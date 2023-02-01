Чистое небо Севастополя: делегация «Вечерней Москвы» передала морякам-черноморцам ценные подарки

Матросы одного из кораблей Черноморского флота осваивают новые антидронные комплексы / Фото: Ирина Зернакова / Вечерняя Москва

Редакционная экспедиция «Вечерней Москвы» передала в Севастополе подарки от москвичей экипажу фрегата «Адмирал Эссен».

Серые волны зимнего Черного моря бьются о серый борт корабля, брызги долетают до палубы. Экипаж фрегата недавно вернулся с боевой службы. Скоро, возможно, вновь уйдет в море. Поэтому не до долгих церемоний. Заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска столичной «Вечерки» Алексей Зернаков желает морякам традиционных семь футов под килем и возвращаться из морских походов живыми — идет специальная военная операция и флот выполняет свои задачи по прямому предназначению.

— Спецоперация показала, кто есть кто. Одни отправились «штурмовать» Верхний Ларс, а другие — покупать удобные армейские ботинки. Одни осаждали международные рейсы, а другие пошли шить маскировочные сети и балаклавы, чтобы помочь фронту, — отметил Алексей Зернаков на торжественном построении. — Сейчас патриотически настроенная часть общества объединилась, консолидировалась. И каждый на своем месте делает все возможное, чтобы помочь ребятам «за ленточкой».

И «Вечерняя Москва» не является исключением. Коллектив редакции старается помочь и бойцам на передовой, и морякам-черноморцам, с которыми газету связывают давние дружеские и шефские отношения. На этот раз «вечеркинцы» привезли морякам крайне полезные подарки.

Противник все чаще применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Налетам ударных дронов подвергаются как наши войска на передовых линиях украинских фронтов, так и мирные города. Севастополь уже несколько раз отбивался от атак беспилотников. Силы и средства противовоздушной обороны Черноморского флота, отражая крайний по времени налет на город русской славы, отправили в морские волны десяток вражеских аппаратов. Чтобы и впредь ни один из них не смог прорваться к причальным стенкам и мирным кварталам Севастополя, делегация «ВМ» передала морякам-черноморцам два современных электромагнитных ружья для борьбы с БПЛА.

Эти новейшие антидроны, созданные специалистами одной из московских инновационных компаний, способны боевыми импульсами нарушить управление любых беспилотников и тем самым обезвредить их еще на подлете к цели. Проверку реальным боем такие модификации электромагнитного оружия уже прошли на передовой в Донбассе: результаты стопроцентные. Также, безусловно, пригодится вахтенным фрегата «Адмирал Эссен» и высокотехнологичный прибор ночного видения.

Сразу после прошедшей на палубе короткой церемонии передачи военного оборудования вахтенные матросы по команде капитана 1-го ранга Владимира Кузьмина «приложили к руке» новую оборонительную аппаратуру. Доклад командиру был коротким: «Удобно, принцип действия понятен». Надежность новых аппаратов покажет реальная практика. Надеемся, в случае атаки БПЛА противника они пригодятся для спасения жизней членов экипажа и сохранности такого совершенного боевого корабля, каким является наш подшефный фрегат. О планах дальнейшего сотрудничества с моряками одного из соединений надводных кораблей Черноморского флота, которые мы обсудили с их командованием во время этой редакционной экспедиции, расскажем в следующих номерах газеты.

Заместитель главного редактора «ВМ» Алексей Зернаков (справа) передает антидронный комплекс одному из офицеров фрегата «Адмирал Эссен» / Фото: Ирина Зернакова / Вечерняя Москва

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Кузьмин, командир соединения, капитан 1-го ранга:

— Корабли нашего соединения и редакцию «Вечерней Москвы» связывает проверенная годами дружба. Хорошо, что наш народ поддерживает Вооруженные силы в непростое время проведения специальной военной операции. Хочу поблагодарить главного редактора, генерального директора, коллектив газеты и ее читателей за посильную помощь в организации обороны нашей Родины.

Имя на борту

Потомок древнего голландского графского рода Николай Оттович фон Эссен родился в Петербурге 11 декабря 1860 года. На русско-японской войне командовал крейсером «Новик», а затем броненосцем «Севастополь». Эти корабли потопили несколько миноносцев противника. Командуя морскими силами России на Балтике, в начальный период Первой мировой войны Николай фон Эссен умело организовал оборону морских подступов к Петрограду.

Морское министерство пообещало назвать его именем лучший корабль российского военного флота. Это пожелание удалось исполнить только через век. Сегодня фрегат «Адмирал Эссен» — флагман Черноморского флота России.

Фрегат «Адмирал Эссен»

Водоизмещение: 3860 т. Размеры: длина — 124,8 м; ширина — 15,2 м; осадка — 4,66 м. Скорость полного хода: 30 узлов. Дальность плавания: 4850 морских миль. Основное вооружение: пусковая установка УКСК (8 ракет «Калибр»); две пусковые установки ЗРК «Штиль-1» (24 зенитных ракеты); 100 мм артустановка А-190–01. Экипаж: около 200 чел.