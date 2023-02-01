«Утром чувствую себя на 100 лет, а вечером — на 45»: Лев Лещенко отметил свой день рождения

Легенда советской эстрады народный артист РСФСР Лев Лещенко / Фото: Persona Stars

Лев Лещенко отметил 1 февраля день рождения. Накануне события корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с любимым певцом и об эстраде, и о спорте, которым он увлечен с самого детства.

Наш разговор с мэтром российской эстрады Львом Лещенко начался с вопроса о том, на какой возраст он себя ощущает.

— Лев Валерьянович, глядя на вас, честно говоря, как-то даже неловко произносить цифру «81». Тьфу-тьфу, конечно!

— Я по этому поводу пошучу: иногда утром могу чувствовать себя лет на сто, а в обед и вечером — на 45. Все зависит от самочувствия и настроения. А день рождения после 70 лет каждый раз надо рассматривать как юбилей и хотя бы узким кругом обязательно праздновать с близкими друзьями.

— В последнее время вы редко стали давать интервью. Почему?

— О чем сейчас говорить... Вспоминать биографию? Не вижу смысла. Все про меня написано много раз, уже неинтересно.

— Ну, тут я с вами не соглашусь: вы интересны всегда. И ваше мнение — по самым разным вопросам. Вот как вам современная эстрада, например?

— Она развивается, но не так, как раньше, ведь зарубежные артисты к нам стали реже приезжать. И мы теперь не можем выступать за границей. То есть нет активного обмена с культурой других стран. Если бы не интернет, то все, наверное, было бы гораздо хуже. Тем не менее появляются новые коллективы и музыкальные форматы. Стараемся держаться на уровне. Что-то получается, что-то нет. Главное — не терять фундамент, который все-таки должен опираться на традиции, историю. В целом процесс зависит от общей тенденции развития музыкального искусства в мире.

— А как вам наша молодежь?

— Многие ребята хорошо себя проявляют. Я делаю проекты с молодыми, записал несколько дуэтов. Одна из самых известных композиций была создана с рэпером Loc-Dog «Мы будем жить».

— Столько конкурсов разных проходит... Дает ли что-то молодым исполнителям участие в них?

— На мой взгляд, ничего. В нынешнее время главный помощник — все тот же интернет. И жаль, что уходит формат культуры массовой, который прежде всего должен подпитываться профессиональным искусством. Стало меньше таких композиций, которые бы пела вся страна. Возьмем, например, песню Александры Пахмутовой «Нам не жить друг без друга», которую я исполняю. Она на слуху уже 40 с лишним лет и не стареет, потому что рассказывает об отношении друг к другу, о чувствах. Вот таких песен надо побольше исполнять.

— Вы как-то сказали, что хотя по СССР не тоскуете, в нем было много хорошего. Хотели бы вернуть что-то из того времени?

— Думаю, главное, что было в том времени, — ощущение радости бытия. Мы жили в такой идеологии. Понятно, что она была не совершенна — у кого-то этой радости не было, но у большинства все-таки была. А сейчас мы все время ищем какую-то идею, которая бы нас сплотила, но не находим ее.

— Вы по-прежнему остаетесь заядлым театралом?

— Да. Театр у нас, слава богу, живет и здравствует. Он стал более технологичным, появились новые подходы. Можно использовать, например, 3D. Это позволяет создавать большие монументальные спектакли.

Но авангардные спектакли я не люблю. С гораздо большим удовольствием смотрю на лицедеев, а не на технологии. И мне очень нравится, как развиваются мюзиклы. Рекомендую всем посетить Московский театр оперетты и театр «Геликон-опера». Прекрасно сделанные спектакли, великолепно оформленные декорации, замечательно играют и поют актеры!

— Давайте поговорим о спорте, с которым вы дружите с детства. Не так давно видела вас в компании легендарных хоккеистов в Музее хоккея на юбилее Суперсерии-72.

— Когда меня приглашают выступить на такого рода мероприятиях, я с удовольствием соглашаюсь. Еще один повод увидеться и пообщаться с Владиславом Третьяком, Александром Мальцевым, Борисом Михайловым, Александром Якушевым, Вячеславом Анисиным, Владимиром Лутченко и другими героями ледовых побоищ, с теми ребятами, с которыми я прошел жизненный путь. Мы периодически пересекаемся на каких-то праздниках и событиях. Это наша старая гвардия. Встретиться с ними всегда приятно.

Хоккей продолжает жить, интересовать болельщиков. Я за ним наблюдаю уже не так пристально, немножко от него отошел, поскольку являюсь членом общественно-экспертного совета «Футбольный клуб «Динамо» — Москва», а в прошлом играл в баскетбол. Поэтому их и выделяю. Футбол — сезонный вид спорта, а баскетбол нет.

Хожу на него зимой. Болею сейчас за тренера Василия Карасева. В свое время я был одним из соучредителей подмосковного клуба «Триумф», а он там стоял у руля подмосковной команды. Ее планировали объединить с футбольным «Зенитом». Сейчас у Василия есть классный московский коллектив МБА, где играют только русские спортсмены, нет ни одного иностранца. Это вызывает светлые чувства и надежду на то, что баскетбол выбрал правильный вектор, есть движение вперед.

Что касается других видов спорта, на данный момент мне сложно что-либо оценивать. Раньше делали это, смотря олимпиады и чемпионаты мира, но с недавних пор нас оттуда вычеркнули. Видеть то, как сражаются спортсмены между собой, профессионалам, наверное, интересно, но не обычному зрителю. Понятно, что развиваемся мы полноценно, но понять, на каком уровне, не соревнуясь с конкурентами, очень сложно.

А футбол я по-прежнему считаю самым ярким видом спорта. Я с удовольствием посещаю стадион «Динамо». За бело-голубых болею уже 60 лет. Получаю от игр удовольствие. А проходят они сейчас на прекрасной спортивной арене в центре Москвы, которая имеет прекрасную инфраструктуру. Динамовцы — молодцы! Создают правильный креатив. Делают шоу перед игрой. И теперь это не только праздник футбола, но и музыки.