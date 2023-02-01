Каршеринг начинался с «Москвича»

1971 год. К этому времени цена на аренду авто в Москве оставалась высокой / Фото: Василий Егоров / ТАСС

Многие услуги, которыми мы привыкли сегодня пользоваться, были хорошо знакомы еще в СССР. Конечно, тогда не все было так широко распространено, как сейчас, когда у нас есть интернет и прочие технологии. В те годы «поисковиком» для многих москвичей была рубрика «Справочное бюро».

Домчать в Подмосковье

В номере от 1 февраля 1966 года читатель Б. Леонов писал, что хотел бы всей семьей отправиться в какойнибудь старинный подмосковный городок. А поездку планировал организовать на арендованном автомобиле. Только вот где взять его, Леонов не знал и уточнял у рубрики. Оказывается, такая услуга существовала уже тогда. Газета советовала обратиться по адресу: Ермакова Роща, 7а. «Вечерка» рекомендовала: «Лучше всего добираться с Белорусского вокзала до платформы Тестовская». Взять напрокат можно было «Москвичи-408».

Стоила услуга 2 рубля 90 копеек в день плюс столько же за каждый пройденный километр. Для 1966-го это совсем не дешевое удовольствие. Стоимость тогдашнего «каршеринга» была сильно выше цен на такси, где километр пробега стоил в районе 10 копеек. Так что даже поездка до Звенигорода, который находится в 50 километрах от столицы, на арендованной машине могла обойтись почти в 300 рублей. Что касается адреса проката, то сегодня район Ермаковой Рощи — это промзона, ближайшая остановка у которой попрежнему Тестовская.

Где здесь выход?

Читатель С. Могилевский интересовался, где будут выходы со станции метро «Кузьминки». До ее открытия оставалось чуть меньше года.

Рубрика отвечала, что станция будет иметь два подземных вестибюля. Из одного — выход на улицу Жигулевская и к дому № 113 по Волгоградскому проспекту, а из другого — к дому № 37 на Зеленодольской улице и у дома № 35/121 по Волгоградскому проспекту. Если с выходами из восточного вестибюля все так и вышло, то из западного вестибюля пассажиры выходят сегодня ближе к дому № 117 по Волгоградскому проспекту. Немного не дотянули до плана.

КСТАТИ

В среднем в 1966 году в Советском Союзе зарплата составляла 97,2 рубля.