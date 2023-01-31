Лучшие школьники страны посетили столицу

Участницы конкурса «Большая перемена» Анастасия Исакова (слева) и Наталья Иванова прогулялись по главным достопримечательностям Москвы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

31 января участники конкурса «Большая перемена» из разных регионов России побывали в знаковых местах Москвы в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Проходя по Парящему мосту в парке «Зарядье», каждый из ребят делает по несколько фотографий на память. Кому-то нравится запечатлеть себя и друзей на фоне Кремля, Раушской и Москворецкой набережных, другие же становятся напротив сталинской высотки в устье Яузы. Задерживаться долго здесь нельзя, ведь впереди еще более насыщенная программа. В течение дня нужно полюбоваться красотами Кремля, обойти всю Красную площадь и успеть в Александровский сад. Для многих ребят это первое посещение Москвы, но при этом они знают много фактов о столице нашей родины. Например, десятиклассница Анастасия Исакова из Тюмени узнала, что в Бункере-42 проводят интерактивные экскурсии, и хочет их посетить.

— Это очень интересное место для меня, так как я сильно увлечена историей России и именно в этом месте есть возможность узнать много нового о холодной войне. Хотелось побывать и в сердце нашей родины — на Красной площади, увидеть все эти красоты вживую и прикоснуться к памятникам архитектуры, — говорит Исакова.

Анастасия участвовала в конкурсе «Большая перемена» в направлении «Служи Отечеству». Девушка сделала масштабный проект, посвященный армии России. С презентациями и докладами она выступила перед своими ровесниками, чтобы вдохновить их защищать Родину и помогать своей стране.

— Я думаю, что очень важно освещать такую тему в нашем обществе, поэтому решила сделать такой проект. Очень рада, что моя работа понравилась жюри «Больше, чем путешествие» и они дали возможность побывать в Москве, — добавляет Анастасия.

А одиннадцатиклассница из города Минеральные Воды Алена Лысенко уже бывала ранее в Москве.

— В этот раз я приехала на три дня раньше, чем моя группа, чтобы побольше здесь погулять. Я уже успела побывать в Музее советских игровых автоматов и в музее-заповеднике «Коломенское». Для меня это интересные места, которых не найти в других регионах России. Конечно, будет интересно посетить и Государственную думу РФ, и Музей современной истории России, они включены в программу наших экскурсий, — говорит Алена.

Всего в программе запланировано посещение семи разных культурных точек Москвы. По словам руководителя конкурса «Большая перемена» Натальи Мандровой, важно поощрять талантливую российскую молодежь.

— Наши конкурсы — это площадка для реализации смелых идей, решений для школьников из всех регионов России. На данный момент более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в путешествия, аналогов которым нет. К тому же мы выделяем и денежные призы для тех ребят, которые отличаются своими уникальными проектами для процветания России, — сказала она.