиненными отправился пешей колонной в сторону заданного населенного пункта.

Бойцы передвигались маршем, а во главе колонны шел Антон Теплов. В одном из районов сержант заметил, что им навстречу движется боевая машина пехоты украинских националистов. Не останавливаясь ни на секунду, Антон Теплов оперативно оценил сложившуюся обстановку. Без промедления сержант понял: врага нужно останавливать прямо сейчас, только так можно спасти жизни сослуживцев. Антон Теплов прицелился и открыл огонь из гранатомета по украинским националистам. Так решительно сержант смог ликвидировать боевую машину противника.

В результате мужество и профессионализм сержанта Антона Теплова позволили предотвратить атаку украинских националистов на российское подразделение. После удара по вражеской боевой машине пехоты колонна российских военнослужащих продолжила передвигаться пешей колонной по заданному маршруту.

В итоге группа Антона Теплова смогла прибыть в заданный район своевременно и без потерь. Сержанту Теплову удалось сохранить жизнь своих подчиненных и военную технику.

Ликвидировали технику националистов

Старший сержант Булат Намжилов служит в составе экипажа реактивного артиллерийского взвода. Вместе с подчиненными он выполнял боевые задачи. Высшее командование поручило экипажу вытеснить подразделение украинских националистов с занимаемых позиций.

Получив указания, экипаж Булата Намжилова без промедления, решительно открыл огонь по боевикам. Удары российских военных пришлись на вражескую украинскую боевую машину пехоты и уничтожили ее. Вместе с ней российские военнослужащие ликвидировали и большое количество живой силы противника.

Во время сражения с украинскими националистами боевая машина старшего сержанта Намжилова попала под ответный огонь вражеской артиллерии. Тогда Булат был вынужден маневрировать на сложном участке местности, чтобы избежать попадания снарядов в транспорт. Старший сержант успешно справился с этой непростой задачей и самостоятельно вывел технику в безопасное место. В это же время он помог спасти и личный состав: грамотно и оперативно увел своих сослуживцев из-под ударов радикалов. А затем старший сержант Булат Намжилов уверенно и решительно продолжил вести бой.

Благодаря точным ударам экипаж российских военных позволил наступающим сослуживцам разгромить вооруженные силы украинских националистов. После того как радикалы понесли серьезные потери в личном составе, бойцы ВС РФ смогли активно развить наступление на противника.