Модель Анна Линникова: На конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» мне угрожали расправой

Имперский стиль. На вселенском конкурсе девушка отдала дань уважения своим корням. Она совместно с представителями Эрмитажа разработала концепт платья, посвященный роду Романовых — «Корона Российской империи» / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Конкурс «Мисс Вселенная — 2023» завершился 15 января в США, а представительнице нашей страны 22-летней модели Анне Линниковой продолжают поступать угрозы от украинцев. «Вечерняя Москва» пообщалась с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022», для которой участие в международном конкурсе стало настоящим испытанием на прочность.

— Анна, каковы ваши ощущения от конкурса?

— Совершенно точно могу сказать, что ощущения более чем положительные. Помимо того что на конкурсе я завела новых друзей, так еще и проверила свою стойкость и силу духа. Более того, я получила множество лестных комментариев, суть которых в том, что я достойно представила Россию на международной арене. Несмотря на все сложности.

— А с какими сложностями столкнулись?

— Было очень непросто. С самого начала я столкнулась с непрерывным потоком оскорблений и угроз от украинских пользователей соцсетей. Особенно неприятны были негативные комментарии от давних знакомых с Украины. А еще многие меня избегали и сторонились, просто узнав о моем происхождении. А девушки с Украины и из Швейцарии так вообще бегали от меня как от огня!

— Как оцените силу и красоту конкуренток? Кто из девушек произвел на вас наибольшее впечатление?

Сложно выделить кого-то одного, но пусть это будет девушка из Венесуэлы — она была особенно доброй и чуткой к окружающим. Возможно, именно эти энергетика и харизма помогли ей занять второе место.

— Чего вам не хватило для выхода в финальную стадию турнира?

— Я выкладывалась на все сто процентов и смогла проявить свои лучшие стороны. Все, что касается стадии топ-16, имеет исключительно политический контекст. Не думаю, что на это повлияло качество моего выступления.

— Можете ли предположить, что и в результатах конкурса есть политический подтекст?

— За весь период его проведения от России была лишь одна победительница, и та впоследствии лишилась короны... Я думаю, что все убедились в этом своими глазами. Оксана Федорова (Мисс Вселенная — 2002. — «ВМ») действительно прекрасно выступила, но причины, по которой ее лишили короны, до сих пор никто не знает. Допускаю, что не обошлось без политики. Предвзятость невозможно не заметить — в двух номинациях победили американка и украинка, что очень символично.

— Как оцените действия украинской конкурсантки Виктории Апанасенко, которая не хотела стоять рядом с вами на общем фото? Это же форменное неуважение.

— Очень жаль, что она не захотела общаться со мной только из-за моей национальности. Я попыталась наладить контакт, но все усилия были тщетны. Все видели демонстративное поведение Виктории — это ее выбор, я зла не держу. К слову, игнорирование со стороны конкурсантки из Швейцарии обусловлено украинскими корнями ее мамы.

— В конце 1960-х женщины в США протестовали против конкурса «Мисс Америка». Активистка Робин Морган тогда сказала: «Конформизм — это ключ к короне и к успеху в обществе в целом». Как вы считаете, необходимо ли женщине, носящей корону Мисс (страны или мира), полностью соответствовать тому, что от нее ждут? Не выходит ли, что признание ограничивает в самовыражении?

— Безусловно, приходится соответствовать ожиданиям публики. Корона накладывает ряд обязательств, которые держат тебя в определенных рамках, однако это никак не влияет на возможность оставаться собой, не заставляет идти наперекор собственным убеждениям. Лично я не чувствую себя в чем-то ущемленной.

Анна Линникова с мамой / Фото: vk.com/annalinnikova

— Вы как-то отмечали, что вам не нужны титулы, чтобы доказать себе что-то. Но ведь подготовка, участие в конкурсах — большой труд. И после победы тоже. Ради чего тогда все усилия?

— Мне действительно не нужны подтверждения собственной красоты, работоспособности и таланта извне — я знаю все свои сильные и слабые стороны. А процесс подготовки к конкурсу был действительно непростым, как и участие в нем. Мы спали по 4–5 часов в сутки и постоянно репетировали.

— Национальный костюм победительницы чересчур эпатажен, но никак не женственен. Красивым тоже не назовешь. Ее победа отражает современные тенденции в западной культуре?

— Я бы отнеслась к такому перформансу в прагматичном ключе — фотографии с ней «завирусились» по всему интернету, и это только увеличило уровень шумихи вокруг победительницы. Если цель была такова, то можно лишь поаплодировать тому, как она достигнута.

— Вы говорили, что получали угрозы, когда общественность узнала адрес отеля, где жили участницы. Они поступали всем девушкам или именно вам?

— В некоторые моменты мне действительно было страшно за свою жизнь, поскольку звучали угрозы физической расправы при условии моего выхода на сцену. Потом я немного успокоилась, поняв, что реальной силы такие слова не имеют. Сейчас я путешествую по Америке и в целях безопасности лишний раз не раскрываю своих точных координат.

— Следом за вселенским конкурсом пройдет мировой. Возлагаете ли на него надежды и какие цели ставите? Может быть, вы сделали какието выводы после «Мисс Вселенная», которые помогут добиться успеха?

— Цель — только победа. Расположить к себе общественность постараюсь своей благотворительной деятельностью внутри России — это и помощь бездомным животным, и больным детям.

— Известно, что вы хотите открыть свое дело. А в какой области? И что вас сейчас увлекает, помимо профессии модели и борьбы за корону?

— На данный момент я готовлю к открытию свою школу моделей — в очном и заочном формате. Хочу передавать свой международный опыт другим.

— Участие в конкурсе для вас оказалось в большей степени стрессом или незабываемым приключением?

— И тем, и другим. В моменте было очень трудно, однако если посмотреть отстраненно, то это незабываемый опыт, пусть и с обилием негативных моментов. Я расцениваю свое участие как очень яркое приключение.

Мечты сбываются / Фото: vk.com/annalinnikova

ДОСЬЕ

Анна Владиславовна Линникова родилась 4 апреля 2000 года в Оренбурге. Работает моделью с 16 лет. В том числе за рубежом, в ведущих странах Юго-восточной Азии. Выиграла конкурс «Мисс Россия», где представляла свой родной город, несмотря на то что переехала в Северную столицу. Учится на PR-факультете Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ).

Детали к портрету Анны Линниковой

Начало пути.

Анна родилась на Урале, в Оренбурге, где и окончила среднюю школу, параллельно совмещая учебу с самодеятельностью и творчеством. Линникова состояла в певческом коллективе местного Дома культуры, а также в возрасте 16 лет начала делать первые шаги в модельном бизнесе.

Запасной путь.

Карьера модели скоротечна, и Линникова это понимает, поэтому не пренебрегает образованием. Несмотря на успехи на профессиональном поприще, девушка поступила в Санкт-Петербургский университет, на факультет рекламы.

Одна из тысяч.

Конкурсы красоты — всегда суровая конкуренция, которая Анне по плечу. Более чем из 150 тысяч участниц она смогла стать «самой-самой», надев заветную корону красивейшей девушки страны в 2022 году.

Заметили на улице.

В фешен-индустрию Анна попала совершенно случайно — представители модельного агентства заметили девушку на улице и предложили ей зак лючить контракт.

В поисках любви.

В данный момент сердце девушки свободно. По словам красотки, заводить отношения только ради наличия оных — не в ее стиле. Анна Линникова хочет создать семью один раз и на всю жизнь.

Перерыв в учебе.

Внезапно выпавшие на долю несовершеннолетней модели контрактные обязательства заставили девушку взять академический отпуск на год — выпускной класс Анна не посещала. Однако это не помешало ей хорошо сдать выпускные экзамены.

Мечты сбываются.

Работа позволяет будущей мисс Россия исполнить заветную мечту — много путешествовать. Девушка еще до достижения 18 лет успела побывать в Китае, Таиланде, во Вьетнаме и множестве других стран.

Хобби.

Модель души не чает в шитье и даже имеет собственный бренд одежды. Еще на досуге Анна смотрит кино и читает: любимым романом девушка называет «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.